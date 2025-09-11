Straż Graniczna zanotowała w ostatnim czasie większą liczbę przyjeżdżających do Polski młodych Ukraińców w wieku od 18 do 22 lat. Przewodniczący przemyskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce Igor Horków powiedział, że młodych Ukraińców widać, ale nie jest to masowa emigracja.
Pod koniec sierpnia br. premier Ukrainy Julia Swyrydenko poinformowała, że rząd zmienił zasady przekraczania granicy państwowej w stanie wojennym i mężczyźni w wieku od 18 do 22 lat mogą wyjeżdżać do innych krajów. Po rozpoczęciu przez Rosję inwazji Ukraińcy w wieku 18-60 lat nie mogli opuszczać swego kraju.
Po tej decyzji w Internecie pojawiły się ostrzeżenia, że tysiące młodych Ukraińców przyjeżdżają do Polski. Nie potwierdzają tego dane Straży Granicznej.
Ilu młodych mężczyzn przyjechało?
Jak wynika z danych przekazanych PAP przez rzecznika Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej por. Piotra Zakielarza, od 28 sierpnia do 3 września br. przez podkarpackie przejścia graniczne przyjechało z Ukrainy 6,1 tys. mężczyzn w wieku 18-22 lata. W tym czasie wyjechało z Polski do Ukrainy 2 tys. osób.
Tydzień wcześniej do kraju wjechało ok. 500 młodych Ukraińców, a wyjechało ponad 650
— dodał por. Zakielarz.
Podkreślił, że ruch graniczny na podkarpackim odcinku granicy utrzymuje się na stałym poziomie w obu kierunkach.
Więcej podróżnych było tylko w czasie wakacji, a teraz jest tylko w weekendy
— zaznaczył por. Zakielarz.
Podobnie jest w województwie lubelskim, gdzie również zanotowano wzrost liczby młodych obywateli Ukrainy, którzy wjeżdżają do kraju.
Jak podał mł. chor. Paweł Smyk z zespołu prasowego Nadbużańskiego Oddziału SG, od 28 sierpnia do 3 września przyjechało 4605, a wyjechało 1301 mężczyzn w wieku od 18 do 22 lat. Dodał, że tydzień wcześniej z Ukrainy do Polski przyjechało 461, a wyjechało 575 młodych Ukraińców.
Jak zaznaczył Smyk, w ostatnim czasie spadła ogólna liczba podróżnych, którzy przekraczają polsko-ukraińską granicę na Lubelszczyźnie. Wiązać to należy m.in. z zakończeniem wakacji.
Wzrost liczby młodych Ukraińców, którzy przyjeżdżają do Polski, może się wiązać m.in. z chęcią podjęcia nauki w naszym kraju lub wyjazdem wakacyjnym.
„Nie jest to masowa emigracja”
Jak powiedział PAP przewodniczący przemyskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce (ZUwP) Igor Horków, młodych Ukraińców od niedawna widać na przemyskim dworcu kolejowym.
Ta grupa jest zauważalna, ale nie jest to masowa emigracja. Młodzi Ukraińcy naszych wolontariuszy pytają głównie o organizacyjne rzeczy, np. gdzie kupić bilet, nie ma z ich strony pytań o wsparcie społeczne czy tego typu
— dodał.
Zdaniem Horkowa trudno przewidzieć, czy młodzi mężczyźni z Ukrainy będą nadal przybywać do Polski, aby np. studiować.
Zaznaczył, że przed wojną i pandemią wielu Ukraińców studiowało w Polsce.
Jak będzie teraz, trudno przewidzieć
— podkreślił Horków.
tt/PAP
