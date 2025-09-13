pilne

Lotnisko w Lublinie zamknięte! "Rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej"

Z powodu działań lotnictwa wojskowego lotnisko w Lublinie oraz strefa kontrolowana wokół lotniska zostały zamknięte dla operacji lotniczych. Będziemy informować na bieżąco o rozwoju sytuacji” - poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na portalu X.

Nie milkną echa ostatniej rosyjskiej prowokacji z użyciem dronów. Sytuacja na naszej wschodniej granicy jest cały czas napięta. Każdy atak Kremla wymierzony w kierunku Ukrainy, może być wykorzystany do kolejnych prowokacji, która zmusi Polskę do reakcji.

Operacja lotnictwa wojskowego

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wystosowało komunikat o poderwaniu polskich maszyn.

Uwaga, ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w regionach Ukrainy graniczących z RP, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości

— przekazano.

Dodano również:

Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji.

Zamknięto lotnisko w Lublinie

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że w związku z zagrożeniem, lotnisko w Lublinie zostało zamknięte.

Z powodu działań lotnictwa wojskowego lotnisko w Lublinie oraz strefa kontrolowana wokół lotniska zostały zamknięte dla operacji lotniczych. Będziemy informować na bieżąco o rozwoju sytuacji

— czytamy w komunikacie.

Rzecznik Portu Lotniczego Lublin Piotr Jankowski przekazał z kolei PAP, że przestrzeń powietrzna nad lotniskiem została zamknięta do godzinie 18.

