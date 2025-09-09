Przy lądowisku w miejscowości Lipowa na Żywiecczyźnie doszło dziś rano do katastrofy awionetki. Samolot stanął w ogniu. Znaleziono w nim dwa ciała. Trwa akcja służb
Awionetka spadła w pobliżu lądowiska. Służby potwierdziły informację o katastrofie lekkiego samolotu sportowego.
W tej chwili nie wiemy, w jakich okolicznościach doszło do wypadku. Po ugaszeniu pożaru maszyny strażacy dostrzegli wewnątrz dwa ciała. Czekamy na prokuratora
– powiedział rzecznik żywieckiej straży pożarnej kpt. Tomasz Kołodziej.
Trwa akcja służb, w której uczestniczy w sumie siedem zastępów straży.
Ustaleniem przyczyn katastrofy zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
flot / Polsat News, niezalezna
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/739987-katastrofa-samolotu-pod-zywcem-dwie-osoby-zginely
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.