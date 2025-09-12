W pierwszych tygodniach powodzi do poszkodowanych trafiło 1,6 tys. ton pomocy humanitarnej – wynika z raportu Caritas Polska. Organizacja zebrała 75 mln zł i przeznaczyła je na pomoc długofalową: wsparcie finansowe, pomoc w odbudowie, a także na organizację wyjazdów i stypendiów dla dzieci. Z kolei łączna wartość pomocy udzielonej przez Polski Czerwony Krzyż poszkodowanym w trakcie i po powodzi sięga 42 mln zł.
W raporcie przekazanym PAP Caritas podsumowała rok pomocy udzielonej ofiarom powodzi, która we wrześniu 2024 r. nawiedziła południowo-zachodnią część Polski.
Trzy fazy pomocy od Caritas
Pomoc podzielona została na trzy fazy. Pierwsza polegała na dostarczeniu najpotrzebniejszych rzeczy, jak woda pitna, żywność, środki higieniczne czy ciepły posiłek. W pierwszych tygodniach powodzi Caritas przekazała ponad 1,6 tys. ton pomocy humanitarnej.
W pierwszych tygodniach wartość pomocy rzeczowej i finansowej udzielonej osobom dotkniętym powodzią, a przekazanej przez Caritas w Polsce, przekroczyła 7,4 mln zł. Na początku dostarczyliśmy 1630 ton pomocy humanitarnej w postaci: 18 tirów żywności, 16 tirów wody, 2 tirów środków chemicznych i sanitarnych oraz 2000 gotowych paczek dla powodzian zawierających żywność, środki higieniczne oraz środki do sprzątania
— przekazali autorzy raportu.
Przypomnieli, że Caritas Polska uruchomiła zbiórkę na stronie internetowej caritas.pl oraz podstronę poświęconą pomocy poszkodowanym pod adresem: caritas.pl/powodz. Zbiórka ruszyła 22 września. Zebrane pieniądze trafiły do poszkodowanych.
„Paczka dla powodzian”
W drugiej fazie Caritas realizowała pomoc rzeczową dla osób indywidualnych, organizując akcję „Paczka dla powodzian” i zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów wśród darczyńców biznesowych. Caritas kolejno przekazywała rzeczy niezbędne na terenach zalanych. W sumie przekazała osobom prywatnym i instytucjom 1110 sztuk sprzętów do osuszania pomieszczeń: 400 myjek ciśnieniowych, 175 agregatów prądotwórczych, 140 młotów pneumatycznych i ponad 5 tys. narzędzi do sprzątania. Ponadto do powodzian trafiło także ponad 1,1 tys. butli gazowych wraz z palnikami, które często dawały osobom poszkodowanym jedyną możliwość ugotowania gorącego posiłku. Wartość pomocy rzeczowej wyniosła 6,25 mln zł.
Ponadto – jak czytamy w raporcie – 27-28 września 2024 r. w sklepach sieci Biedronka w całym kraju odbyła się zorganizowana przez Caritas Polska zbiórka środków higienicznych, produktów do sprzątania, chemii gospodarczej i żywności z długim terminem przydatności do spożycia. Produkty te były transportowane do magazynów na południu Polski i dostarczane w miarę potrzeb. Dzięki zbiórce, w której udział wzięło ponad 4,8 tys. wolontariuszy, pozyskano ponad 85 ton produktów.
Podobne zbiórki produktów dla powodzian odbywały się także w sklepach innych sieci handlowych. W sklepach sieci Biedronka, Lidl, Netto i Selgros w sumie zebrano 355 ton środków chemicznych i żywności z długim terminem ważności.
Zebrano 75 mln zł dla powodzian
W wyniku ogólnopolskiej zbiórki w kościołach oraz wpłat indywidualnych i biznesowych Caritas zgromadziła 75 mln zł na pomoc powodzianom i rozpoczęła wsparcie długofalowe. Wsparcie realizowane było na wielu płaszczyznach – od bezpośredniej pomocy finansowej osobom indywidualnym, poprzez wsparcie gospodarstw domowych w remontach i odbudowie, aż po organizowanie wyjazdów wytchnieniowych i programów stypendialnych dla dzieci
— czytamy w raporcie.
W kolejnej fazie Caritas przekazała 44,15 mln zł bezpośredniej pomocy finansowej dla osób indywidualnych. Autorzy komunikatu wyjaśnili, że pierwszym elementem programu było rozdysponowanie 3455 kart przedpłaconych o wartości 6 tys. zł każda, w sumie o wartości 20,73 mln zł, które poszkodowani mogli przeznaczyć na dowolne bieżące potrzeby. Procesem przyznawania takich kart zajęły się komisje w każdej z sześciu Caritasów diecezjalnych działających na terenach dotkniętych przez powódź.
Priorytetowo traktowani byli ci, którym najtrudniej było poradzić sobie ze zniszczeniami, czyli seniorzy, rodziny wychowujące dwoje i więcej dzieci, osoby samodzielnie wychowujące dzieci, rodziny, w których jest osoba z niepełnosprawnością, i rodziny, w których są osoby z doświadczeniem migracji. Pomoc odebrało 10 tys. rodzin.
2,8 tys. kart remontowych
W kolejnym etapie wsparcie w postaci 2,8 tys. kart remontowych o wartości w sumie 14 mln zł skierowano do gospodarstw domowych dotkniętych powodzią, które nie były w stanie poradzić sobie z wysokimi kosztami prac remontowych i energii w okresie zimowym. Beneficjenci otrzymali karty do marketów Castorama o wartości 5 tys. zł każda, dzięki którym mogli kupić dowolne materiały budowlane.
Ponadto – jak poinformowali autorzy raportu – pomocą w wysokości 4,05 mln zł Caritas objęła dzieci. Ponad milion złotych przeznaczono na stypendia socjalne dla 700 dzieci w ramach programu Skrzydła. Pozostałą kwotę przeznaczono na organizację wyjazdów wakacyjnych dla dzieci oraz pobytów wytchnieniowych dla rodzin z dziećmi na czas remontów mieszkań.
Wsparcie w wysokości 6,2 mln zł zostało przekazane organizacjom i instytucjom na remonty zalanych budynków i odbudowę infrastruktury na obszarach dotkniętych powodzią.
Pomoc Polskiego Czerwonego Krzyża
Również Polski Czerwony Krzyż opublikował raport podsumowujący działania prowadzone w trakcie i po powodzi, która we wrześniu 2024 r. nawiedziła południowo-zachodnią część Polski.
Jego autorzy przekazali, że ratownicy PCK działali na miejscu jeszcze zanim dotarła główna fala powodziowa. Już od 12 września w akcji umacniania wałów i organizacji tymczasowych schronień uczestniczyły jednostki Systemu Ratownictwa PCK oraz zespoły Grup Pomocy Humanitarnej. W sumie 180 wolontariuszy przez trzy tygodnie udzielało pierwszej pomocy, organizowało ewakuacje i docierało ze wsparciem tam, gdzie woda odcięła całe miejscowości od świata.
Wolontariusze rozdali setki ton żywności, a także pakiety higieniczne i specjalistyczny sprzęt do walki ze skutkami powodzi (m.in. osuszacze, nagrzewnice, kuchenki). Łącznie przepracowali ponad 15 tys. godzin, niosąc wsparcie dla blisko 300 tys. osób
— czytamy w raporcie PCK.
270 interwencji ratunkowych
Jego autorzy podkreślili, że ratownicy PCK podjęli w tym okresie 270 interwencji ratunkowych i przekazali 200 transportów z pomocą humanitarną.
Przypomnieli, że już w pierwszych dniach po powodzi ruszył program #odNOWAzPCK, który zapewnia wielowymiarowe wsparcie. Do tej pory PCK przeznaczył blisko 7 mln zł na remonty i doposażenie szkół oraz placówek medycznych, niemal 8 mln zł na kupony remontowe dla gospodarstw domowych oraz 4,1 mln zł na wsparcie finansowe najbardziej poszkodowanych rodzin. Regularnie dostarczano także artykuły pierwszej potrzeby i opał, aby mieszkańcy mogli przetrwać zimę.
Ważnym elementem były także kolonie dla dzieci i turnusy rehabilitacyjne dla seniorów, które dawały choć chwilę wytchnienia i możliwość odbudowy sił po traumatycznych przeżyciach
— stwierdzili autorzy raportu.
Poinformowali, że łączna wartość pomocy udzielonej poszkodowanym przez Polski Czerwony Krzyż sięga 42 mln zł.
To dzięki niesamowitej mobilizacji darczyńców indywidualnych i korporacyjnych możliwe stało się niesienie wsparcia na tak ogromną skalę. Tysiące godzin pracy wolontariuszy, setki transportów z pomocą, miliony złotych przeznaczonych na odbudowę i programy długofalowe – wszystko to pokazuje, że solidarność ma realną moc przywracania ludziom nadziei
— napisano.
CZYTAJ WIĘCEJ: Caritas Polska zebrała 75 mln zł dla powodzian. Do potrzebujących trafi m.in. 3 tys. kart przedpłaconych o wartości 6 tys. zł każda
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/740275-najwiecej-pomocy-powodzianom-75-mln-zl-udzielil-caritas
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.