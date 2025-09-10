Dziś w nocy doszło do naruszenia polskiej granicy przez kilka dronów, a w sumie doszło do 19 przekroczeń przestrzeni powietrznej. W związku z tym lotniska w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie zostały czasowo wyłączone z użytkowania. „Operacje lotnicze w polskiej przestrzeni powietrznej zostały wznowione” - przekazał pełnomocnik prezesa PAŻP ds. komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Marcin Hadaj. Wydano też komunikat ws. lotniska w Jasionce.
PAŻP: Wznowiono ruch na zamkniętych lotniskach
Pełnomocnik prezesa PAŻP ds. komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Marcin Hadaj przekazał PAP, że ruch lotniczy wznowiono już na wszystkich czterech wcześniej wyłączonych z niego lotniskach, czyli w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie.
Operacje lotnicze w polskiej przestrzeni powietrznej zostały wznowione. PAŻP pozostawała w stałej gotowości. Powodem zawieszenia ruchu na lotniskach była konieczność zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego
— poinformowała też Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w środę na platformie X.
Ze względów bezpieczeństwa cztery polskie lotniska: w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie były zamknięte. Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) podała, że stało się tak z powodu „nieplanowanej działalności militarnej mającej związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa”.
Lotnisko w Jasionce
Jak podał zarząd portu w Jasionce w komunikacie zamieszczonym na Facebooku, przestrzeń na lotniskiem została otwarta.
Jednak z uwagi na sytuację związaną z ograniczeniami i zamknięciem przestrzeni powietrznej należy się liczyć w dniu dzisiejszym z utrudnieniami i opóźnieniami lotów
— napisano w informacji.
Zarząd zaapelował, żeby bieżący status lotów sprawdzać na stronie lotniska.
Z informacji lotniskowej wynika, że przylot samolotu z Warszawy o godz. 8:10 został odwołany, podobnie jak odlot do stolicy z godz. 8:50. Po godz. 9 ma przylecieć do Jasionki samolot z Heraklionu.
