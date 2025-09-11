Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi czynności w niezbędnym zakresie związane z ujawnieniem dronów lub ich szczątków w dniu 10 września 2025 roku na terenie woj. lubelskiego w ramach 9 zdarzeń związanych z przekroczeniem przestrzeni powietrznej RP przez obiekty latające - drony. Jak podkreślono, w żadnym z ujawnionych bezzałgoców nie ujawniono śladów materiałów wybuchowych i materiałów chemicznych.
We wszystkich wypadkach o znalezieniu dronów zostały powiadomione stosowne służby a zabezpieczanie miejsc zdarzeń i oględziny odbywały się we wszystkich tych miejscach w oparciu o ten sam schemat. Czynności procesowe rozpoczęte zostały w dniu 10 września 2025 r a prowadzone były (co do trzech zdarzeń nadal są prowadzone) przez Prokuratorów z powszechnych jednostek Prokuratury oraz Prokuratorów 8 Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie z wydatnym udziałem funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariuszy Policji, w tym z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lubinie, przy wsparciu specjalistów z zakresu pirotechniki, Straży Pożarnej i innych służb państwowych.
Zakończone czynności oględzin miejsc zdarzeń dotyczą ujawnionych dronów lub ich szczątków w Cześnikach, pow. zamojskiego, Czosnówce, pow. bialskiego, Wohyniu. pow. radzyńskiego, Wielkim Łanie, pow. włodawskiego, Kolonii Zabłocie, pow. bialskiego i Bychawce Trzeciej, pow. lubelskiego. Co do trzech zdarzeń tj. w Krzywowierzbie Kolonii, pow. parczewskiego, Wyhalewie, pow. parczewskiego i Wyrykach Woli, pow. włodawskiego oględziny w dalszym ciągu są prowadzone.
Odnalezione w 6 miejscach drony
Wywiedzione na podstawie przeprowadzonych czynności wnioski wskazują, że w 6 miejscach ujawnione drony posiadały uszkodzenia wynikające z ich upadku, znajdowały się na nich fragmenty napisów w cyrylicy. Dwa spośród 9 zdarzeń to fragmenty dronów, pochodzące prawdopodobnie z zestrzelenia tych obiektów tj. w Cześnikach powiatu zamojskiego i Wyhalewie pow. parczewskiego.
Dziewiąte zdarzenie dotyczy ujawnionego w Wyrykach Woli, pow. włodawskiego niezidentyfikowanego obiektu latającego, który spowodował zniszczenia m.in. domu mieszkalnego, a który to obiekt nie został na chwilę obecną zidentyfikowany ani jako dron ani jako jego fragmenty.
Nie ujawniono materiałów wybuchowych
W żadnym z ujawnionych dronów nie ujawniono śladów materiałów wybuchowych i materiałów chemicznych. Dowody rzeczowe w postaci zabezpieczonych dronów przekazane zostały Żandarmerii Wojskowej.
Wszystkie zdarzenia będą przedmiotem jednego śledztwa prowadzonego przez 8 Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Po zakończeniu czynności oględzin niezwłocznie wszczęte zostanie śledztwo w kierunku art. 165 § 1 pkt 5 k.k. w zw. z art. 212 ust 1 pkt 1, podpunkt a i b ustawy Prawo Lotnicze.
