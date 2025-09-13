„Wystąpiła awaria w działaniu usług płatności bezgotówkowych” - poinformował eService, który zajmuje się płatnościami. Zgodnie z najnowszymi informacjami „wszystkie funkcjonalności działają już poprawnie”. Utrudnienia dotyczyły zarówno kart płatniczych, jak i systemu BLIK.
„Przepraszamy za wszelkie niedogodności”
Operator płatności eService poinformował, że doszło do awarii.
Drodzy Klienci, wystąpiła awaria w działaniu usług płatności bezgotówkowych. Tuż po jej zdiagnozowaniu rozpoczęliśmy intensywne prace nad przywróceniem pełnej sprawności systemu. Nasz zespół techniczny pracuje nad rozwiązaniem tak szybko, jak to możliwe. Będziemy informować Was na bieżąco o postępach. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za cierpliwość oraz zrozumienie.
— przekazano w komunikacie na Facebooku.
Awaria dotyczyła zarówno kart płatniczych, jak i systemu BLIK.
W całej Polsce wystąpiła awaria systemu płatności kartami. Klienci w sklepach, centrach handlowych i na stacjach benzynowych nie mogą zapłacić kartą płatniczą ani korzystać z systemu BLIK
— podał jeden z użytkowników serwisu X.
Jeśli ruszacie gdzieś na weekend, weźcie ze sobą także gotówkę. Dostajemy sygnały, że tu i ówdzie pojawiają się problemy z akceptacją kart/terminalami płatniczymi. A jeśli płaciliście dziś kartą, sprawdźcie, czy transakcja nie została naliczona dwa razy
— sugeruje profil „Niebezpiecznik” na platformie X.
Nie jest znana przyczyna awarii.
Firma eService jest agentem rozliczeniowym w Europie Środkowej, dostarczającym rozwiązania dla transakcji bezgotówkowych, tj. terminale płatnicze, płatności online dla sklepów internetowych oraz usługi rozliczania kart płatniczych. Prowadzi działalność w 12 krajach kontynentu.
