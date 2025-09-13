W Józefowie znaleziono przedmiot przypominający poradziecką wyrzutnię. Żandarmeria: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców

Żandarmeria Wojskowa; Zdjęcie ilustracyjne / autor: X/@Zandarmeria
Żandarmeria Wojskowa; Zdjęcie ilustracyjne / autor: X/@Zandarmeria

Żandarmeria Wojskowa prowadzi w Józefowie (pow. otwocki) czynności po odnalezieniu przez policję przedmiotu przypominającego poradziecką wyrzutnię pocisków przeciwpancernych. Obecnie nie ma żadnego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców” - poinformowała w komunikacie na Facebooku.

Informację o znalezisku Żandarmeria Wojskowa opublikowała w mediach społecznościowych.

Żandarmeria Wojskowa prowadzi czynności w Józefowie, pow. otwocki, gdzie policja odnalazła przedmiot przypominający poradziecką wyrzutnię pocisków ppanc typu Fagot. Na miejscu pracuje biegły z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej, pirotechnicy i saperzy

— brzmi komunikat.

Przedmiot będzie zutylizowany”

W komunikacie zamieszczonym w serwisie Facebook ŻW przekazała, że przedmiot ten „zostanie niezwłocznie przewieziony na poligon, gdzie po dokładnych oględzinach, będzie zutylizowany”.

Obecnie nie ma żadnego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców

— podkreślono w komunikacie ŻW.

Żandarmeria przypomniała też o bezwzględnym zakazie posiadania broni i elementów uzbrojenia przez osoby do tego nieuprawnione.

Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku asp. Bartłomiej Baran przekazał PAP, że działania służb prowadzone są od wczorajszego wieczora w związku ze znalezieniem w dawnym korycie Wisły, tzw. jeziorze Łacha, przez osoby postronne przedmiotu przypominającego ręczną wyrzutnię.

Jesteśmy na miejscu, zabezpieczamy prowadzone czynności pod względem przeciwpożarowym

— powiedział.

PAP zwróciła się o informacje do Żandarmerii Wojskowej i otwockiej policji. Do czasu nadania depeszy nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

tt/PAP

