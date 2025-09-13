Protest nauczycieli w Warszawie pod hasłem „Stop likwidacji polskiej edukacji!”. Pedagodzy sprzeciwiają się zmianom programowym wdrażanym przez minister edukacji Barbarę Nowacką - w tym zmniejszeniu lekcji religii do jednej godziny tygodniowo. Ważnym tematem jest także edukacja zdrowotna. „Będziemy protestować przeciwko przedmiotom w szkole, które są niepotrzebne i szkodliwe” - powiedział szef oświatowej NSZZ Solidarność dr Waldemar Jakubowski.
W Warszawie doszło do manifestacji zorganizowanej przez KROPS razem z Sekcją Oświaty Wychowania NSZZ „Solidarność”. Inicjatywa rozpoczęła się o godz. 10. Mszą św. w kościele św. Anny. Z kolei o godz. 12 na pl. Zamkowym zaczęła się demonstracja z przemówieniami.
Strajkujący zabrali głos na pl. Zamkowym
Szef oświatowej NSZZ Solidarność dr Waldemar Jakubowski zwrócił uwagę, że protest zjednoczył wiele środowisk.
Powinniśmy współdziałać i dlatego tu jesteśmy jako szeroka koalicja. Najprawdopodobniej od 1989 roku nie udało się jeszcze zbudować tak szerokiej koalicji różnych podmiotów wokół jednej sprawy, w tym wypadku sprawy edukacji. Chcemy oczywiście także protestować przeciwko zmianom programowym - wykorygowaniu lekcji religii. Będziemy protestować przeciwko przedmiotom w szkole, które są niepotrzebne i szkodliwe
— powiedział.
Następnie głos zabrała prezes Stowarzyszenia Nauczyciele dla Wolności Agnieszka Pawlik Rygulska.
Edukacja zdrowotna nie jest obowiązkowa. 1 grudnia 2024 roku spotkaliśmy się tutaj 15 tys. ludzi i głośno mówiliśmy, że nie zgadzamy się na deptanie praw rodziców i na deprawację dzieci. Dzisiaj stoimy 13 września. Edukacja zdrowotna jest nieobowiązkowa, ale przykrywa temat równie poważny związany ze zmianą paradygmatu funkcjonowania szkoły. Będziemy o tym mówić. Nie zgadzamy się na to. W zeszłym roku odbyły się pikiety pod kuratoriami. W tym roku w 20 miastach w całej Polsce. Cały czas jesteśmy aktywni, nie zasypujemy gruszek w popiele i mówimy o ważnych rzeczach. Wysłaliśmy do liderów partii raport, także do wszystkich partii opozycyjnych. Przedstawimy ich poglądy i zaprosimy na debatę, która rozpocznie się 16 września. Zaproszeni są na nią liderzy partii opozycyjnych. Debata oświatowa w siedzibie krajowej sekcji oświaty i wychowania NSZ Solidarność, która będzie gospodarzem tej debaty
— dodała.
Matecki: edukacja zdrowotna powinna być usunięta ze szkoły
Na pl. Zamkowym pojawił się także poseł PiS Dariusz Matecki, który stanął razem z protestującymi.
Dla mnie to jest element dewastacji systemu wartości młodych ludzi. niszczeni polskiej tożsamości, która wypływa z kultury łacińskiej. To, co mówi prof. Żaryn: „trwa niszczenie podstaw nauki historii polski”. Barbara Nowacka zaproponowała w zmianie programowej usunięcie rot. Witolda Pileckiego, Danuty Siedzikówny „Inki”, informacji o rzezi Woli. Jeśli z ministerstwa kultury i środowiska wyrywane są siłowo znaki Polski Walczącej, tablice poświęcone żołnierzom wyklętym, polskiej historii, kultury i tożsamości, są niszczone to, co to jest za rząd? Nawet nie tyle sama Nowacka. Dla mnie to jest antypolski rząd, niszczący wszystko, co ma wartość. Nowacka jest tego najlepszym przykładem. Jeden z posłów Polski 2050 wyjaśnił publicznie, dlaczego ona jest dalej ministrem edukacji, żeby połączyć kropki. Myślę, że to nie jest powód, moim zdaniem, jest ona po prostu lewackim ideologiem. Donald Tusk bierze najgorsze warstwy społeczeństwa na najwyższe stanowiska. Nitras, Nowacka, to są ludzie, którzy nie powinni piastować w wolnej Polsce żadnych stanowisk
— powiedział.
Dodał również:
Skoro oni chcą tylko mówić o seksie, to muszą pamiętać, że to nie wiąże się tylko z przyjemnością. To jest też odpowiedzialność za przyszłe życie ludzkie. Takich informacji o podstawach życia nie wyciągnie się z „edukacji zdrowotnej”. Zostało 13 dni, jeśli macie dziecko w wieku szkolnym to szczerze polecam wypisać je z tego przedmiotu. Wielkie uznanie, dla tych którzy protestują i dziś tu są. Dzięki nim nie jest on obowiązkowy, ale rząd chciał, żeby taki był. To powinno być usunięte z polskiej szkoły. Na dodatek tego przedmiotu nie musi prowadzić nauczyciel, może być ktoś spoza szkoły, nawet z lewackiego NGOs. Jest wiele szkół, gdzie mnóstwo dzieci jest wypisywanych z tego przedmiotu, ale zdarzają się przypadki, gdzie rodzicom robi się problemy, gdy chcą wypisywać swoje dzieci. Będziemy nagłaśniać te przypadki i wyciągać konsekwencje
Komentarz posła PiS Moskala
Do sprawy edukacji zdrowotnej odniósł się poseł PiS Michał Moskal.
Mamy działania lewicy, które widzimy na uniwersytetach i teraz w kwestii tak zwanej edukacji zdrowotnej, która jest po prostu seksualizacją dzieci. Jest to metoda zatruwania umysłów. Edukacja zdrowotna zawiera szereg spraw, które są istotne i dotyczą na przykład zdrowia czy diety. Ale dołożono do tego zatrutą pastylkę, która ma niszczyć umysły młodych ludzi, doprowadzać do tragedii. Doskonale widzimy na całym świecie, że wszystkie ruchy związane ze zmienianiem płci doprowadziły do setek tysięcy tragedii młodych ludzi, którzy temu ulegli. Dzisiaj przychodzi pani minister Nowacka i każe coś takiego wbijać młodym ludziom do głowy. Wiedząc, że będzie się to kończyło dla nich kolejnymi tragediami. To są objawy szaleństwa i wydawałoby się, że to fruwanie w oparach absurdu. Natomiast jeśli spojrzymy na ten proces na świecie, to wydaje się on jednak dość mocno przemyślany. Służący temu, żeby społeczeństwo było wynarodowione, wyzute z jakichkolwiek wartości, zagubione. Nawet w odczuciu własnej tożsamości, a przez to bardzo łatwe w manipulacji
— Michał Moskal PiS
