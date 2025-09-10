„Elementy uszkodzonego drona znaleziono w miejscowości Cześniki w powiecie zamojskim. Z dotychczasowych ustaleń nie wynika, aby ktokolwiek został pokrzywdzony” – poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu prok. Rafał Kawalec. Zarejestrowano strącenie drona!
Prok. Kawalec podał, że prokuratura została zawiadomiona o ujawnieniu w okolicach cmentarza w miejscowości Cześniki w powiecie zamojskim elementów drona w postaci statecznika.
Przedmiotowy obiekt najprawdopodobniej został zestrzelony po godz. 3.00 w rejonie miejscowości Cześniki – Niewirków. Ma to związek z działaniem polskiej obrony powietrznej w związku z atakiem Rosji na terytorium Ukrainy. Z dotychczasowych ustaleń nie wynika, aby w wyniku przedmiotowego zdarzenia ktokolwiek został pokrzywdzony
— podał Kawalec w komunikacie prasowym.
Wciąż trwają poszukiwania
Zaznaczył, że prowadzone są poszukiwania pozostałych szczątków drona. Na miejscu znalezienia fragmentów drona będą prowadzone oględziny przez prokuratorów 1 Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Zamościu i 8 Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
Prokuratura prosi o informowanie właściwych służb w przypadku ujawnienia innych fragmentów drona
— dodał Kawalec.
W mediach społecznościowych ukazało się nagranie, które ma przedstawiać strącenie drona.
W nocy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. DORSZ przekazało, że „doszło do bezprecedensowego w skali” naruszenia polskiej przestrzeni przez obiekty typu dron. Jak podkreślono, „jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli”. Na rozkaz dowódcy operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/740081-fragmenty-drona-w-czesnikach-zarejestrowano-jego-stracenie
