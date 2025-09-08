Prokuratura: Śledczy zabezpieczyli szczątki drona, który spadł pod Terespolem. "Za wcześnie, aby mówić, czy był przemytniczy, czy wojskowy"

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka
Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka

Śledczy zabezpieczyli szczątki drona, który spadł w rejonie przejścia granicznego z Białorusią pod Terespolem (Lubelskie)” - poinformowała prok. Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie. „Dron nie był uzbrojony i są na nim napisy cyrylicą” - dodała.

Dron spadł na polu kukurydzy ok. 300 m od przejścia granicznego, w miejscowości Polatycze (woj. lubelskie). Na miejscu odnalezienia szczątków wciąż pracują prokuratorzy i funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej.

Zabezpieczono 12 głównych części drona oraz kilkaset drobnych, dodatkowych części na terenie pola. Są to w większości części ze styropianu

— powiedziała prok. Kępka na popołudniowym briefingu prasowym na miejscu znalezienia drona.

Jak dodała, zabezpieczone zostały m.in. skrzydła dronu i silnik. Na miejscu wciąż prowadzone są poszukiwania. Według prok. Kępki oględziny potrwają do zmroku w poniedziałek. Następnie biegli ocenią, jaki to dron, gdzie został wyprodukowany, jaka była trajektoria jego lotu.

a wcześnie, aby mówić, czy był to dron przemytniczy czy wojskowy

—zaznaczyła rzeczniczka.

Dron nie był uzbrojony

Prok. Kępka powiedziała, że wiadomo już na pewno, iż dron nie był uzbrojony, nie było w nim żadnego ładunku wybuchowego. Wcześniej informowała też, że są na nim napisy cyrylicą.

Jak opisała, na miejscu upadku drona jest widoczne wgłębienie i drobne nadpalenie, które wynika prawdopodobnie z tego, że zapaliło się paliwo w dronie. Paliwo to się wypaliło, nie doszło do pożaru na polu.

Kępka powiedziała, że przesłuchani zostali już strażnicy z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, który dron znaleźli. Zlokalizowali miejsce jego upadku przy pomocy drona służbowego.

Przesłuchana została też osoba, która zgłosiła się na policję i mówiła, że słyszała odgłos tego spadającego dronu

— dodała prokurator.

Wcześniej informowała, że zabezpieczone zostało miejsce zdarzenia, gdzie pracuje Żandarmeria Wojskowa. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie Wydział do spraw Wojskowych.

Prok. Kępka dodała, że zabezpieczany jest też monitoring, m.in. z urządzeń Straży Granicznej, który być może pozwoli na ustalenie trajektorii lotu drona i kierunku, z którego nadleciał. Na miejscu odnalezienia drona prowadzone są pomiary, m.in. odległości między szczątkami, gromadzone ślady.

aja/PAP

