Jeden z rosyjskich dronów uszkodził dach budynku mieszkalnego w Wyrykach w woj. lubelskim, 10 km od Włodawy. Szczątki drona spadły na dach budynku między szkołą a urzędem gminy. Szkoła została zamknięta. Od godziny 6 na miejscu działają służby. Wcześniej znaleziono uszkodzonego drona na polu w Czosnówce koło Białej Podlaskiej.
„Jeżdżę i uspokajam”
Wójt gminy Wyryki Bernard Błaszczuk w rozmowie z Wirtualną Polską poinformował o odwołaniu zajęć w szkołach i przedszkolach.
Odwołaliśmy wszystkie zajęcia w szkołach i przedszkolach. Jeżdżę i uspokajam, ale lepiej, żeby dzieci zostały w domach
— powiedział Błaszczuk w rozmowie z WP. Jak dodaje, zwołuje się sztab kryzysowy.
„Nikt nie ucierpiał”
Starosta włodawski Mariusz Zańko poinformował PAP, że dron uszkodził dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki, 10 km od Włodawy. Zastrzegł, że jeszcze nie wie, czy były to odłamki drona czy cała maszyna.
Nikt nie ucierpiał. Służby działają od godz. 6. Jedziemy na miejsce, aby oszacować straty
— podkreślił.
Informacje prokuratury
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim poinformowała, że obiekt, który może być wojskowym dronem obcego pochodzenia, znaleziono na polu uprawnym w miejscowości Mniszków w pow. opoczyńskim w środę ok. godz. 7.30. Na miejscu pracują służby.
10 września 2025 roku ok. godziny 7.30 na polu uprawnym w miejscowości Mniszków w powiecie opoczyńskim ujawniono obiekt, co do którego istnieje podejrzenie, że jest wojskowym dronem obcego pochodzenia
— poinformowała zastępca rzecznika Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Marta Bugajska-Sójka.
Dodała, że teren, na którym znaleziono obiekt został zabezpieczony przez policję. Obecnie na miejscu trwają skoordynowane czynności służb.
W związku z upadkiem drona nie ujawniono zdarzeń skutkujących narażeniem życia lub zdrowia ludzi
— podkreśliła.
Na miejscu są też prokurator Prokuratury Rejonowej w Opocznie oraz prokurator Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dalsze czynności w sprawie mają zaś prowadzić prokuratorzy Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Polesie w Łodzi, który podlega Wydziałowi do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
W trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, Polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne, a polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły - jak podało MON - kilkanaście obiektów. W przypadku obiektów mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ zdecydował o neutralizacji.
„Cud, że nikt nie ucierpiał”
Poseł PiS Dariusz Stefaniuk, który mieszka w miejscowości Czosnówka, gdzie spadł jeden z rosyjskich dronów, napisał na Facebooku, że „te wydarzenia pokazują, jak blisko nas są zagrożenia, o których jeszcze niedawno myśleliśmy, że dotyczą wyłącznie frontu wojny na Ukrainie”. Zamieścił też zdjęcia z Wyryk w powiecie włodawskim, gdzie dron uszkodził budynek mieszkalny.
Niepokojące wydarzenia w naszym regionie! Dziś w mojej miejscowości Czosnówka spadł dron – na szczęście upadł na pole, z dala od zabudowań i nikomu nic się nie stało. Niestety, gorzej było w miejscowości Wyryki (pow. włodawski). Tej nocy dron uderzył w dom mieszkalny (zdjęcie poniżej). To cud, że nikt nie ucierpiał. Te wydarzenia pokazują, jak blisko nas są zagrożenia, o których jeszcze niedawno myśleliśmy, że dotyczą wyłącznie frontu wojny na Ukrainie. Musimy mówić głośno o bezpieczeństwie naszych rodzin i domów
— napisał poseł PiS.
