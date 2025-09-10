Dziś rano w miejscowości Mniszków w woj. łódzkim spadł rosyjski dron wojskowy, co wpisuje się w szerszy, nocny atak dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Obiekt spadł na pole uprawne, o czym początkowo informowały - RMF FM, profil na X War NewsPL oraz Telewizja Republika. „Na miejscu pracują służby” – przekazał później PAP starosta opoczyński Marcin Baranowski.
Starosta poinformował PAP, że dron został odnaleziony na polu uprawnym w okolicach wsi Mniszków k. Opoczna w woj. łódzkim.
Potwierdzam, że dron został odnaleziony. Na miejscu pracują już służby, w związku z czym nie mogę udzielić bardziej szczegółowych informacji
— przekazał Baranowski.
Wójt gminy Mniszków Rafał Marszałek w rozmowie z PAP potwierdził, że dron spadł na polu na północ od wsi, około kilometr od miejscowej szkoły.
Mogę potwierdzić, że takie zdarzenie miało miejsce. Nie wiemy na razie jakiego pochodzenia jest dron, czy jest uzbrojony, czy też nie. Czekamy na specjalistyczną jednostkę wojskową, która stwierdzi, czy jest jakieś zagrożenie
— powiedział wójt w rozmowie z PAP. Dodał, że OSP Mniszków odizolowała teren upadku drona i otaśmowała teren zabezpieczając go dla służb. Gmina zapewniła pomoc służbom pracującym na północ od wsi.
Miejsce upadku drona znajduje się około kilometra od miejscowości. Gmina pracuje normalnie, w szkole od rana odbywają się zajęcia
— powiedział PAP wójt Rafał Marszałek.
Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Maszynie prawdopodobnie skończyło się paliwo.
Dron miał spaść ok. godz. 7.30, natomiast chwilę później uruchomiony został alarm. Obiekt spadł na pole uprawne.
W nocy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. DORSZ przekazało, że „doszło do bezprecedensowego w skali” naruszenia polskiej przestrzeni przez obiekty typu dron. Jak podkreślono, „jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli”. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.
