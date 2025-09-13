IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami i towarzyszącym im silnym deszczem. Podczas ich trwania można spodziewać się opadów deszczu do 40 mm z porywami wiatru do 65 km/h. Będą one obowiązywały w pasie kraju przechodzącym od Suwałk po Zakopane.
Ostrzeżenia przed burzami będą dotyczyły woj. śląskiego, zachodniej części województwa podlaskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego oraz południowej i wschodniej części Mazowsza. Będą im towarzyszyły silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm, a także porywy wiatru do 65 km/h i mały grad.
Potrwają od godz. 14.00 do godz. 21.00.
Ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami
Natomiast ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami będą obowiązywały w województwie warmińsko-mazurskim, łódzkim, opolskim, śląskim, kujawsko-pomorskim, w północnej części woj. mazowieckiego, na wschodzie woj. pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i na zachodzie woj. małopolskiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje na tych terenach opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Ich suma może wynieść od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Opadom będą towarzyszyły również burze z porywami wiatru do 65 km/h.
Czas trwania tych ostrzeżeń jest przewidziany od dziś od godz. 9.00 do jutra do godz. 18.00.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
