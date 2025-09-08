Śmiertelny wypadek w Tatrach. Turysta zginął po upadku z wysokości w rejonie Koziej Przełęczy

  • Kraj
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

Turysta zginął w poniedziałek po upadku z wysokości w rejonie Koziej Przełęczy w Tatrach – poinformował ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Łukasz Kowalczyk.

Jak zrelacjonował ratownik, zgłoszenie o wypadku wpłynęło do centrali TOPR przed godz. 15. Wynikało z niego, że turysta spadł w rejonie Koziej Przełęczy.

Po dolocie ratownicy TOPR podjęli czynności resuscytacyjne, od których po około 20 minutach odstąpiono – relacjonował dyżurny. Ciało turysty przetransportowano śmigłowcem do Zakopanego. W akcji uczestniczyło siedmiu ratowników górskich.

Według dyżurnego, szczegóły wypadku oraz tożsamość turysty są obecnie ustalane przez zakopiańską policję.

kk/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych