Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Agnieszka Kępka przekazała dziś, że dron, który spadł koło Terespola, był prawdopodobnie nieuzbrojony i że miał napisy cyrylicą. Powiadomiła, że postępowanie przejmuje wydział do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
Dron, który spadł w rejonie przejścia granicznego z Białorusią pod Terespolem (Lubelskie) prawdopodobnie nie był uzbrojony i są na nim napisy cyrylicą
— poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Agnieszka Kępka.
Na miejscu odnalezienia szczątków drona pracują służby.
Badanie miejsca zdarzenia
Rzeczniczka prokuratury poinformowała, że dron spadł ok. 300 m od przejścia granicznego, w miejscowości Polatycze (woj. lubelskie).
Spadł dron, który prawdopodobnie nie był uzbrojony. Są tam napisy cyrylicą. Takie są wstępne ustalenia
— powiedziała prok. Kępka na briefingu prasowym w Lublinie.
Poinformowała, że zabezpieczone zostało miejsce zdarzenia, gdzie obecnie pracuje Żandarmeria Wojskowa. Na miejscu pracować będzie dwóch prokuratorów. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie Wydział do spraw Wojskowych
Przejmujemy to śledztwo w całości
— dodała prok. Kępka.
Rzeczniczka zaznaczyła, że funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej na miejscu przesłuchali świadków - strażników z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy ujawnili miejsce upadku drona.
Została też przesłuchana jedna osoba, która słyszała odgłos tego drona
— dodała.
Prok. Kępka zaznaczyła, że zabezpieczany jest też monitoring, który być może pozwoli na ustalenie trajektorii lotu drona i kierunku, z którego nadleciał. Na miejscu jego odnalezienia prowadzone są pomiary, m.in. odległości między szczątkami, gromadzone są ślady.
Zgłoszenie od Straży Granicznej o znalezieniu szczątków niezidentyfikowanego obiektu latającego policja otrzymała w nocy z niedzieli na poniedziałek. Nikt nie został poszkodowany.
Sztab kryzysowy
Mł. chor. SG Paweł Smyk z zespołu prasowego Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej potwierdził w rozmowie z PAP, że minionej doby funkcjonariusze NOSG w pobliżu drogowego przejścia granicznego w Terespolu ujawnili w polu kukurydzy szczątki obiektu latającego. Nie chciał podawać innych szczegółów.
Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury
— zaznaczył.
Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski poinformował, że w związku z incydentem zwołał sztab kryzysowy.
Na obecną chwilę wszyscy wiedzą, co mają robić. Są ze sobą w bezpośrednim kontakcie, a ta łączność i wymiana informacji jest w tym momencie kluczowa
— podkreślił wojewoda.
Przedwczoraj w miejscowości Majdan-Sielec (Lubelskie) także znaleziono szczątki drona. Rzecznik prasowy resortu obrony Janusz Sejmej powiedział PAP, że był to dron „nienoszący żadnych cech wojskowych”, najprawdopodobniej dron przemytniczy.
maz/PAP
