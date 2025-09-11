„Ponad 600 policjantów i strażaków bierze udział w neutralizacji dronów, wspierając wojsko w akcji poszukiwawczej” - poinformowało MSWiA. W stan gotowości postawiono ponad 13 tys. policjantów.
MSWiA przekazało w komunikacie, że w teren skierowano blisko 400 funkcjonariuszy policji, 94 strażaków PSP i ponad 100 druhów z OSP.
W akcji wzięło udział prawie 400 policjantów z jednostek policji w Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Radomiu i Kielcach. W działaniach uczestniczyło 17 funkcjonariuszy - pirotechników z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji
— doprecyzował resort.
Strażacy z kolei zabezpieczali miejsca zdarzenia oraz pomagali w poszukiwaniach dronów.
W akcji wzięło udział 207 strażaków (94 PSP i 113 OSP). Zaangażowano 63 pojazdy (38 PSP i 25 OSP)
— podało MSWiA.
Odnaleziono łącznie 16 dronów
Resort przypomniał, że według najświeższych danych przekazanych przez policję, potwierdzono odnalezienie łącznie 16 dronów w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, między Rabiany-Sewerynów, Czyżów, Sobótka oraz Smyków.
Służby MSWiA współpracują z wojskiem w poszukiwaniu i zabezpieczeniu miejsc upadku dronów. W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej ogłoszony został alarm dla jednostek policji z garnizonów: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. W stan gotowości postawiono ponad 13 tys. policjantów
— poinformowano w komunikacie.
W nocy z 9 na 19 września Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów; w przypadku tych mogących stanowić zagrożenie zdecydowano o neutralizacji. Wojsko i służby poszukują szczątków maszyn.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/740183-wojsko-szuka-dronow-wspiera-je-600-policjantow-i-strazakow
