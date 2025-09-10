Holenderskie samoloty F-35 wsparły Polskę w zestrzeliwaniu rosyjskich dronów - poinformowały dziś media w Holandii, komentując operację z ostatniej nocy. Podkreślają, że to pierwszy przypadek, gdy Polska z pomocą sojuszników zneutralizowała rosyjskie bezzałogowce nad swoim terytorium.
Według doniesień, holenderskie F-35 od 1 września stacjonują w Polsce w ramach misji NATO i uczestniczą w ochronie wschodniej flanki Sojuszu. Polskie wojsko oficjalnie podziękowało Holandii za wkład w zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej.
Publiczny nadawca NOS oraz dzienniki „NRC” i „AD” zauważają, że to przełomowy moment – Polska po raz pierwszy podczas tej wojny zneutralizowała takie zagrożenie w swojej przestrzeni powietrznej przy wsparciu sojuszników.
Media zauważają, że rosyjskie drony nie pierwszy raz naruszyły granice NATO, lecz tym razem reakcja była bezpośrednia i zdecydowana.
To jasny sygnał dla Moskwy, że Sojusz nie będzie tolerował eskalacji
— komentuje dziennik „de Volkskrant”.
Testowanie odporności Zachodu
Holenderskie media łączą wydarzenia z ostrzeżeniami ukraińskich i unijnych polityków, według których przywódca Rosji Władimir Putin „testuje odporność Zachodu”. W ocenie ekspertów cytowanych przez NOS, udział holenderskich F-35 pokazuje, że Holandia realnie wzmacnia bezpieczeństwo regionu i bierze udział w odstraszaniu Rosji na równi z innymi sojusznikami NATO.
Minister spraw zagranicznych Holandii David van Weel napisał na portalu X:
Naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie drony są nie do zaakceptowania i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Holandia zdecydowanie stoi po stronie Polski. NATO musi pozostać w gotowości, a ostrzejsze sankcje powinny wywrzeć większą presję na rosyjską gospodarkę wojenną
— stwierdził.
Od grudnia w Polsce stacjonować będzie około 300 żołnierzy z Holandii wraz z dwoma systemami obrony powietrznej Patriot. Holenderski kontyngent ma do czerwca 2026 roku zabezpieczać logistyczne centrum NATO w ramach programu NSATU, który odpowiada za szkolenia i koordynację dostaw wsparcia wojskowego dla Ukrainy.
maz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/740086-holenderskie-f-35-wsparly-polske-w-zestrzeliwaniu-dronow
