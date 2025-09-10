Rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów, które zwołał premier Donald Tusk. W posiedzeniu uczestniczą dowódcy wojskowi. „Pierwszy raz doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO; wszyscy sojusznicy traktują sytuację bardzo poważnie” - powiedział premier.
Premier powiadomił, że w pierwszej części posiedzenia wezmą udział generałowie, by udzielić szczegółowych informacji nt. zdarzenia.
Doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej przez dużą liczbę rosyjskich dronów. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone
— powiedział szef rządu.
Podkreślił, że procedury zadziałały, a proces decyzyjny był bez zarzutów.
Zagrożenie zostało wyeliminowane dzięki zdecydowanej postawie dowódców, żołnierzy, pilotów i sojuszników
— wskazał premier.
Tusk poinformował, że odbył dzisiaj dwa spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim.
Mieliśmy dwa spotkania dzisiaj w nocy z prezydentem Karolem Nawrockim; kolejne było o godz. 6.30
— poinformował.
Szef rzadu podkreślił, że nie odnotowano żadnych ofiar związanych z działaniem rosyjskich dronów w polskiej przestrzeni powietrznej.
Sytuacja jest poważna, jesteśmy gotowi, aby odeprzeć tego typu prowokacje i ataki
— zaznaczył
Rosyjskie drony nad Polską
W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony, w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
O zwołaniu przez premiera Donalda Tuska nadzwyczajnego posiedzenia Rady Ministrów poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka, który przekazał też informację o spotkaniu Tuska z ministrami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa.
W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.
DORSZ przekazało, że „doszło do bezprecedensowego w skali” naruszenia polskiej przestrzeni przez obiekty typu dron. Jak podkreślono, „jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli”. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.
