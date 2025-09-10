Uszkodzony dron został znaleziony na polu w miejscowości Czosnówka koło Białej Podlaskiej - podała lubelska policja. Nie ma osób poszkodowanych. Funkcjonariusze reagują na wszystkie zgłoszenia od mieszkańców.
Rzecznik lubelskiej policji podinsp. Andrzej Fijołek poinformował PAP, że o godz. 5.40 w miejscowości Czosnówka (pow. bialski) policjanci potwierdzili odnalezienie uszkodzonego drona.
Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców. Nie ma osób poszkodowanych. Powiadomiliśmy odpowiednie służby. Trwają czynności
— dodał.
Według nieoficjalnych ustaleń PAP maszyna spadła na pole, w terenie niezabudowanym.
Gerbera znaleziona w Czosnówce pod Białą Podlaska. Ewidentny brak paliwa w dronie - wabiu. Widoczne regi na stateczniku pionowym. Dziękuję Widzowi za podesłanie
— napisał Jarosław Wolski w serwisie X.
Z komunikatu lubelskiej policji wynika, że w związku sytuacją naruszenia przestrzeni powietrznej Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie ogłosił alarm dla wszystkich policjantów garnizonu lubelskiego.
W komendzie policji w Lublinie trwa posiedzenie sztabu z udziałem m.in. wojewody Lubelskiego Krzysztofa Komorskiego.
Rzecznik zapytany czy na policję trafiają inne zgłoszenia od mieszkańców woj. lubelskiego dotyczące fragmentów dronów odparł, że „wszystkie informacje sprawdzamy i na wszystkie zgłoszenie reagujemy”.
„Cud, że nikt nie ucierpiał”
Poseł PiS Dariusz Stefaniuk, który mieszka w miejscowości Czosnówka, gdzie spadł jeden z rosyjskich dronów, napisał na Facebooku, że „te wydarzenia pokazują, jak blisko nas są zagrożenia, o których jeszcze niedawno myśleliśmy, że dotyczą wyłącznie frontu wojny na Ukrainie”. Zamieścił też zdjęcia z Wyryk w powiecie włodawskim, gdzie dron uszkodził budynek mieszkalny.
Niepokojące wydarzenia w naszym regionie! Dziś w mojej miejscowości Czosnówka spadł dron – na szczęście upadł na pole, z dala od zabudowań i nikomu nic się nie stało. Niestety, gorzej było w miejscowości Wyryki (pow. włodawski). Tej nocy dron uderzył w dom mieszkalny (zdjęcie poniżej). To cud, że nikt nie ucierpiał. Te wydarzenia pokazują, jak blisko nas są zagrożenia, o których jeszcze niedawno myśleliśmy, że dotyczą wyłącznie frontu wojny na Ukrainie. Musimy mówić głośno o bezpieczeństwie naszych rodzin i domów
— napisał poseł PiS.
Pomoc dla poszkodowanych w Wyrykach-Woli
Wójt gminy Wyryki Bernard Błaszczuk wystąpił na konferencji prasowej, podczas której podkreślił, że dron uderzył w dom, w którym mieszkało starsze małżeństwo. Właściciele są zrozpaczeni, gdyż dom jest dorobkiem ich życia, ale gmina otoczyła poszkodowanych opieką.
Ok. 6.40 otrzymałem komunikat, że wybuchł dach w miejscowości Wyryki-Wola. Podjęliśmy działania zmierzające ku temu, żeby sprawdzić sytuację. Na miejscu przyjechały już służby – policja, straż pożarna, które zabezpieczyły miejsce zdarzenia. Ze strony gminy podjęliśmy nasze czynności, żeby zabezpieczyć mieszkańców tego domu i sprawdzić też teren całej gminy. Działania były natychmiastowe. Odwołaliśmy dzisiaj zajęcia w obu szkołach, gdyż szkoła jest niedaleko od miejsca zdarzenia, druga szkoła jest w miejscowości Kaplonosy, oddalonej o 10 km. Zajęcia zostały odwołane
— powiedział wójt gminy Wyryki.
Przejechałem też w godzinach porannych teren całej gminy, aby sprawdzić czy w innych miejscach nie mamy podobnych sytuacji, bo dochodziły nas informacje, że na pograniczu gmin Dębowa Kłoda i Wyryki też doszło do zestrzelenia obiektu latającego. Nie wiemy dzisiaj, nie przekazujemy informacji co to mogło być. Ta sytuacja jest teraz sprawdzana. Mieszkańcy tego domu są zabezpieczeni w urzędzie, zabezpieczyliśmy też miejsce, w którym będą mogli przebywać do czasu powrotu do domu, jeżeli najpierw pirotechnicy, a potem nadzór budowlany zweryfikują i sprawdzą, czy dom nadaje się do zamieszkania
— dodał.
kk/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/740060-znaleziono-szczatki-jednego-z-zestrzelonych-dronow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.