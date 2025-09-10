Alert RCB dla siedmiu województw. Mieszkańcy mają informować służby o dronach, nie zbliżać się do nich i zachować spokój

  • Kraj
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Alert RCB / autor: PAP/Marian Zubrzycki/X
Alert RCB / autor: PAP/Marian Zubrzycki/X

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w środę alert dla siedmiu województw w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. RCB zaapelowało o informowanie służb o dronach i miejscach ich upadku. Zachowaj spokój - zaleca mieszkańcom RCB.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało na platformie X, że wysłało alert do odbiorców z najpierw województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, a później także woj. mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

Alert RCB

Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granice RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Nie zbliżaj się do nich

— napisano w komunikacie.

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Obiekty, które stanowiły zagrożenie, zostały zestrzelone. Działania polskiego i sojuszniczego lotnictwa zakończyły się rano. Na nadzwyczajnym posiedzeniu zebrał się rząd; w BBN odbyła się odprawa.

CZYTAJ TEŻ:

RELACJA. Wojsko zestrzeliło rosyjskie drony nad Polską. Trwają poszukiwania maszyn. „Alert RCB dla siedmiu województw”

Prezydent: Dyskutowaliśmy o możliwości uruchomienia art. 4. NATO. W ciągu 48 godzin zwołam Radę Bezpieczeństwa Narodowego

Rosyjskie drony nad Polską. Odprawa w BBN z udziałem prezydenta, premiera i ministrów. „Przedarło się nawet do kilkunastu dronów”

maz/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych