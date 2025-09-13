„Z powodu działań lotnictwa wojskowego lotnisko w Lublinie oraz strefa kontrolowana wokół lotniska zostały zamknięte dla operacji lotniczych. Będziemy informować na bieżąco o rozwoju sytuacji” - poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na portalu X.
Nie milkną echa ostatniej rosyjskiej prowokacji z użyciem dronów. Sytuacja na naszej wschodniej granicy jest cały czas napięta. Każdy atak Kremla wymierzony w kierunku Ukrainy, może być wykorzystany do kolejnych prowokacji, która zmusi Polskę do reakcji.
Operacja lotnictwa wojskowego
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wystosowało komunikat o poderwaniu polskich maszyn.
Uwaga, ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w regionach Ukrainy graniczących z RP, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości
— przekazano.
Dodano również:
Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji.
Zamknięto lotnisko w Lublinie
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że w związku z zagrożeniem, lotnisko w Lublinie zostało zamknięte.
Z powodu działań lotnictwa wojskowego lotnisko w Lublinie oraz strefa kontrolowana wokół lotniska zostały zamknięte dla operacji lotniczych. Będziemy informować na bieżąco o rozwoju sytuacji
— czytamy w komunikacie.
Rzecznik Portu Lotniczego Lublin Piotr Jankowski przekazał z kolei PAP, że przestrzeń powietrzna nad lotniskiem została zamknięta do godzinie 18.
