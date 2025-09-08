Nowe informacje ws. drona pod Terespolem! Prokuratura: Prawdopodobnie jest nieuzbrojony, ma napisy cyrylicą

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Prace służb pod Terespolem / autor: PAP/Wojtek Jargiło
Prace służb pod Terespolem / autor: PAP/Wojtek Jargiło

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Agnieszka Kępka przekazała dziś, że dron, który spadł koło Terespola, był prawdopodobnie nieuzbrojony i że miał napisy cyrylicą. Powiadomiła, że postępowanie przejmuje wydział do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Dron, który spadł w rejonie przejścia granicznego z Białorusią pod Terespolem (Lubelskie) prawdopodobnie nie był uzbrojony i są na nim napisy cyrylicą

— poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Agnieszka Kępka.

Na miejscu odnalezienia szczątków drona pracują służby.

Badanie miejsca zdarzenia

Rzeczniczka prokuratury poinformowała, że dron spadł ok. 300 m od przejścia granicznego, w miejscowości Polatycze (woj. lubelskie).

Spadł dron, który prawdopodobnie nie był uzbrojony. Są tam napisy cyrylicą. Takie są wstępne ustalenia

— powiedziała prok. Kępka na briefingu prasowym w Lublinie.

Poinformowała, że zabezpieczone zostało miejsce zdarzenia, gdzie obecnie pracuje Żandarmeria Wojskowa. Na miejscu pracować będzie dwóch prokuratorów. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie Wydział do spraw Wojskowych

Przejmujemy to śledztwo w całości

— dodała prok. Kępka.

Rzeczniczka zaznaczyła, że funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej na miejscu przesłuchali świadków - strażników z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy ujawnili miejsce upadku drona.

Została też przesłuchana jedna osoba, która słyszała odgłos tego drona

— dodała.

Prok. Kępka zaznaczyła, że zabezpieczany jest też monitoring, który być może pozwoli na ustalenie trajektorii lotu drona i kierunku, z którego nadleciał. Na miejscu jego odnalezienia prowadzone są pomiary, m.in. odległości między szczątkami, gromadzone są ślady.

Zgłoszenie od Straży Granicznej o znalezieniu szczątków niezidentyfikowanego obiektu latającego policja otrzymała w nocy z niedzieli na poniedziałek. Nikt nie został poszkodowany.

Sztab kryzysowy

Mł. chor. SG Paweł Smyk z zespołu prasowego Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej potwierdził w rozmowie z PAP, że minionej doby funkcjonariusze NOSG w pobliżu drogowego przejścia granicznego w Terespolu ujawnili w polu kukurydzy szczątki obiektu latającego. Nie chciał podawać innych szczegółów.

Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury

— zaznaczył.

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski poinformował, że w związku z incydentem zwołał sztab kryzysowy.

Na obecną chwilę wszyscy wiedzą, co mają robić. Są ze sobą w bezpośrednim kontakcie, a ta łączność i wymiana informacji jest w tym momencie kluczowa

— podkreślił wojewoda.

Przedwczoraj w miejscowości Majdan-Sielec (Lubelskie) także znaleziono szczątki drona. Rzecznik prasowy resortu obrony Janusz Sejmej powiedział PAP, że był to dron „nienoszący żadnych cech wojskowych”, najprawdopodobniej dron przemytniczy.

CZYTAJ TEŻ: Kolejny dron spadł na terytorium Polski! Tym razem w rejonie przejścia granicznego w Terespolu. Powiadomiono służby i prokuraturę

maz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych