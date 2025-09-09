PILNE

Katastrofa samolotu pod Żywcem. Awionetka spadła na pole i stanęła w ogniu. Dwie osoby zginęły

Przy lądowisku w miejscowości Lipowa na Żywiecczyźnie doszło dziś rano do katastrofy awionetki. Samolot stanął w ogniu. Znaleziono w nim dwa ciała. Trwa akcja służb

Awionetka spadła w pobliżu lądowiska. Służby potwierdziły informację o katastrofie lekkiego samolotu sportowego.

W tej chwili nie wiemy, w jakich okolicznościach doszło do wypadku. Po ugaszeniu pożaru maszyny strażacy dostrzegli wewnątrz dwa ciała. Czekamy na prokuratora

– powiedział rzecznik żywieckiej straży pożarnej kpt. Tomasz Kołodziej.

Trwa akcja służb, w której uczestniczy w sumie siedem zastępów straży.

Ustaleniem przyczyn katastrofy zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

