Turysta zginął w poniedziałek po upadku z wysokości w rejonie Koziej Przełęczy w Tatrach – poinformował ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Łukasz Kowalczyk.
Jak zrelacjonował ratownik, zgłoszenie o wypadku wpłynęło do centrali TOPR przed godz. 15. Wynikało z niego, że turysta spadł w rejonie Koziej Przełęczy.
Po dolocie ratownicy TOPR podjęli czynności resuscytacyjne, od których po około 20 minutach odstąpiono – relacjonował dyżurny. Ciało turysty przetransportowano śmigłowcem do Zakopanego. W akcji uczestniczyło siedmiu ratowników górskich.
Według dyżurnego, szczegóły wypadku oraz tożsamość turysty są obecnie ustalane przez zakopiańską policję.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/739955-smiertelny-wypadek-w-tatrach
