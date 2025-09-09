Tatrzański Park Narodowy przejął w użytkowanie od Lasów Państwowych (LP) ponad 4 ha lasu położonego w Zakopanem, w sąsiedztwie granicy parku, u wylotu Doliny Strążyskiej. Chodzi o tzw. Księży Las, który w 2023 r. LP kupiły od najstarszej zakopiańskiej parafii.
Dzisiaj bardzo ważny moment dla Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN), bo podpisaliśmy z Nadleśnictwem Nowy Targ umowę o oddaniu w zarząd Księżego Lasu. To teren położony w otulinie TPN, praktycznie 100 m od granicy parku. Już od dawna przyglądaliśmy się temu miejscu i chcieliśmy przejąć nad nim formalne władztwo
— powiedział podczas konferencji prasowej dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
Dodał, że dobrze się stało, że Lasy Państwowe w 2023 roku kupiły ten teren i zdecydowały się na podpisanie umowy z TPN.
Cele edukacyjne
Jak wskazał, teren ten będzie służył głównie celom edukacyjnym.
Chcemy tam prowadzić działania z zakresu edukacji aktywnej, wychodząc poza szlaki, co w samych Tatrach jest niemożliwe. To również miejsce częstej migracji dużych drapieżników, m.in. niedźwiedzi, które pojawiają się tam w sąsiedztwie zabudowań przy ul. Bogdańskiego. Na tym obszarze będziemy mogli prowadzić działania związane z odstraszaniem problemowych osobników
— zaznaczył Ziobrowski.
Jak mówił, to także ważny krok w kierunku poszerzenia granic parku narodowego.
Wierzę, że może uda się to osiągnąć już w przyszłym roku
— dodał.
Ochrona terenu
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Piotr Kempf podkreślił, że zakup Księżego Lasu przez Lasy Państwowe miał kluczowe znaczenie dla ochrony tego terenu.
Bardzo ważnym elementem prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej jest przeznaczanie części środków na wykupy gruntów. To gwarancja, że teren nie zostanie zabudowany. W 2023 roku kupiliśmy Księży Las od najstarszej zakopiańskiej parafii. Dzięki temu mamy pewność, że przyroda zostanie zachowana w stanie leśnym
— powiedział Kempf.
Przekazał, że w skali całej Polski w ciągu ostatnich dwóch i pół roku Lasy Państwowe nabyły ponad 12 tys. hektarów gruntów leśnych o wartości przekraczającej pół miliarda złotych.
Wartość Księżego Lasu
Jak dodał, wartość zakupu Księżego Lasu, obejmującego w sumie ponad 10 ha, wyniosła ponad 4 mln zł.
To ewenement w skali kraju, bo cena była bardzo wysoka. Ale zdajemy sobie sprawę z wartości społecznej i krajobrazowej tego miejsca. Dlatego z przyjemnością przekazujemy teren we władanie TPN, mając nadzieję, że w przyszłości stanie się on częścią parku
— podkreślił Kempf.
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie zwrócił uwagę, że wykup Księżego Lasu był transakcją wyjątkową, bo na Podhalu niezwykle rzadko dochodzi do sprzedaży prywatnych gruntów leśnych.
Górale są bardzo przywiązani do swojej własności, wiedzą, jaką wartością jest las – zarówno gospodarczą, jak i kulturową. To właśnie w tym regionie funkcjonuje najwięcej wspólnot leśnych w Polsce. Dlatego takie transakcje są ewenementem
— ocenił.
tt/PAP
