Dziś w nocy polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone. W nocy odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska. Z rana odbyła się narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, a szef rządu zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. Znajdowane są szczątki dronów, które zostały zestrzelone bądź się rozbiły. Dotychczas nie poinformowało, aby ktokolwiek został poszkodowany.
Zapraszamy do śledzenia relacji na portalu wPolityce.pl z tych ważnych wydarzeń!
CZYTAJ WIĘCEJ - WSZYSTKO W TEMACIE DRONÓW NAD POLSKĄ!
RELACJA NA ŻYWO
12:20. Spotkanie ws. ambasadorów przełożone
Z uwagi na wydarzenia dzisiejszej nocy i konieczne aktywności międzynarodowe - zaproponowałem przedstawicielom MSZ, aby planowane na dziś w Pałacu rozmowy ws. m. in. obsady placówek, przesunąć na inny, możliwie bliski, termin. Dziś skoncentrujmy się wszyscy na bezpieczeństwie Polek i Polaków
— oświadczył szef prezydenckiego BPM Marcin Przydacz.
12:10. Starmer: naruszenie przestrzeni powietrznej Polski i NATO jest głęboko niepokojące
Bezprecedensowe naruszenie przestrzeni powietrznej Polski i NATO przez rosyjskie drony budzi głębokie zaniepokojenie – oświadczył premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Rosyjskie ataki na Ukrainę, do których doszło w nocy z wtorku na środę, określił jako „barbarzyńskie”.
12:06. Kraje bałtyckie o rosyjskich dronach nad Polską: dowód na rosnące zagrożenie
Prezydent Litwy Gitanas Nauseda ocenił, że rosyjskie drony nad Polską świadczą o rosnącym zagrożeniu ze strony Moskwy. Podobnie wypowiedzieli się przywódcy Łotwy i Estonii. Szef MSZ Litwy Kestutis Budrys stwierdził, że Wilno nie ma dowodu, by drony celowo wdarły się na terytorium Polski.
Minister obrony Dovile Szakaliene powiedziała, że Litwa postąpiłaby w takiej sytuacji tak samo, jak Polska.
12:01. Znaleziono szczątki siedmiu dronów oraz szczątki pocisku
Według stanu na godz. 11 służby odnalazły szczątki siedmiu dronów oraz szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia - poinformowała rzecznik MSWiA Karolina Gałecka. Dodała, że oprócz uszkodzonego domu zanotowano także uszkodzony samochód osobowy.
Poinformowała, że szczątki dronów odnaleziono w miejscowościach: Cześniki, Czosnówka, Wyryki (dron oraz uszkodzony budynek), Krzywowierzba Kolonia, Wohyń, Mniszków i Olesno. Natomiast szczątki pocisku odnaleziono w miejscowości Wyhalew.
Rzeczniczka MSWiA podkreśliła, że sytuacja jest dynamiczna i mogą spłynąć kolejne informacje o następnych znaleziskach.
11:58. Poseł PiS: Dziś w mojej miejscowości Czosnówka spadł dron
Dziś w mojej miejscowości Czosnówka spadł dron – na szczęście upadł na pole, z dala od zabudowań i nikomu nic się nie stało
— napisał na Facebooku poseł PiS Dariusz Stefaniuk.
11:57. Prokuratura: dron na polu w Mniszkowie ujawniono ok. godz. 7.30
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim poinformowała, że obiekt, który może być wojskowym dronem obcego pochodzenia, znaleziono na polu uprawnym w miejscowości Mniszków w pow. opoczyńskim w środę ok. godz. 7.30. Na miejscu pracują służby.
Zdjęcia uszkodzeń ze środka domu opublikował w sieci poseł PiS Dariusz Stefaniuk.
11:56. Minister obrony wrócił do kraju, po przerwanej wizycie w Londynie
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wylądował przed południem w Warszawie, przerywając swoją wizytę w Londynie, w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez drony.
11:54. Dowództwo Operacyjne: sytuacja bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej ustabilizowana
Sytuacja bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej została ustabilizowana; zagrożenie dotyczące możliwości naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron wróciło do normy - przekazało przed południem Dowództwo Operacyjne RSZ.
11:21. Meloni wyraziła solidarność z Polską po ataku rosyjskich dronów
Premier Włoch Giorgia Meloni wyraziła solidarność z Polską w związku z nocnym wtargnięciem rosyjskich dronów. Szefowa rządu podkreśliła, że doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i NATO. Wcześniej szef włoskiego MSZ Antonio Tajani uznał atak rosyjskich dronów za zniewagę dla bezpieczeństwa obszaru euroatlantyckiego.
W wydanym komunikacie premier napisała:
Wyrażam w imieniu włoskiego rządu pełną solidarność z Polską z powodu poważnego i niedopuszczalnego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Sojuszu Północnoatlantyckiego przez Rosję.
Dodała też:
Włochy będą dalej pracować, by zagwarantować bezpieczeństwo europejskie, począwszy od Ukrainy i na rzecz osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju.
10:57. Bliski kontakt NATO z Polską
NATO utrzymuje bliski kontakt z Polską i pozostałymi sojusznikami w sprawie dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną - przekazał dowódca sił NATO w Europie:
10:56. Ukraińcy pokazali mapę. Tak miało wyglądać wtargnięcie rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski
Profil WarNewsPL zaprezentował mapę, która - według danych Ukraińców - przedstawia trajektorie lotów rosyjskich dronów, w tym tych, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną.
10:48. Holenderskie media: Nasze F-35 wsparły Polskę w zestrzeliwaniu rosyjskich dronów
Holenderskie samoloty F-35 wsparły Polskę w zestrzeliwaniu rosyjskich dronów - poinformowały media w Holandii, komentując operację z ostatniej nocy. Podkreślają, że to pierwszy przypadek, gdy Polska z pomocą sojuszników zneutralizowała rosyjskie bezzałogowce nad swoim terytorium.
Według doniesień, holenderskie F-35 od 1 września stacjonują w Polsce w ramach misji NATO i uczestniczą w ochronie wschodniej flanki Sojuszu. Polskie wojsko oficjalnie podziękowało Holandii za wkład w zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej.
Publiczny nadawca NOS oraz dzienniki „NRC” i „AD” zauważają, że to przełomowy moment – Polska po raz pierwszy podczas tej wojny zneutralizowała takie zagrożenie w swojej przestrzeni powietrznej przy wsparciu sojuszników.
10:47. Media i tzw. blogerzy wojenni dezinformują w sprawie dronów nad Polską!
W Rosji media prorządowe i tzw. blogerzy wojenni podają nieprawdziwe informacje dotyczące dronów, które w nocy z wtorku na środę wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną. Prokremlowskie portale KP.ru i RIA Nowosti podważają informacje podane przez władze polskie, twierdząc, że nie podano na nie dowodów.
10:36. Łącznie 19 przekroczeń przestrzeni powietrznej Polski, po raz pierwszy ze strony Białorusi
Łącznie służby odnotowały 19 przekroczeń przestrzeni powietrznej Polski - poinformował we środę premier Donald Tusk podczas wystąpienia w Sejmie. Dodał, że po raz pierwszy atak był nie od strony Ukrainy, a Białorusi.
Tusk podkreślił, że to co „nowe w najgorszym tego słowa znaczeniu”, to kierunek, z którego nadleciały drony naruszające polską przestrzeń powietrzną.
Po raz pierwszy w czasie tej wojny (drony nadleciały) nie znad Ukrainy, jako efekt błędów, dezorientacji dronów, czy małych rosyjskich prowokacji na minimalną skalę. Po raz pierwszy spora część tych dronów nadleciała nad Polskę bezpośrednio z Białorusi
— zaznaczył szef rządu.
Jak dodał, liczba 19 odnotowanych i precyzyjnie namierzonych przekroczeń i naruszeń przestrzeni powietrznej Polski nie jest ostateczna - szef sztabu generalnego chce przekazywać opinii publicznej tylko dane potwierdzone.
10:30. Kolejne fragmenty dronów znalezione w trzech miejscowościach w woj. lubelskim
Fragmenty dronów zostały znalezione w środę w kolejnych trzech miejscowościach w woj. lubelskim – poinformowała PAP rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie Beata Syk-Jankowska. W sumie szczątki tych maszyn odkryto już w sześciu punktach w regionie. W Czosnówce maszyna miała napisy cyrylicą.
Rzeczniczka przekazała, że nowe szczątki odkryto w miejscowościach Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski), Wyhalew (pow. parczewski) i Wohyń (pow. radzyński). Na miejsce zdarzeń udali się już doświadczeni prokuratorzy.
Według nieoficjalnych ustaleń PAP drony spadły na pola uprawne.
Wcześniej fragmenty dronów znaleziono w woj. lubelskim w miejscowościach: Czosnówka (pow. bialski), Cześniki (pow. zamojski) i Wyryki-Wola (pow. włodawski).
10:27. Premier: Konsultacje z sojusznikami przybrały charakter wniosku formalnego o uruchomienie art.4 NATO
Art.4 to dopiero początek, będziemy oczekiwali w czasie konsultacji zdecydowanie większego wsparcia, to konfrontacja, którą Rosja wypowiedziała wolnemu światu - mówił premier w Sejmie.
10:23. Bezpośrednio z Białorusi!
Wiele z dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną nadleciało bezpośrednio znad Białorusi - przekazał Tusk w Sejmie.
10:22. Ostatni został zniszczony o godz. 6.45!
Na chwilę obecną potwierdzono zestrzelenie trzech dronów; ostatni został zniszczony o godz. 6.45 - poinformował szef rządu.
10:20. Hołownia: Polska ma prawo oczekiwać od państw NATO stanowczej reakcji
Polska powinna oczekiwać od każdego z sojuszników NATO jasnych, stanowczych deklaracji dotyczących tego, że jesteśmy razem, że reagujemy razem i że wszelkie podobne próby prowokacji wobec każdego z nas będą spotykały się z stanowczą reakcją wszystkich sojuszników - uważa marszałek Sejmu Szymon Hołownia.
Marszałek Sejmu ocenił, że „dzisiaj Polska znowu staje w centrum rozmowy o bezpieczeństwie w Europie i na świecie”.
10:19. Sejm wznowił obrady. Premier prezentuje informację!
Pierwsze naruszenie przestrzeni powietrznej odnotowano ok. godz. 23.30 we wtorek, ostatnie ok. 6.30 w środę, naruszeń naliczono 19, ale to nie są ostateczne dane - przekazał Donald Tusk przed izbą.
10:18. Zełenski: jesteśmy gotowi przekazać Polsce dane dotyczące ataku rosyjskich dronów
Ukraina jest gotowa udostępnić Polsce dane dotyczące ataku rosyjskich dronów oraz wesprzeć w stworzeniu systemu ostrzegania i obrony przed podobnymi zagrożeniami - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
10:05. Zarejestrowano strącenie rosyjskiego drona! Szczątki spadł w miejscowości Cześniki
Elementy uszkodzonego drona znaleziono w miejscowości Cześniki w powiecie zamojskim. Z dotychczasowych ustaleń nie wynika, aby ktokolwiek został pokrzywdzony – poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu prok. Rafał Kawalec.
W sieci ukazało się wideo, które ma przedstawiać strącenie tego właśnie bezzałogowca!
10:04. Szef BBN: współpraca między instytucjami układa się modelowo, jesteśmy z niej zadowoleni
Współpraca między instytucjami układa się modelowo i chyba mogę powiedzieć, że wszyscy jesteśmy z niej zadowoleni - ocenił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz po środowej naradzie w BBN. Dodał, że Polska znalazła się w sytuacji bezprecedensowej.
10:01. Prezydent: na naradzie w BBN dyskusja o możliwości uruchomienia art. 4 NATO. RBN w ciąu 48 godzin
Na naradzie w BBN z premierem, ministrami i generałami dyskutowaliśmy o możliwości uruchomienia art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego - powiedział prezydent Karol Nawrocki. Przekazał, że szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła zadeklarował przedstawienie pełnego raportu w ciągu 48 godzin.
Zapowiedział również, że w ciągu 48 godzin zostanie zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
CZYTAJ WIĘCEJ: Wtargnięcie dronów na polską przestrzeń powietrzną. Prezydent: Dyskutowaliśmy o możliwości uruchomienia art. 4. Traktatu NATO
09:55. Macron o dronach rosyjskich nad Polską: Nie idziemy na kompromis w kwestii bezpieczeństwa sojuszników
Prezydent Francji Emmanuel Macron, komentując wtargnięcie dronów rosyjskich w przestrzeń powietrzną Polski, zapowiedział, że będzie rozmawiał wkrótce z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Dodał, że Francja nie idzie na kompromis, jeśli chodzi o bezpieczeństwo sojuszników.
W komentarzu w serwisie X francuski prezydent potępił atak i wezwał Rosję, by „przerwała tę ucieczkę do przodu”.
Zapewnił także o „pełnej solidarności” z władzami i społeczeństwem polskim.
09:54. Gawkowski: Infrastruktura krytyczna państwa w obszarze cyberprzestrzeni działa bez zakłóceń
Infrastruktura krytyczna państwa w obszarze cyberprzestrzeni działa bez żadnych zakłóceń - zapewnił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Od wczesnych godzin porannych służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo we wzmożony sposób monitorują sytuację i są w podwyższonej gotowości - dodał.
09:43. Prokuratura dementuje doniesienia o rozbitym dronie w Zamościu
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec zdementował doniesienia o rzekomym rozbiciu się drona w Zamościu. Prokurator poinformował, że takie informacje pojawiały się w portalach społecznościowych.
Żadne służby i świadkowie nie informowali o takim zdarzeniu
— podał.
09:42. Jarosław Kaczyński: Mamy do czynienia z atakiem na Polskę, to nie jest przypadek
Mamy dzisiaj szczególny dzień; mamy do czynienia z atakiem na Polskę. To już nie jest przypadek w żadnym wypadku, to jest po prostu atak - powiedział w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński.
CZYTAJ WIĘCEJ: Miesięcznica katastrofy smoleńskiej. Prezes Kaczyński o dronach: To jest atak na Polskę. „Tutaj zawsze się zbierają przeciw nam”
09:40. Szefowa Komisji Europejskiej: Europa w pełni solidaryzuje się z Polską
Byliśmy świadkami bezmyślnego i bezprecedensowego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Europy przez ponad 10 rosyjskich dronów Shahed - powiedziała w dorocznym wystąpieniu przed Parlamentem Europejskim szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Europa w pełni solidaryzuje się z Polską - podkreśliła.
Izba zareagowała na słowa von der Leyen owacjami na stojąco.
09:40. MSWiA: apel o pozostanie w domach odwołany
W związku z zakończeniem działań polskiego i sojuszniczego lotnictwa związanych z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej apel o pozostanie w domach zostaje odwołany - podała rzecznik MSWiA Karolina Gałecka. Obecnie nie ma potrzeby ograniczania aktywności mieszkańców - wskazała.
Prosimy o śledzenie oficjalnych komunikatów służb i organów państwa
— przekazała rzecznik resortu.
09:34. Alert RCB dla siedmiu województw - mieszkańcy mają informować służby o dronach i zachować spokój
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w środę alert dla siedmiu województw w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. RCB zaapelowało o informowanie służb o dronach i miejscach ich upadku. Zachowaj spokój - zaleca mieszkańcom RCB.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało na platformie X, że wysłało alert do odbiorców z najpierw województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, a później także woj. mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.
Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granice RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Nie zbliżaj się do nich
— napisano w komunikacie.
09:31. Szef Rady Europejskiej: w pełni solidaryzujemy się z Polską po niedopuszczalnym naruszeniu jej przestrzeni powietrznej przez Rosję.
Polska słusznie podejmuje niezbędne kroki w celu obrony swojej suwerenności
— zaznaczył szef RE.
Wtargnięcia Rosji w przestrzeń powietrzną państw UE bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu ludzi i infrastruktury krytycznej w Europie
— dodał Antonio Costa.
09:31. Marszałek Sejmu: O godz. 10 premier przedstawi Sejmowi informację o naruszeniu przestrzeni powietrznej RP i działaniach jakie dzisiejszej nocy podjęły polskie i sojusznicze Siły Zbrojne.
Hołownia przekazał na X, że zmienił harmonogram posiedzenia Sejmu tak, że o godz. 10 premier przedstawi Sejmowi informację.
Jeśli celem naszych przeciwników jest destabilizacja sytuacji w Polsce, tym zgodniej wszystkie organy państwa i siły polityczne muszą współpracować, pokazując jedność, i krzyżując ich plany
— napisał marszałek Sejmu.
09:30. Szefowa KE: byliśmy świadkami bezprecedensowego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Europy przez rosyjskie drony
09:28. Źródło w NATO dla Reutersa: w operacji w związku z wtargnięciem rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną wzięły udział polskie F-16, holenderskie F-35, włoskie samoloty AWACS
09:23. Janyska: o godz. 10.00 w Sejmie informacja na temat naruszenia przestrzeni powietrznej
O godz. 10.00 w Sejmie zostanie przedstawiona informacja o sytuacji, która miała miejsce w nocy – poinformowała w środę przewodnicząca sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Maria Janyska. Chodzi o naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej.
09:22. Szef MON: na bieżąco przekazujemy wszystkie informacje; apeluję o zachowanie spokoju
O wszystkich decyzjach będziemy informować; na bieżąco przekazujemy wszystkie informacje szczególnie ważne dla opinii publicznej - mówił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak–Kamysz, po tym jak drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Zaapelował jednocześnie o zachowanie spokoju.
09:22. Szefowa dyplomacji UE: wstępne przesłanki sugerują, że incydent z dronami był celowy
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła w środę, że wstępne przesłanki sugerują, iż incydent z dronami, które wtargnęły w przestrzeń powietrzną Polski, był celowy. Nazwała go najpoważniejszym naruszeniem europejskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję od początku wojny w Ukrainie.
W Polsce doszło do najpoważniejszego naruszenia europejskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję od początku wojny. Wszystko wskazuje na to, że było to działanie celowe, a nie przypadkowe
— powiedziała Kallas w oświadczeniu.
Kallas powiedziała, że jest w kontakcie z NATO i ministrem spraw zagranicznych Polski Radosławem Sikorskim, oraz śledzi rozwój sytuacji.
UE w pełni solidaryzuje się z Polską. Wojna Rosji eskaluje, a nie kończy się. Musimy zwiększyć koszty (kontynuowania tego konfliktu - PAP) dla Moskwy, wzmocnić wsparcie dla Ukrainy i inwestować w obronność Europy
— powiedziała.
09:22. Lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce wznowiło pracę
Lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce wznowiło pracę – poinformował w środę w komunikacie zarząd portu. Dodał, że pasażerowie muszą się jednak liczyć z utrudnieniami. Odwołany został przylot samolotu z Warszawy o godz. 8:10 i odlot do stolicy z godz. 8:50.
Ze względów bezpieczeństwa w nocy z wtorku na środę cztery polskie lotniska: w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie zostały w nocy zamknięte. Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) podała, że stało się tak z powodu „nieplanowanej działalności militarnej mającej związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa”.
Jak podał zarząd portu w Jasionce w komunikacie zamieszczonym na platformie społecznościowej, przestrzeń na lotniskiem została otwarta.
Jednak z uwagi na sytuację związaną z ograniczeniami i zamknięciem przestrzeni powietrznej należy się liczyć w dniu dzisiejszym z utrudnieniami i opóźnieniami lotów
— napisano w informacji.
Zarząd zaapelował, żeby bieżący status lotów sprawdzać na stronie lotniska.
Z informacji lotniskowej wynika, że przylot samolotu z Warszawy o godz. 8:10 został odwołany, podobnie jak odlot do stolicy z godz. 8:50. Po godz. 9 ma przylecieć do Jasionki samolot z Heraklionu.
09:17. Kolejny dron odnaleziony na polu w okolicach Mniszkowa w woj. łódzkim.
Kolejny dron, który naruszył w nocy z wtorku na środę polską przestrzeń powietrzną została odnaleziony na polu w okolicach Mniszkowa w woj. łódzkim. Na miejscu pracują służby – przekazał PAP starosta opoczyński Marcin Baranowski.
Starosta w środę rano poinformował PAP, że dron został odnaleziony na polu uprawnym w okolicach wsi Mniszków k. Opoczna w woj. łódzkim.
Potwierdzam, że dron został odnaleziony. Na miejscu pracują już służby, w związku z czym nie mogę udzielić bardziej szczegółowych informacji
— przekazał Baranowski.
Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Maszynie prawdopodobnie skończyło się paliwo.
09:12. Źródło w NATO dla Reutersa: wstępne dane wskazują, że incydent w Polsce był celowym wtargnięciem rosyjskich dronów.
NATO nie traktuje wtargnięcia rosyjskich dronów na terytorium Polski jako ataku - źródło w NATO dla Reutersa.
Rada Północnoatlantycka omówi w środę reakcję Sojuszu na drony, które wtargnęły w nocy na terytorium Polski.
09:09. Prezydent Karol Nawrocki o godz. 9.15 wyda oświadczenie
O godz. 9.15 prezydent Karol Nawrocki wraz z szefem BBN Sławomirem Cenckiewiczem i dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN gen. dyw. Adam Rzeczkowski wydadzą oświadczenie - podała KPRP.
09:08. Szef MON: poinformowałem o sytuacji ministrów obrony państw grupy E5 i nowego premiera Francji
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał w środę, że poinformował o sytuacji związanej z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony ministrów obrony państw grupy E5 i nowego premiera Francji Sebastiena Lecornu.
Kosiniak-Kamysz powiedział dziennikarzom na lotnisku przed pilnym powrotem z Londynu do warszawy, że w nocy doszło do rosyjskiej prowokacji na bardzo szeroka skalę.
Przed chwilą zakończyłem rozmowy, kolejne konsultacje z sojusznikami. Poinformowałem ministrów obrony państw E5, czyli Wielkiej Piątki: Wielka Brytania, Francja, poinformowałem tutaj też nowego premiera Francji, Niemcy, Włochy. Jestem w kontakcie z ministrami obrony Finlandii, Szwecji, Łotwy, Litwy, wszystkich naszych sojuszników. Oczywiście na bieżąco jesteśmy z całą strukturą NATO
— podkreślił.
09:04. Rzeczniczka NATO: sekretarz generalny Sojuszu jest w kontakcie z polskimi władzami w sprawie dronów
Ostatniej nocy wiele dronów wleciało w polską przestrzeń powietrzną i napotkało na opór polskiej i natowskiej obrony powietrznej. Szef NATO Mark Rutte jest w kontakcie z polskimi władzami, a NATO prowadzi z nimi ścisłe konsultacje - napisała na X rzeczniczka Sojuszu Allison Hart.
08:57. Szefowa Parlamentu Europejskiego: Polska ma pełne prawo bronić się przed jakimkolwiek atakiem; Unia Europejska jest zjednoczona.
Polska ma pełne prawo bronić się przed jakimkolwiek atakiem - powiedziała w środę rano w Parlamencie Europejskim w Strasburgu szefowa tej instytucji Roberta Metsola, zapytana o naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Unia Europejska jest zjednoczona - zapewniła.
Czekamy na informacje o tym, co się wydarzyło. Znamy oświadczenia polskiego rządu i polskiego premiera. Polska ma pełne prawo bronić się przed jakimkolwiek atakiem
— powiedziała Metsola.
Jak podkreśliła, Polska należy nie tylko do UE, ale też do NATO.
08:56. Komisarz ds. obrony: musimy pilnie rozwinąć tarczę antydronową wzdłuż wschodniej flanki UE
UE musi pilnie rozwinąć tarczę antydronową wzdłuż całej wschodniej flanki UE - napisał w środę na X unijny komisarz ds. obrony Andrius Kubilius, odnosząc się do naruszenia przez drony przestrzeni powietrznej Polski. Rosja znów wystawia na próbę sąsiednie państwa, UE i NATO - dodał.
Pilne rozwinięcie tarczy antydronowej wzdłuż całej wschodniej flanki UE to „obecnie najważniejszy wspólny projekt flagowy” - podkreślił Kubilius.
08:54. Szef MON: wszystkie systemy i zasoby potrzebne w nocnej operacji zostały uruchomione, zarówno polskie, jak i zadziałały wszystkie procedury sojusznicze
08:47. MSWiA: apelujemy o zachowanie spokoju, śledzenie komunikatów służb i nieuleganie dezinformacji
Apelujemy do mieszkańców o zachowanie spokoju, śledzenie na bieżąco komunikatów służb państwowych, nieuleganie emocjom, manipulacjom i dezinformacji - przekazało MSWiA. Policja, Straż Graniczna i Państwowa Straż Pożarna są w podwyższonej gotowości. Kierownictwo resortu jest w stałym kontakcie z MON i wojskiem.
W nocy z wtorku na środę doszło do incydentów z użyciem obcych dronów. Obiekty, które stanowiły zagrożenie, zostały zestrzelone. Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o zakończeniu działań polskiego i sojuszniczego lotnictwa.
Trwają działania służb mundurowych na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego
— podkreślił resort w komunikacie.
Apelujemy do mieszkańców o zachowanie spokoju, śledzenie na bieżąco komunikatów służb państwowych, nieuleganie emocjom, manipulacjom i dezinformacji
— zaznaczyło MSWiA.
Zaapelowało też, by nie zbliżać się, nie dotykać i nie przenosić szczątków nieznanych obiektów, lecz informować służby mundurowe o takich znaleziskach.
Współpracujemy z wojskiem w poszukiwaniu i zabezpieczeniu miejsc upadku zestrzelonych dronów, wszystkie nasze działania są skoordynowane
— podał resort.
08:37. Rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów z udziałem dowódców wojskowych
Ok. godz. 8.30 rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów, które zwołał premier Donald Tusk. W posiedzeniu uczestniczą dowódcy wojskowi. Premier powiadomił, że w pierwszej części posiedzenia wezmą udział generałowie, by udzielić szczegółowych informacji nt. zdarzenia. Tusk poinformował, że odbył już dzisiaj dwa spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim.
Doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej przez dużą liczbę rosyjskich dronów. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone - powiedział szef rządu.
Podkreślił, że procedury zadziałały, a proces decyzyjny był bez zarzutów.
Zagrożenie zostało wyeliminowane dzięki zdecydowanej postawie dowódców, żołnierzy, pilotów i sojuszników
— wskazał premier.
08:37. Prezydent Łotwy o dronach nad Polską: dowód, że agresja Rosji na Ukrainę bezpośrednio wpływa na nas
W pełni wspieram i solidaryzuję się z naszymi polskimi przyjaciółmi i sojusznikami w związku z wtargnięciem dronów nad Polskę - napisał w środę na X prezydent Łotwy Edgars Rinkeviczs. Te wydarzenia pokazują, że rosyjska agresja na Ukrainę ma bezpośredni wpływ na kraje regionu - dodał.
W pełni wspieram i solidaryzuje się z naszymi polski przyjaciółmi i sojusznikami w związku z wtargnięciem rosyjskich dronów nad Polskę
— napisał na X prezydent Łotwy.
Rinkeviczs zaznaczył, że „jest to jasne świadectwo tego, że rosyjska agresja na Ukrainę ma na nas bezpośredni wpływ i należy podjąć odpowiednie działania”. Dodał, że sojusznicy pracują i powinni wspólnie pracować.
08:28. Prezydent Ukrainy: co najmniej osiem dronów uderzeniowych było wymierzonych w Polskę
To kolejna eskalacja, rosyjsko-irańskie drony uderzeniowe Shahed operowały w przestrzeni powietrznej Polski i NATO; w Polskę wymierzonych było co najmniej osiem bezzałogowców - poinformował w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Brak silnej reakcji tylko utrwala eskalację - dodał.
Moskwa stale testuje granice możliwości i jeśli nie spotyka się z silną reakcją, zatrzymuje się na nowym poziomie eskalacji. Dziś nastąpił kolejny krok eskalacyjny – rosyjsko-irańskie Shahedy działały w przestrzeni powietrznej Polski, w przestrzeni powietrznej NATO. Nie jeden Shahed, co można by nazwać wypadkiem, lecz co najmniej osiem dronów uderzeniowych skierowanych w stronę Polski
— przekazał Zełenski.
Prezydent zaznaczył, że jest to „skrajnie niebezpieczny” precedens dla Europy.
To, czy nastąpią kolejne kroki, w pełni zależy od skoordynowania i siły działań odwetowych. Rosjanie muszą odczuć konsekwencje. Rosja musi odczuć, że wojny nie da się rozszerzać i trzeba ją będzie zakończyć
— podkreślił.
08:22. Dron uszkodził dach budynku mieszkalnego w Wyrykach
Starosta włodawski Mariusz Zańko poinformował PAP, że dron uszkodził dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki (Lubelskie). Nikt nie ucierpiał. Wcześniej znaleziono uszkodzonego drona na polu w Czosnówce koło Białej Podlaskiej.
Starosta włodawski Mariusz Zańko poinformował PAP, że dron uszkodził dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki, 10 km od Włodawy. Zastrzegł, że jeszcze nie wie, czy były to odłamki drona czy cała maszyna.
Nikt nie ucierpiał. Służby działają od godz. 6. Jedziemy na miejsce, aby oszacować straty
— podkreślił.
Wcześniej funkcjonariusze policji znaleźli uszkodzonego drona na polu w Czosnówce koło Białej Podlaskiej.
08:16. PAŻP: operacje lotnicze w polskiej przestrzeni powietrznej zostały wznowione, poza rejonem Lublina
Operacje lotnicze w polskiej przestrzeni powietrznej, poza rejonem Lublina, zostały wznowione - poinformowała w środę Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
Jak podała w środę na platformie X Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), operacje lotnicze w polskiej przestrzeni powietrznej, poza rejonem Lublina, zostały wznowione. „Polska Agencja Żeglugi Powietrznej pozostawała w stałej gotowości. Odpowiednie informacje lotnicze w postaci NOTAM na ten temat zostały już opublikowane” - dodała PAŻP.
NOTAM (NOtice To Air Missions) to krótka depesza tekstowa, która zawiera informacje lotnicze o utrudnieniach, niebezpieczeństwach, zmianach w procedurach, stanie urządzeń czy służb lotniczych, a także o nowych strefach lub zmianach w przestrzeni powietrznej.
07:56. MEN: uczniowie i nauczyciele mogą bezpiecznie pójść do swoich szkół
Wszyscy uczniowie i nauczyciele mogą bezpiecznie pójść dzisiaj do swoich szkół - poinformowało we środę rano Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W komunikacie opublikowanym w serwisie X resort edukacji zapewnił, że po nocnym ataku dronów i naruszeniu polskiej granicy, jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodami. Zalecił śledzenie komunikatów.
07:52. Lotnisko nie jest zamknięte; pierwszy zaplanowany przylot o godz. 8.35 z Antalyi
Rzecznik Portu Lotniczego Lublin Piotr Jankowski przekazał PAP w środę, że lotnisko nie jest zamknięte. - To przestrzeń powietrzna została zamknięta. U nas nie było planowanych nocnych operacji. Żaden lot nie musiał być anulowany – wyjaśnił.
Pierwszy dzisiaj zaplanowany jest przylot o godz. 8.35 z Antalyi. Status lotów jest aktualizowany na bieżąco i publikowany na tablicy oraz stronie internetowej.
07:51. Alert RCB dla woj. lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego, by informować służby o dronach i zachować spokój
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w środę alert dla województw: lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego w związku z operacją neutralizacji obiektów, które w nocy naruszyły granicę Polski. RCB zaapelowało też o informowaniu służb w przypadku znalezienia drona lub miejscach jego upadku.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało na platformie X, do odbiorców na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego wysłano Alert RCB.
Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Zachowaj spokój
— napisano w komunikacie.
07:47. Rzecznik MSZ: decyzje o odpowiedzi dyplomatycznej na naruszenia - po posiedzeniu gremiów kierowniczych państwa
Decyzje w sprawie odpowiedzi dyplomatycznej na naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony zostaną podjęte po środowym posiedzeniu rządu i gremiów kierowniczych państwa - przekazał PAP rzecznik MSZ Paweł Wroński.
07:44. DORSZ: Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się
Zakończyło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej - poinformowało w środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojsko monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w gotowości.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało na platformie X o zakończeniu operowania lotnictwa.
Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Wojsko na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej
— podano w komunikacie.
07:41. Przydacz: w BBN trwa odprawa związana z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej
W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego trwa odprawa związana z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrzna przez drony - poinformował w środę prezydencki minister ds. międzynarodowych Marcin Przydacz.
W tym momencie trwa narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, pan Prezydent, pan Premier, także i ministrowie
— poinformował Przydacz w radiowej Jedynce.
Przydacz podkreślił, że głównym źródłem informacji jest Wojsko Polskie, które śledziło to, co się działo na wschodnich terenach Polski.
Głównie Lubelszczyzna, ale nie tylko, tak naprawdę trzy województwa. To, co możemy zakomunikować to (fakt), że na teren polskiej przestrzeni powietrznej przedarło się nawet do kilkunastu dronów
— dodał.
07:29. PLL LOT: siedem lotów do Warszawy przekierowana na inne lotniska w Polsce
Rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT (PLL LOT) Krzysztof Moczulski poinformował w środę rano na platformie X, że w związku z czasowym zamknięciem przestrzeni powietrznej część rejsów LOT została przekierowana na inne lotniska w Polsce.
Polskie Linie Lotnicze LOT przekierowały siedem swoich porannych połączeń. Chodzi o LO80 z Tokio Narita i LO6680 z Szarm el-Szejk – przekierowane do Katowic; LO636 z Sofii i LO144 z Bejrutu – przekierowane do Poznania; LO500 z Keflaviku – przekierowany do Gdańska; LO724 z Tbilisi i LO126 z Rijadu – przekierowane do Wrocławia.
Bezpieczeństwo pasażerów i załóg jest naszym priorytetem. Po wygaśnięciu NOTAM i wznowieniu operacji w warszawskim porcie lotniczym, rejsy będą sukcesywnie kontynuowane do Lotniska Chopina w Warszawie
— dodał Moczulski.
07:29. Szef MSZ Ukrainy: potrzebna decyzja ws. wykorzystywania obrony powietrznej krajów sąsiednich do przechwytywania celów nad Ukrainą
Ta sytuacja pokazuje, że trzeba wreszcie podjąć decyzję pozwalającą krajom sąsiadującym z Ukrainą na wykorzystywanie swojej obrony powietrznej do przechwytywania dronów i pocisków nad Ukrainą, w tym tych zbliżających się do granic NATO - oświadczył w środę szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha.
Szef ukraińskiej dyplomacji odniósł się w ten sposób do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez drony w nocy z wtorku na środę podczas masowego ataku wojsk Rosji na Ukrainę.
Ta sytuacja pokazuje, że trzeba wreszcie podjąć decyzję o umożliwieniu wykorzystania zdolności obrony powietrznej partnerów w krajach sąsiednich do przechwytywania dronów i pocisków w przestrzeni powietrznej Ukrainy, w tym tych, które zbliżają się do granic NATO
— napisał Sybiha na platformie X.
Zaznaczył, że przywódca Rosji Władimir Putin wciąż eskaluje, rozszerza swoją wojnę i testuje Zachód.
Im dłużej nie spotyka się z odpowiedzią opartą na sile, tym bardziej staje się agresywny. Słaba reakcja teraz sprowokuje Rosję jeszcze bardziej — a wtedy rosyjskie pociski i drony polecą jeszcze dalej w głąb Europy
— podkreślił Sybiha.
06:50. Uszkodzony dron znaleziony na polu w okolicy Białej Podlaskiej
Uszkodzony dron został znaleziony na polu w miejscowości Czosnówka koło Białej Podlaskiej - podała lubelska policja. Nie ma osób poszkodowanych. Funkcjonariusze reagują na wszystkie zgłoszenia od mieszkańców.
Rzecznik lubelskiej policji podinsp. Andrzej Fijołek poinformował PAP, że o godz. 5.40 w miejscowości Czosnówka (pow. bialski) policjanci potwierdzili odnalezienie uszkodzonego drona.
Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców. Nie ma osób poszkodowanych. Powiadomiliśmy odpowiednie służby. Trwają czynności
— dodał.
Według nieoficjalnych ustaleń PAP maszyna spadła na pole, w terenie niezabudowanym.
Z komunikatu lubelskiej policji wynika, że w związku sytuacją naruszenia przestrzeni powietrznej Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie ogłosił alarm dla wszystkich policjantów garnizonu lubelskiego.
W komendzie policji w Lublinie trwa posiedzenie sztabu z udziałem m.in. wojewody Lubelskiego Krzysztofa Komorskiego.
Rzecznik zapytany czy na policję trafiają inne zgłoszenia od mieszkańców woj. lubelskiego dotyczące fragmentów dronów odparł, że „wszystkie informacje sprawdzamy i na wszystkie zgłoszenie reagujemy”.
06:34. Prezydent: poprowadzę w BBN odprawę, na którą przybędzie premier Donald Tusk.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego niebawem poprowadzi odprawę z udziałem premiera Donalda Tuska. Podkreślił, że bezpieczeństwo ojczyzny stanowi najwyższy priorytet i wymaga ścisłej współpracy.
Od momentu wystąpienia naruszeń przestrzeni powietrznej RP pozostaję w stałym kontakcie z wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej i najważniejszymi dowódcami w Siłach Zbrojnych RP. Brałem udział w odprawie w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych
— oświadczył prezydent Nawrocki we wpisie na platformie X.
Poinformował jednocześnie, że w BBN niebawem poprowadzi odprawę, na którą przybędzie szef rządu.
Bezpieczeństwo naszej Ojczyzny jest najwyższym priorytetem i wymaga ścisłego współdziałania
— podkreślił Nawrocki.
06:34. Sztab Generalny WP: nie należy zbliżać się, dotykać ani przenosić odnalezionych zestrzelonych dronów lub ich fragmentów
W przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić - poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego. Każde znalezisko należy zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji - dodano w komunikacie.
Sztab Generalny WP poinformował na platformie X, że fragmenty dronów mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie.
Prosimy, aby każde znalezisko zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren
— zaapelowano w oficjalnym komunikacie.
06:31. Rzecznik rządu: premier zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów na godzinę 8.00.
Na godz. 8 w środę premier Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. Informację przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka.
Trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z ministrami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa
— przekazał Szłapka po godz. 6.20 na portalu X. Dodał, że premier zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów na godz. 8.
06:22. MON: w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej minister obrony wraca do kraju
W związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wraca do kraju z wizyty w Londynie, gdzie miał wziąć udział w spotkaniu ministrów obrony z Grupy E5 - przekazał PAP resort.
06:22. KGP: w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej ogłoszony alarm dla jednostek policji z garnizonów: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.
Komendant Główny Policji ogłosił alarm dla jednostek garnizonów podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego - poinformowała Komenda Główna Policji na platformie X. Lubelska policja podała też, że w Lublinie trwa sztab kryzysowy po tym, jak w Czosnówce w powiecie bialskim odnaleziono uszkodzonego drona.
Wszystkie jednostki Policji są w pełnej gotowości z Wojskiem Polskim i innymi służbami - podkreślono w komunikacie Komendy Głównej Policji na platformie X.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby stosowali się do komunikatów służb, a wszystkie niepokojące sygnały zgłaszali pod numer alarmowy 112
— dodano.
Z kolei lubelska policja poinformowała, że w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie trwa posiedzenie sztabu z udziałem m.in. Wojewody Lubelskiego Krzysztofa Komorskiego.
O godzinie 5.40 w miejscowości Czosnówka policjanci potwierdzili odnalezienie uszkodzonego drona. Powiadomiliśmy odpowiednie służby. Trwają czynności
— podano w komunikacie na platformie X.
06:18. Państwowa Straż Pożarna: siły i środki KSRG na wschodzie kraju postawione w stan gotowości
Na polecenie ministra spraw wewnętrznych i administracji siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG ) na wschodzie kraju zostały postawione w stan gotowości - przekazała w środę Państwowa Straż Pożarna.
Na polecenie ministra spraw wewnętrznych i administracji siły i środki KSRG na wschodzie kraju zostały postawione w stan gotowości. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami i monitorujemy sytuację związaną z naruszeniami przestrzeni powietrznej RP przez obiekty typu dron
— poinformowała Państwowa Straż Pożarna na platformie X. (PAP)
06:06. Alert gotowości WOT, trwają poszukiwania zestrzelonych dronów
W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i uruchomieniem naziemnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych wprowadzono skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.
Żołnierze WOT mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w jednostkach: do sześciu godzin w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim, do 12 godzin w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim.
WOT apeluje, by w przypadku natrafienia na fragmenty obiektów nie podchodzić do nich i poinformować policję.
06:02. BBN: prezydent na bieżąco informowany; Leśkiewicz: jest w stałym kontakcie z premierem i MON
Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sytuacji w związku naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej - przekazało w środę Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Został niezwłocznie poinformowany i jest w stałym kontakcie z premierem oraz MON - podał rzecznik prezydenta.
BBN przekazało na platformie X, że prezydent jest na bieżąco informowany o sytuacji.
Prosimy o śledzenie komunikatów i poleganie na informacjach wychodzących ze strategicznych dowództw Sił Zbrojnych RP oraz służb. Ogromne wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych w ochronę polskiego nieba. Prosimy także wszystkich o zachowanie spokoju
— przekazało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz również za pośrednictwem X podał, że prezydent został niezwłocznie poinformowany o naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej i jest w stałym kontakcie z premierem oraz MON.
06:02. Premier: poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy; jesteśmy w stałym kontakcie.
Poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO Marka Rutte o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy wobec obiektów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną; jesteśmy w stałym kontakcie - poinformował w środę rano premier Donald Tusk.
05:58. Premier: otrzymałem meldunek od DORSZ o zestrzeleniu dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną i mogły stanowić zagrożenie; operacja trwa.
05:44. Lotnisko Chopina: port otwarty, ale aktualnie nie odbywają się operacje lotnicze
Z powodu działania służb państwowych i wojska przestrzeń powietrzna nad częścią kraju, w tym nad Lotniskiem Chopina, została czasowo zamknięta - poinformował w środę port. Jak dodano, lotnisko pozostaje otwarte, ale aktualnie nie odbywają się operacje lotnicze.
Pasażerowie proszeni są o śledzenie oficjalnych komunikatów państwowych oraz linii lotniczych.
05:43. Dowódctwo Operacyjnie o naruszeniu granicy Polski: to akt agresji, który stworzył zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli; część dronów została zestrzelona.
Doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony - oświadczyło nad ranem w środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Część dronów została zestrzelona; ten akt agresji stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli - podało DORSZ.
Dowództwo podało na platformie X, że na rozkaz dowódcy operacyjnego natychmiast uruchomiono procedury obronne.
Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów
— poinformowało DORSZ.
Dowództwo podkreśliło, że monitoruje sytuację, a polskie i sojusznicze siły pozostają w pełnej gotowości.
05:09. Tomczyk: odebraliśmy z premierem komunikat od dowódcy operacyjnego gen. Macieja Klisza, który bezpośrednio zajmuje się ochroną polskiej przestrzeni powietrznej
04:47. CNN: Rubio poinformowany o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej (krótka9)
Sekretarz stanu i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Marco Rubio powiedział, że został poinformowany na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrzne przez rosyjskie drony - podał CNN.
Jak podał CNN, Rubio odpowiedział „tak” na pytanie, czy został poinformowany o doniesieniach o rosyjskich dronach nad Polską. To samo pytanie zadano prezydentowi Trumpowi, z którym Rubio i inni czołowi przedstawiciele administracji jedli we wtorek kolację w restauracji nieopodal Białego Domu. Prezydent nie odpowiedział.
04:46. Szef MON: samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom; jesteśmy w kontakcie z dowództwem NATO; WOT poszukuje zestrzelonych dronów.
Samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom. Jesteśmy w stałym kontakcie z dowództwem NATO. WOT aktywowany w celu naziemnych poszukiwań zestrzelonych dronów. Prosimy o zachowanie spokoju oraz przekazywanie tylko komunikatów wojska i służb państwowych. W przypadku natrafienia na fragmenty obiektów prosimy nie podchodzić do nich i poinformować policję
— napisał na X wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
04:25. Premier: trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej; przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia
Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej; przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia - poinformował w nocy z wtorku na środę na platformie X premier Donald Tusk.
Szef rządu przekazał, że jest w stałym kontakcie z prezydentem i ministrem obrony oraz odebrał meldunek od dowódcy operacyjnego.
04:10. Tomczyk: nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły oraz przekroczyły granicę RP
Nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły oraz przekroczyły granicę RP. Władze państwa, czyli Prezydent RP oraz Premier RP, powiadomione. Wszystkie służby w działaniu. Prosimy stosować się do komunikatów Wojska Polskiego oraz Policji
— napisał wiceminister obrony narodowej na platformie X.
04:04. Dowództwo Operacyjne RSZ: trwa operacja, której celem jest neutralizacja dronów; apelujemy o pozostanie w domach.
W trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron
— poinformowało w środę nad ranem Dowództwo Operacyjne RSZ.
04:00. W trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron.
03:48. Senator Dick Durbin: Naruszenia przestrzeni powietrznej NATO to próba naszej determinacji w obronie Polski
Naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie drony stanowią poważne ostrzeżenie, że Władimir Putin wystawia na próbę naszą determinację w obronie Polski i państw bałtyckich - napisał senator Demokratów. Jak stwierdził, tych naruszeń nie można zignorować.
Powtarzające się naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie drony stanowią poważne ostrzeżenie, że Władimir Putin wystawia na próbę naszą determinację w obronie Polski i państw bałtyckich. Po rzezi, jaką Putin kontynuuje na Ukrainie, tych wtargnięć nie można ignorować
— napisał senator z Illinois na portalu X.
Durbin to whip Demokratów w Senacie, tj. druga osoba w hierarchii partyjnej w tej izbie.
To reakcja na niepotwierdzone dotąd doniesienia o kolejnym wtargnięciu w polską przestrzeń powietrzną rosyjskich dronów.
03:46. Kongresmen Wilson: wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń to akt wojny
Rosja atakuje Polskę irańskimi dronami, to akt wojny - napisał na platformie X republikański kongresmen Joe Wilson. Wezwał prezydenta Trumpa do przyjęcia sankcji, które doprowadzą Rosję do bankructwa.
Rosja atakuje NATO-wskiego sojusznika Polskę z użyciem irańskich dronów shahed mniej niż tydzień po tym, jak prezydent Trump gościł prezydenta Nawrockiego w Białym Domu. To akt wojny i jesteśmy wdzięczni sojusznikom NATO za ich szybką odpowiedź na trwającą niesprowokowaną agresję zbrodniarza wojennego Putina przeciwko wolnym i produktywnym krajom
— napisał Wilson na platformie X.
Republikanin wezwał prezydenta Trumpa do nałożenia sankcji, które „doprowadzą do bankructwa rosyjskiej machiny wojennej” oraz do wyposażenia Ukrainy w broń zdolną do ataku wewnątrz Rosji.
Putin nie zadowala się już tylko przegrywaniem w Ukrainie bombardując matki i dzieci, teraz bezpośrednio testuje naszą determinację na terytorium NATO. Putin stwierdził, że »Rosja nie zna granic«”. Wolne i prosperujące narody dadzą Rosji nauczkę na temat granic
— dodał.
03:24. FAA: Zamknięta przestrzeń powietrzna nad lotniskami w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie
Cztery polskie lotniska, w tym lotnisko Chopina w Warszawie, zostały zamknięte w nocy z wtorku na środę z powodu „nieplanowanej działalności militarnej mającej związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa” - podała amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA)
Jak dodała FAA pozostałe trzy lotniska to Rzeszów-Jasionka, Warszawa-Modlin i lotnisko w Lublinie.
01:34. Reuters: ukraińskie siły powietrzne ostrzegły, że rosyjskie drony weszły w polską przestrzeń powietrzną
Jak przekazała agencja Reutera ukraińskie siły powietrzne ostrzegły w nocy z wtorku na środę, że rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. O poderwaniu polskiego i sojuszniczego lotnictwa poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.
00:50. Dowództwo Operacyjne RSZ: w polskiej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne
Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że w nocy z 9 na 10 września 2025 r. Federacja Rosyjska wykonuje kolejne zmasowane uderzenia na obiekty znajdujące sie na terytorium Ukrainy.
Komunikat głosi, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.
Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru.
Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji.
Drukujesz tylko jedną stronę artykułu. Aby wydrukować wszystkie strony, kliknij w przycisk "Drukuj" znajdujący się na początku artykułu.
Dziś w nocy polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone. W nocy odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska. Z rana odbyła się narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, a szef rządu zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. Znajdowane są szczątki dronów, które zostały zestrzelone bądź się rozbiły. Dotychczas nie poinformowało, aby ktokolwiek został poszkodowany.
Zapraszamy do śledzenia relacji na portalu wPolityce.pl z tych ważnych wydarzeń!
CZYTAJ WIĘCEJ - WSZYSTKO W TEMACIE DRONÓW NAD POLSKĄ!
RELACJA NA ŻYWO
12:20. Spotkanie ws. ambasadorów przełożone
Z uwagi na wydarzenia dzisiejszej nocy i konieczne aktywności międzynarodowe - zaproponowałem przedstawicielom MSZ, aby planowane na dziś w Pałacu rozmowy ws. m. in. obsady placówek, przesunąć na inny, możliwie bliski, termin. Dziś skoncentrujmy się wszyscy na bezpieczeństwie Polek i Polaków
— oświadczył szef prezydenckiego BPM Marcin Przydacz.
12:10. Starmer: naruszenie przestrzeni powietrznej Polski i NATO jest głęboko niepokojące
Bezprecedensowe naruszenie przestrzeni powietrznej Polski i NATO przez rosyjskie drony budzi głębokie zaniepokojenie – oświadczył premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Rosyjskie ataki na Ukrainę, do których doszło w nocy z wtorku na środę, określił jako „barbarzyńskie”.
12:06. Kraje bałtyckie o rosyjskich dronach nad Polską: dowód na rosnące zagrożenie
Prezydent Litwy Gitanas Nauseda ocenił, że rosyjskie drony nad Polską świadczą o rosnącym zagrożeniu ze strony Moskwy. Podobnie wypowiedzieli się przywódcy Łotwy i Estonii. Szef MSZ Litwy Kestutis Budrys stwierdził, że Wilno nie ma dowodu, by drony celowo wdarły się na terytorium Polski.
Minister obrony Dovile Szakaliene powiedziała, że Litwa postąpiłaby w takiej sytuacji tak samo, jak Polska.
12:01. Znaleziono szczątki siedmiu dronów oraz szczątki pocisku
Według stanu na godz. 11 służby odnalazły szczątki siedmiu dronów oraz szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia - poinformowała rzecznik MSWiA Karolina Gałecka. Dodała, że oprócz uszkodzonego domu zanotowano także uszkodzony samochód osobowy.
Poinformowała, że szczątki dronów odnaleziono w miejscowościach: Cześniki, Czosnówka, Wyryki (dron oraz uszkodzony budynek), Krzywowierzba Kolonia, Wohyń, Mniszków i Olesno. Natomiast szczątki pocisku odnaleziono w miejscowości Wyhalew.
Rzeczniczka MSWiA podkreśliła, że sytuacja jest dynamiczna i mogą spłynąć kolejne informacje o następnych znaleziskach.
11:58. Poseł PiS: Dziś w mojej miejscowości Czosnówka spadł dron
Dziś w mojej miejscowości Czosnówka spadł dron – na szczęście upadł na pole, z dala od zabudowań i nikomu nic się nie stało
— napisał na Facebooku poseł PiS Dariusz Stefaniuk.
11:57. Prokuratura: dron na polu w Mniszkowie ujawniono ok. godz. 7.30
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim poinformowała, że obiekt, który może być wojskowym dronem obcego pochodzenia, znaleziono na polu uprawnym w miejscowości Mniszków w pow. opoczyńskim w środę ok. godz. 7.30. Na miejscu pracują służby.
Zdjęcia uszkodzeń ze środka domu opublikował w sieci poseł PiS Dariusz Stefaniuk.
11:56. Minister obrony wrócił do kraju, po przerwanej wizycie w Londynie
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wylądował przed południem w Warszawie, przerywając swoją wizytę w Londynie, w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez drony.
11:54. Dowództwo Operacyjne: sytuacja bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej ustabilizowana
Sytuacja bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej została ustabilizowana; zagrożenie dotyczące możliwości naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron wróciło do normy - przekazało przed południem Dowództwo Operacyjne RSZ.
11:21. Meloni wyraziła solidarność z Polską po ataku rosyjskich dronów
Premier Włoch Giorgia Meloni wyraziła solidarność z Polską w związku z nocnym wtargnięciem rosyjskich dronów. Szefowa rządu podkreśliła, że doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i NATO. Wcześniej szef włoskiego MSZ Antonio Tajani uznał atak rosyjskich dronów za zniewagę dla bezpieczeństwa obszaru euroatlantyckiego.
W wydanym komunikacie premier napisała:
Wyrażam w imieniu włoskiego rządu pełną solidarność z Polską z powodu poważnego i niedopuszczalnego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Sojuszu Północnoatlantyckiego przez Rosję.
Dodała też:
Włochy będą dalej pracować, by zagwarantować bezpieczeństwo europejskie, począwszy od Ukrainy i na rzecz osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju.
10:57. Bliski kontakt NATO z Polską
NATO utrzymuje bliski kontakt z Polską i pozostałymi sojusznikami w sprawie dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną - przekazał dowódca sił NATO w Europie:
10:56. Ukraińcy pokazali mapę. Tak miało wyglądać wtargnięcie rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski
Profil WarNewsPL zaprezentował mapę, która - według danych Ukraińców - przedstawia trajektorie lotów rosyjskich dronów, w tym tych, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną.
10:48. Holenderskie media: Nasze F-35 wsparły Polskę w zestrzeliwaniu rosyjskich dronów
Holenderskie samoloty F-35 wsparły Polskę w zestrzeliwaniu rosyjskich dronów - poinformowały media w Holandii, komentując operację z ostatniej nocy. Podkreślają, że to pierwszy przypadek, gdy Polska z pomocą sojuszników zneutralizowała rosyjskie bezzałogowce nad swoim terytorium.
Według doniesień, holenderskie F-35 od 1 września stacjonują w Polsce w ramach misji NATO i uczestniczą w ochronie wschodniej flanki Sojuszu. Polskie wojsko oficjalnie podziękowało Holandii za wkład w zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej.
Publiczny nadawca NOS oraz dzienniki „NRC” i „AD” zauważają, że to przełomowy moment – Polska po raz pierwszy podczas tej wojny zneutralizowała takie zagrożenie w swojej przestrzeni powietrznej przy wsparciu sojuszników.
10:47. Media i tzw. blogerzy wojenni dezinformują w sprawie dronów nad Polską!
W Rosji media prorządowe i tzw. blogerzy wojenni podają nieprawdziwe informacje dotyczące dronów, które w nocy z wtorku na środę wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną. Prokremlowskie portale KP.ru i RIA Nowosti podważają informacje podane przez władze polskie, twierdząc, że nie podano na nie dowodów.
10:36. Łącznie 19 przekroczeń przestrzeni powietrznej Polski, po raz pierwszy ze strony Białorusi
Łącznie służby odnotowały 19 przekroczeń przestrzeni powietrznej Polski - poinformował we środę premier Donald Tusk podczas wystąpienia w Sejmie. Dodał, że po raz pierwszy atak był nie od strony Ukrainy, a Białorusi.
Tusk podkreślił, że to co „nowe w najgorszym tego słowa znaczeniu”, to kierunek, z którego nadleciały drony naruszające polską przestrzeń powietrzną.
Po raz pierwszy w czasie tej wojny (drony nadleciały) nie znad Ukrainy, jako efekt błędów, dezorientacji dronów, czy małych rosyjskich prowokacji na minimalną skalę. Po raz pierwszy spora część tych dronów nadleciała nad Polskę bezpośrednio z Białorusi
— zaznaczył szef rządu.
Jak dodał, liczba 19 odnotowanych i precyzyjnie namierzonych przekroczeń i naruszeń przestrzeni powietrznej Polski nie jest ostateczna - szef sztabu generalnego chce przekazywać opinii publicznej tylko dane potwierdzone.
10:30. Kolejne fragmenty dronów znalezione w trzech miejscowościach w woj. lubelskim
Fragmenty dronów zostały znalezione w środę w kolejnych trzech miejscowościach w woj. lubelskim – poinformowała PAP rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie Beata Syk-Jankowska. W sumie szczątki tych maszyn odkryto już w sześciu punktach w regionie. W Czosnówce maszyna miała napisy cyrylicą.
Rzeczniczka przekazała, że nowe szczątki odkryto w miejscowościach Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski), Wyhalew (pow. parczewski) i Wohyń (pow. radzyński). Na miejsce zdarzeń udali się już doświadczeni prokuratorzy.
Według nieoficjalnych ustaleń PAP drony spadły na pola uprawne.
Wcześniej fragmenty dronów znaleziono w woj. lubelskim w miejscowościach: Czosnówka (pow. bialski), Cześniki (pow. zamojski) i Wyryki-Wola (pow. włodawski).
10:27. Premier: Konsultacje z sojusznikami przybrały charakter wniosku formalnego o uruchomienie art.4 NATO
Art.4 to dopiero początek, będziemy oczekiwali w czasie konsultacji zdecydowanie większego wsparcia, to konfrontacja, którą Rosja wypowiedziała wolnemu światu - mówił premier w Sejmie.
10:23. Bezpośrednio z Białorusi!
Wiele z dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną nadleciało bezpośrednio znad Białorusi - przekazał Tusk w Sejmie.
10:22. Ostatni został zniszczony o godz. 6.45!
Na chwilę obecną potwierdzono zestrzelenie trzech dronów; ostatni został zniszczony o godz. 6.45 - poinformował szef rządu.
10:20. Hołownia: Polska ma prawo oczekiwać od państw NATO stanowczej reakcji
Polska powinna oczekiwać od każdego z sojuszników NATO jasnych, stanowczych deklaracji dotyczących tego, że jesteśmy razem, że reagujemy razem i że wszelkie podobne próby prowokacji wobec każdego z nas będą spotykały się z stanowczą reakcją wszystkich sojuszników - uważa marszałek Sejmu Szymon Hołownia.
Marszałek Sejmu ocenił, że „dzisiaj Polska znowu staje w centrum rozmowy o bezpieczeństwie w Europie i na świecie”.
10:19. Sejm wznowił obrady. Premier prezentuje informację!
Pierwsze naruszenie przestrzeni powietrznej odnotowano ok. godz. 23.30 we wtorek, ostatnie ok. 6.30 w środę, naruszeń naliczono 19, ale to nie są ostateczne dane - przekazał Donald Tusk przed izbą.
10:18. Zełenski: jesteśmy gotowi przekazać Polsce dane dotyczące ataku rosyjskich dronów
Ukraina jest gotowa udostępnić Polsce dane dotyczące ataku rosyjskich dronów oraz wesprzeć w stworzeniu systemu ostrzegania i obrony przed podobnymi zagrożeniami - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
10:05. Zarejestrowano strącenie rosyjskiego drona! Szczątki spadł w miejscowości Cześniki
Elementy uszkodzonego drona znaleziono w miejscowości Cześniki w powiecie zamojskim. Z dotychczasowych ustaleń nie wynika, aby ktokolwiek został pokrzywdzony – poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu prok. Rafał Kawalec.
W sieci ukazało się wideo, które ma przedstawiać strącenie tego właśnie bezzałogowca!
10:04. Szef BBN: współpraca między instytucjami układa się modelowo, jesteśmy z niej zadowoleni
Współpraca między instytucjami układa się modelowo i chyba mogę powiedzieć, że wszyscy jesteśmy z niej zadowoleni - ocenił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz po środowej naradzie w BBN. Dodał, że Polska znalazła się w sytuacji bezprecedensowej.
10:01. Prezydent: na naradzie w BBN dyskusja o możliwości uruchomienia art. 4 NATO. RBN w ciąu 48 godzin
Na naradzie w BBN z premierem, ministrami i generałami dyskutowaliśmy o możliwości uruchomienia art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego - powiedział prezydent Karol Nawrocki. Przekazał, że szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła zadeklarował przedstawienie pełnego raportu w ciągu 48 godzin.
Zapowiedział również, że w ciągu 48 godzin zostanie zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
CZYTAJ WIĘCEJ: Wtargnięcie dronów na polską przestrzeń powietrzną. Prezydent: Dyskutowaliśmy o możliwości uruchomienia art. 4. Traktatu NATO
09:55. Macron o dronach rosyjskich nad Polską: Nie idziemy na kompromis w kwestii bezpieczeństwa sojuszników
Prezydent Francji Emmanuel Macron, komentując wtargnięcie dronów rosyjskich w przestrzeń powietrzną Polski, zapowiedział, że będzie rozmawiał wkrótce z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Dodał, że Francja nie idzie na kompromis, jeśli chodzi o bezpieczeństwo sojuszników.
W komentarzu w serwisie X francuski prezydent potępił atak i wezwał Rosję, by „przerwała tę ucieczkę do przodu”.
Zapewnił także o „pełnej solidarności” z władzami i społeczeństwem polskim.
09:54. Gawkowski: Infrastruktura krytyczna państwa w obszarze cyberprzestrzeni działa bez zakłóceń
Infrastruktura krytyczna państwa w obszarze cyberprzestrzeni działa bez żadnych zakłóceń - zapewnił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Od wczesnych godzin porannych służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo we wzmożony sposób monitorują sytuację i są w podwyższonej gotowości - dodał.
09:43. Prokuratura dementuje doniesienia o rozbitym dronie w Zamościu
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec zdementował doniesienia o rzekomym rozbiciu się drona w Zamościu. Prokurator poinformował, że takie informacje pojawiały się w portalach społecznościowych.
Żadne służby i świadkowie nie informowali o takim zdarzeniu
— podał.
09:42. Jarosław Kaczyński: Mamy do czynienia z atakiem na Polskę, to nie jest przypadek
Mamy dzisiaj szczególny dzień; mamy do czynienia z atakiem na Polskę. To już nie jest przypadek w żadnym wypadku, to jest po prostu atak - powiedział w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński.
CZYTAJ WIĘCEJ: Miesięcznica katastrofy smoleńskiej. Prezes Kaczyński o dronach: To jest atak na Polskę. „Tutaj zawsze się zbierają przeciw nam”
09:40. Szefowa Komisji Europejskiej: Europa w pełni solidaryzuje się z Polską
Byliśmy świadkami bezmyślnego i bezprecedensowego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Europy przez ponad 10 rosyjskich dronów Shahed - powiedziała w dorocznym wystąpieniu przed Parlamentem Europejskim szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Europa w pełni solidaryzuje się z Polską - podkreśliła.
Izba zareagowała na słowa von der Leyen owacjami na stojąco.
09:40. MSWiA: apel o pozostanie w domach odwołany
W związku z zakończeniem działań polskiego i sojuszniczego lotnictwa związanych z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej apel o pozostanie w domach zostaje odwołany - podała rzecznik MSWiA Karolina Gałecka. Obecnie nie ma potrzeby ograniczania aktywności mieszkańców - wskazała.
Prosimy o śledzenie oficjalnych komunikatów służb i organów państwa
— przekazała rzecznik resortu.
09:34. Alert RCB dla siedmiu województw - mieszkańcy mają informować służby o dronach i zachować spokój
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w środę alert dla siedmiu województw w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. RCB zaapelowało o informowanie służb o dronach i miejscach ich upadku. Zachowaj spokój - zaleca mieszkańcom RCB.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało na platformie X, że wysłało alert do odbiorców z najpierw województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, a później także woj. mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.
Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granice RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Nie zbliżaj się do nich
— napisano w komunikacie.
09:31. Szef Rady Europejskiej: w pełni solidaryzujemy się z Polską po niedopuszczalnym naruszeniu jej przestrzeni powietrznej przez Rosję.
Polska słusznie podejmuje niezbędne kroki w celu obrony swojej suwerenności
— zaznaczył szef RE.
Wtargnięcia Rosji w przestrzeń powietrzną państw UE bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu ludzi i infrastruktury krytycznej w Europie
— dodał Antonio Costa.
09:31. Marszałek Sejmu: O godz. 10 premier przedstawi Sejmowi informację o naruszeniu przestrzeni powietrznej RP i działaniach jakie dzisiejszej nocy podjęły polskie i sojusznicze Siły Zbrojne.
Hołownia przekazał na X, że zmienił harmonogram posiedzenia Sejmu tak, że o godz. 10 premier przedstawi Sejmowi informację.
Jeśli celem naszych przeciwników jest destabilizacja sytuacji w Polsce, tym zgodniej wszystkie organy państwa i siły polityczne muszą współpracować, pokazując jedność, i krzyżując ich plany
— napisał marszałek Sejmu.
09:30. Szefowa KE: byliśmy świadkami bezprecedensowego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Europy przez rosyjskie drony
09:28. Źródło w NATO dla Reutersa: w operacji w związku z wtargnięciem rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną wzięły udział polskie F-16, holenderskie F-35, włoskie samoloty AWACS
09:23. Janyska: o godz. 10.00 w Sejmie informacja na temat naruszenia przestrzeni powietrznej
O godz. 10.00 w Sejmie zostanie przedstawiona informacja o sytuacji, która miała miejsce w nocy – poinformowała w środę przewodnicząca sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Maria Janyska. Chodzi o naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej.
09:22. Szef MON: na bieżąco przekazujemy wszystkie informacje; apeluję o zachowanie spokoju
O wszystkich decyzjach będziemy informować; na bieżąco przekazujemy wszystkie informacje szczególnie ważne dla opinii publicznej - mówił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak–Kamysz, po tym jak drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Zaapelował jednocześnie o zachowanie spokoju.
09:22. Szefowa dyplomacji UE: wstępne przesłanki sugerują, że incydent z dronami był celowy
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła w środę, że wstępne przesłanki sugerują, iż incydent z dronami, które wtargnęły w przestrzeń powietrzną Polski, był celowy. Nazwała go najpoważniejszym naruszeniem europejskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję od początku wojny w Ukrainie.
W Polsce doszło do najpoważniejszego naruszenia europejskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję od początku wojny. Wszystko wskazuje na to, że było to działanie celowe, a nie przypadkowe
— powiedziała Kallas w oświadczeniu.
Kallas powiedziała, że jest w kontakcie z NATO i ministrem spraw zagranicznych Polski Radosławem Sikorskim, oraz śledzi rozwój sytuacji.
UE w pełni solidaryzuje się z Polską. Wojna Rosji eskaluje, a nie kończy się. Musimy zwiększyć koszty (kontynuowania tego konfliktu - PAP) dla Moskwy, wzmocnić wsparcie dla Ukrainy i inwestować w obronność Europy
— powiedziała.
09:22. Lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce wznowiło pracę
Lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce wznowiło pracę – poinformował w środę w komunikacie zarząd portu. Dodał, że pasażerowie muszą się jednak liczyć z utrudnieniami. Odwołany został przylot samolotu z Warszawy o godz. 8:10 i odlot do stolicy z godz. 8:50.
Ze względów bezpieczeństwa w nocy z wtorku na środę cztery polskie lotniska: w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie zostały w nocy zamknięte. Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) podała, że stało się tak z powodu „nieplanowanej działalności militarnej mającej związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa”.
Jak podał zarząd portu w Jasionce w komunikacie zamieszczonym na platformie społecznościowej, przestrzeń na lotniskiem została otwarta.
Jednak z uwagi na sytuację związaną z ograniczeniami i zamknięciem przestrzeni powietrznej należy się liczyć w dniu dzisiejszym z utrudnieniami i opóźnieniami lotów
— napisano w informacji.
Zarząd zaapelował, żeby bieżący status lotów sprawdzać na stronie lotniska.
Z informacji lotniskowej wynika, że przylot samolotu z Warszawy o godz. 8:10 został odwołany, podobnie jak odlot do stolicy z godz. 8:50. Po godz. 9 ma przylecieć do Jasionki samolot z Heraklionu.
09:17. Kolejny dron odnaleziony na polu w okolicach Mniszkowa w woj. łódzkim.
Kolejny dron, który naruszył w nocy z wtorku na środę polską przestrzeń powietrzną została odnaleziony na polu w okolicach Mniszkowa w woj. łódzkim. Na miejscu pracują służby – przekazał PAP starosta opoczyński Marcin Baranowski.
Starosta w środę rano poinformował PAP, że dron został odnaleziony na polu uprawnym w okolicach wsi Mniszków k. Opoczna w woj. łódzkim.
Potwierdzam, że dron został odnaleziony. Na miejscu pracują już służby, w związku z czym nie mogę udzielić bardziej szczegółowych informacji
— przekazał Baranowski.
Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Maszynie prawdopodobnie skończyło się paliwo.
09:12. Źródło w NATO dla Reutersa: wstępne dane wskazują, że incydent w Polsce był celowym wtargnięciem rosyjskich dronów.
NATO nie traktuje wtargnięcia rosyjskich dronów na terytorium Polski jako ataku - źródło w NATO dla Reutersa.
Rada Północnoatlantycka omówi w środę reakcję Sojuszu na drony, które wtargnęły w nocy na terytorium Polski.
09:09. Prezydent Karol Nawrocki o godz. 9.15 wyda oświadczenie
O godz. 9.15 prezydent Karol Nawrocki wraz z szefem BBN Sławomirem Cenckiewiczem i dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN gen. dyw. Adam Rzeczkowski wydadzą oświadczenie - podała KPRP.
09:08. Szef MON: poinformowałem o sytuacji ministrów obrony państw grupy E5 i nowego premiera Francji
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał w środę, że poinformował o sytuacji związanej z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony ministrów obrony państw grupy E5 i nowego premiera Francji Sebastiena Lecornu.
Kosiniak-Kamysz powiedział dziennikarzom na lotnisku przed pilnym powrotem z Londynu do warszawy, że w nocy doszło do rosyjskiej prowokacji na bardzo szeroka skalę.
Przed chwilą zakończyłem rozmowy, kolejne konsultacje z sojusznikami. Poinformowałem ministrów obrony państw E5, czyli Wielkiej Piątki: Wielka Brytania, Francja, poinformowałem tutaj też nowego premiera Francji, Niemcy, Włochy. Jestem w kontakcie z ministrami obrony Finlandii, Szwecji, Łotwy, Litwy, wszystkich naszych sojuszników. Oczywiście na bieżąco jesteśmy z całą strukturą NATO
— podkreślił.
09:04. Rzeczniczka NATO: sekretarz generalny Sojuszu jest w kontakcie z polskimi władzami w sprawie dronów
Ostatniej nocy wiele dronów wleciało w polską przestrzeń powietrzną i napotkało na opór polskiej i natowskiej obrony powietrznej. Szef NATO Mark Rutte jest w kontakcie z polskimi władzami, a NATO prowadzi z nimi ścisłe konsultacje - napisała na X rzeczniczka Sojuszu Allison Hart.
08:57. Szefowa Parlamentu Europejskiego: Polska ma pełne prawo bronić się przed jakimkolwiek atakiem; Unia Europejska jest zjednoczona.
Polska ma pełne prawo bronić się przed jakimkolwiek atakiem - powiedziała w środę rano w Parlamencie Europejskim w Strasburgu szefowa tej instytucji Roberta Metsola, zapytana o naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Unia Europejska jest zjednoczona - zapewniła.
Czekamy na informacje o tym, co się wydarzyło. Znamy oświadczenia polskiego rządu i polskiego premiera. Polska ma pełne prawo bronić się przed jakimkolwiek atakiem
— powiedziała Metsola.
Jak podkreśliła, Polska należy nie tylko do UE, ale też do NATO.
08:56. Komisarz ds. obrony: musimy pilnie rozwinąć tarczę antydronową wzdłuż wschodniej flanki UE
UE musi pilnie rozwinąć tarczę antydronową wzdłuż całej wschodniej flanki UE - napisał w środę na X unijny komisarz ds. obrony Andrius Kubilius, odnosząc się do naruszenia przez drony przestrzeni powietrznej Polski. Rosja znów wystawia na próbę sąsiednie państwa, UE i NATO - dodał.
Pilne rozwinięcie tarczy antydronowej wzdłuż całej wschodniej flanki UE to „obecnie najważniejszy wspólny projekt flagowy” - podkreślił Kubilius.
08:54. Szef MON: wszystkie systemy i zasoby potrzebne w nocnej operacji zostały uruchomione, zarówno polskie, jak i zadziałały wszystkie procedury sojusznicze
08:47. MSWiA: apelujemy o zachowanie spokoju, śledzenie komunikatów służb i nieuleganie dezinformacji
Apelujemy do mieszkańców o zachowanie spokoju, śledzenie na bieżąco komunikatów służb państwowych, nieuleganie emocjom, manipulacjom i dezinformacji - przekazało MSWiA. Policja, Straż Graniczna i Państwowa Straż Pożarna są w podwyższonej gotowości. Kierownictwo resortu jest w stałym kontakcie z MON i wojskiem.
W nocy z wtorku na środę doszło do incydentów z użyciem obcych dronów. Obiekty, które stanowiły zagrożenie, zostały zestrzelone. Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o zakończeniu działań polskiego i sojuszniczego lotnictwa.
Trwają działania służb mundurowych na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego
— podkreślił resort w komunikacie.
Apelujemy do mieszkańców o zachowanie spokoju, śledzenie na bieżąco komunikatów służb państwowych, nieuleganie emocjom, manipulacjom i dezinformacji
— zaznaczyło MSWiA.
Zaapelowało też, by nie zbliżać się, nie dotykać i nie przenosić szczątków nieznanych obiektów, lecz informować służby mundurowe o takich znaleziskach.
Współpracujemy z wojskiem w poszukiwaniu i zabezpieczeniu miejsc upadku zestrzelonych dronów, wszystkie nasze działania są skoordynowane
— podał resort.
08:37. Rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów z udziałem dowódców wojskowych
Ok. godz. 8.30 rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów, które zwołał premier Donald Tusk. W posiedzeniu uczestniczą dowódcy wojskowi. Premier powiadomił, że w pierwszej części posiedzenia wezmą udział generałowie, by udzielić szczegółowych informacji nt. zdarzenia. Tusk poinformował, że odbył już dzisiaj dwa spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim.
Doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej przez dużą liczbę rosyjskich dronów. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone - powiedział szef rządu.
Podkreślił, że procedury zadziałały, a proces decyzyjny był bez zarzutów.
Zagrożenie zostało wyeliminowane dzięki zdecydowanej postawie dowódców, żołnierzy, pilotów i sojuszników
— wskazał premier.
08:37. Prezydent Łotwy o dronach nad Polską: dowód, że agresja Rosji na Ukrainę bezpośrednio wpływa na nas
W pełni wspieram i solidaryzuję się z naszymi polskimi przyjaciółmi i sojusznikami w związku z wtargnięciem dronów nad Polskę - napisał w środę na X prezydent Łotwy Edgars Rinkeviczs. Te wydarzenia pokazują, że rosyjska agresja na Ukrainę ma bezpośredni wpływ na kraje regionu - dodał.
W pełni wspieram i solidaryzuje się z naszymi polski przyjaciółmi i sojusznikami w związku z wtargnięciem rosyjskich dronów nad Polskę
— napisał na X prezydent Łotwy.
Rinkeviczs zaznaczył, że „jest to jasne świadectwo tego, że rosyjska agresja na Ukrainę ma na nas bezpośredni wpływ i należy podjąć odpowiednie działania”. Dodał, że sojusznicy pracują i powinni wspólnie pracować.
08:28. Prezydent Ukrainy: co najmniej osiem dronów uderzeniowych było wymierzonych w Polskę
To kolejna eskalacja, rosyjsko-irańskie drony uderzeniowe Shahed operowały w przestrzeni powietrznej Polski i NATO; w Polskę wymierzonych było co najmniej osiem bezzałogowców - poinformował w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Brak silnej reakcji tylko utrwala eskalację - dodał.
Moskwa stale testuje granice możliwości i jeśli nie spotyka się z silną reakcją, zatrzymuje się na nowym poziomie eskalacji. Dziś nastąpił kolejny krok eskalacyjny – rosyjsko-irańskie Shahedy działały w przestrzeni powietrznej Polski, w przestrzeni powietrznej NATO. Nie jeden Shahed, co można by nazwać wypadkiem, lecz co najmniej osiem dronów uderzeniowych skierowanych w stronę Polski
— przekazał Zełenski.
Prezydent zaznaczył, że jest to „skrajnie niebezpieczny” precedens dla Europy.
To, czy nastąpią kolejne kroki, w pełni zależy od skoordynowania i siły działań odwetowych. Rosjanie muszą odczuć konsekwencje. Rosja musi odczuć, że wojny nie da się rozszerzać i trzeba ją będzie zakończyć
— podkreślił.
08:22. Dron uszkodził dach budynku mieszkalnego w Wyrykach
Starosta włodawski Mariusz Zańko poinformował PAP, że dron uszkodził dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki (Lubelskie). Nikt nie ucierpiał. Wcześniej znaleziono uszkodzonego drona na polu w Czosnówce koło Białej Podlaskiej.
Starosta włodawski Mariusz Zańko poinformował PAP, że dron uszkodził dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki, 10 km od Włodawy. Zastrzegł, że jeszcze nie wie, czy były to odłamki drona czy cała maszyna.
Nikt nie ucierpiał. Służby działają od godz. 6. Jedziemy na miejsce, aby oszacować straty
— podkreślił.
Wcześniej funkcjonariusze policji znaleźli uszkodzonego drona na polu w Czosnówce koło Białej Podlaskiej.
08:16. PAŻP: operacje lotnicze w polskiej przestrzeni powietrznej zostały wznowione, poza rejonem Lublina
Operacje lotnicze w polskiej przestrzeni powietrznej, poza rejonem Lublina, zostały wznowione - poinformowała w środę Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
Jak podała w środę na platformie X Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), operacje lotnicze w polskiej przestrzeni powietrznej, poza rejonem Lublina, zostały wznowione. „Polska Agencja Żeglugi Powietrznej pozostawała w stałej gotowości. Odpowiednie informacje lotnicze w postaci NOTAM na ten temat zostały już opublikowane” - dodała PAŻP.
NOTAM (NOtice To Air Missions) to krótka depesza tekstowa, która zawiera informacje lotnicze o utrudnieniach, niebezpieczeństwach, zmianach w procedurach, stanie urządzeń czy służb lotniczych, a także o nowych strefach lub zmianach w przestrzeni powietrznej.
07:56. MEN: uczniowie i nauczyciele mogą bezpiecznie pójść do swoich szkół
Wszyscy uczniowie i nauczyciele mogą bezpiecznie pójść dzisiaj do swoich szkół - poinformowało we środę rano Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W komunikacie opublikowanym w serwisie X resort edukacji zapewnił, że po nocnym ataku dronów i naruszeniu polskiej granicy, jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodami. Zalecił śledzenie komunikatów.
07:52. Lotnisko nie jest zamknięte; pierwszy zaplanowany przylot o godz. 8.35 z Antalyi
Rzecznik Portu Lotniczego Lublin Piotr Jankowski przekazał PAP w środę, że lotnisko nie jest zamknięte. - To przestrzeń powietrzna została zamknięta. U nas nie było planowanych nocnych operacji. Żaden lot nie musiał być anulowany – wyjaśnił.
Pierwszy dzisiaj zaplanowany jest przylot o godz. 8.35 z Antalyi. Status lotów jest aktualizowany na bieżąco i publikowany na tablicy oraz stronie internetowej.
07:51. Alert RCB dla woj. lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego, by informować służby o dronach i zachować spokój
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w środę alert dla województw: lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego w związku z operacją neutralizacji obiektów, które w nocy naruszyły granicę Polski. RCB zaapelowało też o informowaniu służb w przypadku znalezienia drona lub miejscach jego upadku.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało na platformie X, do odbiorców na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego wysłano Alert RCB.
Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Zachowaj spokój
— napisano w komunikacie.
07:47. Rzecznik MSZ: decyzje o odpowiedzi dyplomatycznej na naruszenia - po posiedzeniu gremiów kierowniczych państwa
Decyzje w sprawie odpowiedzi dyplomatycznej na naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony zostaną podjęte po środowym posiedzeniu rządu i gremiów kierowniczych państwa - przekazał PAP rzecznik MSZ Paweł Wroński.
07:44. DORSZ: Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się
Zakończyło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej - poinformowało w środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojsko monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w gotowości.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało na platformie X o zakończeniu operowania lotnictwa.
Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Wojsko na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej
— podano w komunikacie.
07:41. Przydacz: w BBN trwa odprawa związana z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej
W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego trwa odprawa związana z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrzna przez drony - poinformował w środę prezydencki minister ds. międzynarodowych Marcin Przydacz.
W tym momencie trwa narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, pan Prezydent, pan Premier, także i ministrowie
— poinformował Przydacz w radiowej Jedynce.
Przydacz podkreślił, że głównym źródłem informacji jest Wojsko Polskie, które śledziło to, co się działo na wschodnich terenach Polski.
Głównie Lubelszczyzna, ale nie tylko, tak naprawdę trzy województwa. To, co możemy zakomunikować to (fakt), że na teren polskiej przestrzeni powietrznej przedarło się nawet do kilkunastu dronów
— dodał.
07:29. PLL LOT: siedem lotów do Warszawy przekierowana na inne lotniska w Polsce
Rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT (PLL LOT) Krzysztof Moczulski poinformował w środę rano na platformie X, że w związku z czasowym zamknięciem przestrzeni powietrznej część rejsów LOT została przekierowana na inne lotniska w Polsce.
Polskie Linie Lotnicze LOT przekierowały siedem swoich porannych połączeń. Chodzi o LO80 z Tokio Narita i LO6680 z Szarm el-Szejk – przekierowane do Katowic; LO636 z Sofii i LO144 z Bejrutu – przekierowane do Poznania; LO500 z Keflaviku – przekierowany do Gdańska; LO724 z Tbilisi i LO126 z Rijadu – przekierowane do Wrocławia.
Bezpieczeństwo pasażerów i załóg jest naszym priorytetem. Po wygaśnięciu NOTAM i wznowieniu operacji w warszawskim porcie lotniczym, rejsy będą sukcesywnie kontynuowane do Lotniska Chopina w Warszawie
— dodał Moczulski.
07:29. Szef MSZ Ukrainy: potrzebna decyzja ws. wykorzystywania obrony powietrznej krajów sąsiednich do przechwytywania celów nad Ukrainą
Ta sytuacja pokazuje, że trzeba wreszcie podjąć decyzję pozwalającą krajom sąsiadującym z Ukrainą na wykorzystywanie swojej obrony powietrznej do przechwytywania dronów i pocisków nad Ukrainą, w tym tych zbliżających się do granic NATO - oświadczył w środę szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha.
Szef ukraińskiej dyplomacji odniósł się w ten sposób do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez drony w nocy z wtorku na środę podczas masowego ataku wojsk Rosji na Ukrainę.
Ta sytuacja pokazuje, że trzeba wreszcie podjąć decyzję o umożliwieniu wykorzystania zdolności obrony powietrznej partnerów w krajach sąsiednich do przechwytywania dronów i pocisków w przestrzeni powietrznej Ukrainy, w tym tych, które zbliżają się do granic NATO
— napisał Sybiha na platformie X.
Zaznaczył, że przywódca Rosji Władimir Putin wciąż eskaluje, rozszerza swoją wojnę i testuje Zachód.
Im dłużej nie spotyka się z odpowiedzią opartą na sile, tym bardziej staje się agresywny. Słaba reakcja teraz sprowokuje Rosję jeszcze bardziej — a wtedy rosyjskie pociski i drony polecą jeszcze dalej w głąb Europy
— podkreślił Sybiha.
06:50. Uszkodzony dron znaleziony na polu w okolicy Białej Podlaskiej
Uszkodzony dron został znaleziony na polu w miejscowości Czosnówka koło Białej Podlaskiej - podała lubelska policja. Nie ma osób poszkodowanych. Funkcjonariusze reagują na wszystkie zgłoszenia od mieszkańców.
Rzecznik lubelskiej policji podinsp. Andrzej Fijołek poinformował PAP, że o godz. 5.40 w miejscowości Czosnówka (pow. bialski) policjanci potwierdzili odnalezienie uszkodzonego drona.
Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców. Nie ma osób poszkodowanych. Powiadomiliśmy odpowiednie służby. Trwają czynności
— dodał.
Według nieoficjalnych ustaleń PAP maszyna spadła na pole, w terenie niezabudowanym.
Z komunikatu lubelskiej policji wynika, że w związku sytuacją naruszenia przestrzeni powietrznej Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie ogłosił alarm dla wszystkich policjantów garnizonu lubelskiego.
W komendzie policji w Lublinie trwa posiedzenie sztabu z udziałem m.in. wojewody Lubelskiego Krzysztofa Komorskiego.
Rzecznik zapytany czy na policję trafiają inne zgłoszenia od mieszkańców woj. lubelskiego dotyczące fragmentów dronów odparł, że „wszystkie informacje sprawdzamy i na wszystkie zgłoszenie reagujemy”.
06:34. Prezydent: poprowadzę w BBN odprawę, na którą przybędzie premier Donald Tusk.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego niebawem poprowadzi odprawę z udziałem premiera Donalda Tuska. Podkreślił, że bezpieczeństwo ojczyzny stanowi najwyższy priorytet i wymaga ścisłej współpracy.
Od momentu wystąpienia naruszeń przestrzeni powietrznej RP pozostaję w stałym kontakcie z wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej i najważniejszymi dowódcami w Siłach Zbrojnych RP. Brałem udział w odprawie w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych
— oświadczył prezydent Nawrocki we wpisie na platformie X.
Poinformował jednocześnie, że w BBN niebawem poprowadzi odprawę, na którą przybędzie szef rządu.
Bezpieczeństwo naszej Ojczyzny jest najwyższym priorytetem i wymaga ścisłego współdziałania
— podkreślił Nawrocki.
06:34. Sztab Generalny WP: nie należy zbliżać się, dotykać ani przenosić odnalezionych zestrzelonych dronów lub ich fragmentów
W przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić - poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego. Każde znalezisko należy zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji - dodano w komunikacie.
Sztab Generalny WP poinformował na platformie X, że fragmenty dronów mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie.
Prosimy, aby każde znalezisko zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren
— zaapelowano w oficjalnym komunikacie.
06:31. Rzecznik rządu: premier zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów na godzinę 8.00.
Na godz. 8 w środę premier Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. Informację przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka.
Trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z ministrami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa
— przekazał Szłapka po godz. 6.20 na portalu X. Dodał, że premier zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów na godz. 8.
06:22. MON: w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej minister obrony wraca do kraju
W związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wraca do kraju z wizyty w Londynie, gdzie miał wziąć udział w spotkaniu ministrów obrony z Grupy E5 - przekazał PAP resort.
06:22. KGP: w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej ogłoszony alarm dla jednostek policji z garnizonów: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.
Komendant Główny Policji ogłosił alarm dla jednostek garnizonów podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego - poinformowała Komenda Główna Policji na platformie X. Lubelska policja podała też, że w Lublinie trwa sztab kryzysowy po tym, jak w Czosnówce w powiecie bialskim odnaleziono uszkodzonego drona.
Wszystkie jednostki Policji są w pełnej gotowości z Wojskiem Polskim i innymi służbami - podkreślono w komunikacie Komendy Głównej Policji na platformie X.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby stosowali się do komunikatów służb, a wszystkie niepokojące sygnały zgłaszali pod numer alarmowy 112
— dodano.
Z kolei lubelska policja poinformowała, że w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie trwa posiedzenie sztabu z udziałem m.in. Wojewody Lubelskiego Krzysztofa Komorskiego.
O godzinie 5.40 w miejscowości Czosnówka policjanci potwierdzili odnalezienie uszkodzonego drona. Powiadomiliśmy odpowiednie służby. Trwają czynności
— podano w komunikacie na platformie X.
06:18. Państwowa Straż Pożarna: siły i środki KSRG na wschodzie kraju postawione w stan gotowości
Na polecenie ministra spraw wewnętrznych i administracji siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG ) na wschodzie kraju zostały postawione w stan gotowości - przekazała w środę Państwowa Straż Pożarna.
Na polecenie ministra spraw wewnętrznych i administracji siły i środki KSRG na wschodzie kraju zostały postawione w stan gotowości. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami i monitorujemy sytuację związaną z naruszeniami przestrzeni powietrznej RP przez obiekty typu dron
— poinformowała Państwowa Straż Pożarna na platformie X. (PAP)
06:06. Alert gotowości WOT, trwają poszukiwania zestrzelonych dronów
W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i uruchomieniem naziemnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych wprowadzono skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.
Żołnierze WOT mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w jednostkach: do sześciu godzin w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim, do 12 godzin w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim.
WOT apeluje, by w przypadku natrafienia na fragmenty obiektów nie podchodzić do nich i poinformować policję.
06:02. BBN: prezydent na bieżąco informowany; Leśkiewicz: jest w stałym kontakcie z premierem i MON
Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sytuacji w związku naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej - przekazało w środę Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Został niezwłocznie poinformowany i jest w stałym kontakcie z premierem oraz MON - podał rzecznik prezydenta.
BBN przekazało na platformie X, że prezydent jest na bieżąco informowany o sytuacji.
Prosimy o śledzenie komunikatów i poleganie na informacjach wychodzących ze strategicznych dowództw Sił Zbrojnych RP oraz służb. Ogromne wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych w ochronę polskiego nieba. Prosimy także wszystkich o zachowanie spokoju
— przekazało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz również za pośrednictwem X podał, że prezydent został niezwłocznie poinformowany o naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej i jest w stałym kontakcie z premierem oraz MON.
06:02. Premier: poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy; jesteśmy w stałym kontakcie.
Poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO Marka Rutte o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy wobec obiektów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną; jesteśmy w stałym kontakcie - poinformował w środę rano premier Donald Tusk.
05:58. Premier: otrzymałem meldunek od DORSZ o zestrzeleniu dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną i mogły stanowić zagrożenie; operacja trwa.
05:44. Lotnisko Chopina: port otwarty, ale aktualnie nie odbywają się operacje lotnicze
Z powodu działania służb państwowych i wojska przestrzeń powietrzna nad częścią kraju, w tym nad Lotniskiem Chopina, została czasowo zamknięta - poinformował w środę port. Jak dodano, lotnisko pozostaje otwarte, ale aktualnie nie odbywają się operacje lotnicze.
Pasażerowie proszeni są o śledzenie oficjalnych komunikatów państwowych oraz linii lotniczych.
05:43. Dowódctwo Operacyjnie o naruszeniu granicy Polski: to akt agresji, który stworzył zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli; część dronów została zestrzelona.
Doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony - oświadczyło nad ranem w środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Część dronów została zestrzelona; ten akt agresji stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli - podało DORSZ.
Dowództwo podało na platformie X, że na rozkaz dowódcy operacyjnego natychmiast uruchomiono procedury obronne.
Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów
— poinformowało DORSZ.
Dowództwo podkreśliło, że monitoruje sytuację, a polskie i sojusznicze siły pozostają w pełnej gotowości.
05:09. Tomczyk: odebraliśmy z premierem komunikat od dowódcy operacyjnego gen. Macieja Klisza, który bezpośrednio zajmuje się ochroną polskiej przestrzeni powietrznej
04:47. CNN: Rubio poinformowany o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej (krótka9)
Sekretarz stanu i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Marco Rubio powiedział, że został poinformowany na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrzne przez rosyjskie drony - podał CNN.
Jak podał CNN, Rubio odpowiedział „tak” na pytanie, czy został poinformowany o doniesieniach o rosyjskich dronach nad Polską. To samo pytanie zadano prezydentowi Trumpowi, z którym Rubio i inni czołowi przedstawiciele administracji jedli we wtorek kolację w restauracji nieopodal Białego Domu. Prezydent nie odpowiedział.
04:46. Szef MON: samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom; jesteśmy w kontakcie z dowództwem NATO; WOT poszukuje zestrzelonych dronów.
Samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom. Jesteśmy w stałym kontakcie z dowództwem NATO. WOT aktywowany w celu naziemnych poszukiwań zestrzelonych dronów. Prosimy o zachowanie spokoju oraz przekazywanie tylko komunikatów wojska i służb państwowych. W przypadku natrafienia na fragmenty obiektów prosimy nie podchodzić do nich i poinformować policję
— napisał na X wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
04:25. Premier: trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej; przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia
Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej; przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia - poinformował w nocy z wtorku na środę na platformie X premier Donald Tusk.
Szef rządu przekazał, że jest w stałym kontakcie z prezydentem i ministrem obrony oraz odebrał meldunek od dowódcy operacyjnego.
04:10. Tomczyk: nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły oraz przekroczyły granicę RP
Nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły oraz przekroczyły granicę RP. Władze państwa, czyli Prezydent RP oraz Premier RP, powiadomione. Wszystkie służby w działaniu. Prosimy stosować się do komunikatów Wojska Polskiego oraz Policji
— napisał wiceminister obrony narodowej na platformie X.
04:04. Dowództwo Operacyjne RSZ: trwa operacja, której celem jest neutralizacja dronów; apelujemy o pozostanie w domach.
W trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron
— poinformowało w środę nad ranem Dowództwo Operacyjne RSZ.
04:00. W trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron.
03:48. Senator Dick Durbin: Naruszenia przestrzeni powietrznej NATO to próba naszej determinacji w obronie Polski
Naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie drony stanowią poważne ostrzeżenie, że Władimir Putin wystawia na próbę naszą determinację w obronie Polski i państw bałtyckich - napisał senator Demokratów. Jak stwierdził, tych naruszeń nie można zignorować.
Powtarzające się naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie drony stanowią poważne ostrzeżenie, że Władimir Putin wystawia na próbę naszą determinację w obronie Polski i państw bałtyckich. Po rzezi, jaką Putin kontynuuje na Ukrainie, tych wtargnięć nie można ignorować
— napisał senator z Illinois na portalu X.
Durbin to whip Demokratów w Senacie, tj. druga osoba w hierarchii partyjnej w tej izbie.
To reakcja na niepotwierdzone dotąd doniesienia o kolejnym wtargnięciu w polską przestrzeń powietrzną rosyjskich dronów.
03:46. Kongresmen Wilson: wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń to akt wojny
Rosja atakuje Polskę irańskimi dronami, to akt wojny - napisał na platformie X republikański kongresmen Joe Wilson. Wezwał prezydenta Trumpa do przyjęcia sankcji, które doprowadzą Rosję do bankructwa.
Rosja atakuje NATO-wskiego sojusznika Polskę z użyciem irańskich dronów shahed mniej niż tydzień po tym, jak prezydent Trump gościł prezydenta Nawrockiego w Białym Domu. To akt wojny i jesteśmy wdzięczni sojusznikom NATO za ich szybką odpowiedź na trwającą niesprowokowaną agresję zbrodniarza wojennego Putina przeciwko wolnym i produktywnym krajom
— napisał Wilson na platformie X.
Republikanin wezwał prezydenta Trumpa do nałożenia sankcji, które „doprowadzą do bankructwa rosyjskiej machiny wojennej” oraz do wyposażenia Ukrainy w broń zdolną do ataku wewnątrz Rosji.
Putin nie zadowala się już tylko przegrywaniem w Ukrainie bombardując matki i dzieci, teraz bezpośrednio testuje naszą determinację na terytorium NATO. Putin stwierdził, że »Rosja nie zna granic«”. Wolne i prosperujące narody dadzą Rosji nauczkę na temat granic
— dodał.
03:24. FAA: Zamknięta przestrzeń powietrzna nad lotniskami w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie
Cztery polskie lotniska, w tym lotnisko Chopina w Warszawie, zostały zamknięte w nocy z wtorku na środę z powodu „nieplanowanej działalności militarnej mającej związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa” - podała amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA)
Jak dodała FAA pozostałe trzy lotniska to Rzeszów-Jasionka, Warszawa-Modlin i lotnisko w Lublinie.
01:34. Reuters: ukraińskie siły powietrzne ostrzegły, że rosyjskie drony weszły w polską przestrzeń powietrzną
Jak przekazała agencja Reutera ukraińskie siły powietrzne ostrzegły w nocy z wtorku na środę, że rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. O poderwaniu polskiego i sojuszniczego lotnictwa poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.
00:50. Dowództwo Operacyjne RSZ: w polskiej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne
Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że w nocy z 9 na 10 września 2025 r. Federacja Rosyjska wykonuje kolejne zmasowane uderzenia na obiekty znajdujące sie na terytorium Ukrainy.
Komunikat głosi, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.
Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru.
Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji.
Strona 1 z 2
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/740064-relacja-wojsko-zestrzelilo-rosyjskie-drony-nad-polska
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.