"Piorunujący efekt". Poluzowano przepisy dla młodych Ukraińców. 10 tys. wjazdów więcej do Polski... w ciągu zaledwie tygodnia

  • Kraj
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź ukraiński paszport / autor: Fratria
ukraiński paszport / autor: Fratria

Na granicy ukraińsko-polskiej widać efekty decyzji władz w Kijowie, które pozwoliły wyjeżdżać za granicę młodym mężczyznom w wieku 18–22 lat - zauważa „Rzeczpospolita”. Odnotowano 10 tys. wjazdów więcej niż dotychczas w ciągu zaledwie tygodnia.

Poluzowano przepisy mobilizacyjne

Od 26 sierpnia młodzi Ukraińcy mogą wyjeżdżać za granicę mimo obowiązującego w tym kraju stanu wojennego. Dotyczy to mężczyzn w wieku 18-22 lat.

Władze Ukrainy poluzowały restrykcyjne przepisy mobilizacyjne, „by młodzi Ukraińcy kształcili się za granicą i tam pracowali”.

Piorunujący efekt widać na granicy

Jak wynika z najnowszych danych z granicy, decyzja władz Ukrainy przyniosła - jak czytamy w dzienniku - „piorunujący efekt”.

Już w pierwszym tygodniu obowiązywania nowych przepisów odnotowano niespotykanie wysoki wzrost wjazdów Ukraińców do Polski. W tej grupie wiekowej było to w tym czasie aż o 10,6 tys. więcej

— podała „Rz”.

CZYTAJ TAKŻE: Więcej młodych Ukraińców przyjeżdża do Polski. To efekt decyzji tamtejszego rządu, że mężczyźni w tym wieku mogą wyjeżdżać do innych krajów

olnk/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych