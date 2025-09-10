Wydział wojskowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie koordynuje działania w związku z ujawnieniem drona w Nowym Mieście nad Pilicą w województwie mazowieckim - poinformował rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba. Potwierdził, że to kolejny dron znaleziony po nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Jak ustaliło RMF FM, do upadku drona doszło na… terenie jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie będzie informowała na bieżąco o dokonanych ustaleniach
— podał w komunikacie Skiba.
Potwierdzam, że jest to dron z dzisiejszego ataku
— powiedział PAP prokurator.
Dron na terenie jednostki WOT
Według ustaleń RMF FM dron spadł na terenie jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej.
Portal wskazał, że nie wyrządził on żadnych szkód i był to dron typu Gerber.
Gdzie znaleziono drony?
Jak przypomina portal RMF Fm do tej pory znaleziono je na terenie pięciu województw.
W województwie lubelskim w miejscowościach: Czosnówka (powiat bialski), Cześniki (powiat zamojski), Wyryki (powiat włodawski), Krzywowierzba-Kolonia (powiat parczewski), Wohyń (powiat radzyński), Wielki Łan (powiat włodawski), Zabłocie-Kolonia (powiat bialski).
W województwie mazowieckim: między Rabianami a Sewerynowem w powiecie węgrowskim oraz w Nowym Mieście nad Pilicą w powiecie grójeckim.
A także w Mniszkowie w powiecie opoczyńskim w województwie łódzkim, Oleśnie w powiecie elbląskim w województwie warmińsko-mazurskim oraz w Czyżowie w powiecie buskim w województwie świętokrzyskim.
as/PAP/RMF FM
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/740145-ujawniono-szczatki-drona-na-terenie-jednostki-wot
