Na granicy ukraińsko-polskiej widać efekty decyzji władz w Kijowie, które pozwoliły wyjeżdżać za granicę młodym mężczyznom w wieku 18–22 lat - zauważa „Rzeczpospolita”. Odnotowano 10 tys. wjazdów więcej niż dotychczas w ciągu zaledwie tygodnia.
Poluzowano przepisy mobilizacyjne
Od 26 sierpnia młodzi Ukraińcy mogą wyjeżdżać za granicę mimo obowiązującego w tym kraju stanu wojennego. Dotyczy to mężczyzn w wieku 18-22 lat.
Władze Ukrainy poluzowały restrykcyjne przepisy mobilizacyjne, „by młodzi Ukraińcy kształcili się za granicą i tam pracowali”.
Piorunujący efekt widać na granicy
Jak wynika z najnowszych danych z granicy, decyzja władz Ukrainy przyniosła - jak czytamy w dzienniku - „piorunujący efekt”.
Już w pierwszym tygodniu obowiązywania nowych przepisów odnotowano niespotykanie wysoki wzrost wjazdów Ukraińców do Polski. W tej grupie wiekowej było to w tym czasie aż o 10,6 tys. więcej
— podała „Rz”.
