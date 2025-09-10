Czy szkoły będą dziś otwarte? Jest komunikat MEN: "Wszyscy uczniowie i nauczyciele mogą bezpiecznie pójść dzisiaj do swoich szkół"

Wszyscy uczniowie i nauczyciele mogą bezpiecznie pójść dzisiaj do swoich szkół - poinformowało we środę rano Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W komunikacie opublikowanym w serwisie X resort edukacji zapewnił, że po nocnym ataku dronów i naruszeniu polskiej granicy, jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodami. Zalecił śledzenie komunikatów.

Nie ma zdiagnozowanych nowych zagrożeń. Wszyscy uczniowie i nauczyciele mogą bezpiecznie pójść dzisiaj do swoich szkół

— czytamy.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało po godz. 7.30., że operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się.

kk/PAP

