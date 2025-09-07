„Ajsoltan Nijazowa, aktywistka antyputinowskiej feministycznej grupy Pussy Riot, została zatrzymana po przekroczeniu polsko-litewskiej granicy w okolicy miejscowości Lipsk. Nijazowa jest poszukiwania czerwoną notą Interpolu” – poinformował PAP z-ca prokuratora okręgowego w Suwałkach Wojciech Piktel.
Posiadająca obywatelstwo Rosji i Turkmenistanu Ajsoltan Nijazowa jest działaczką na rzecz praw człowieka grupy Pussy Riot. Jest poszukiwania czerwoną notą Interpolu, wystawioną przez władze Turkmenistanu.
Grupa Pussy Riot przekonuje, że zarzuty wobec Nijazowej są sfabrykowane i mają charakter polityczny.
Przeciwko Nijazowej nie skierowano żadnych prawomocnych zarzutów (…) jedyne »przestępstwo«, jakie popełniła, to otwarty sprzeciw wobec jednej z najbardziej opresyjnych dyktatur na świecie
— napisano w oświadczeniu grupy, cytowanym przez radio Swoboda.
„Domagamy się jej uwolnienia”
Domagamy się jej natychmiastowego uwolnienia i wzywamy polskie i europejskie władze, aby nie wydawać jej reżimowi, który dokonuje arbitralnych aresztowań i prześladuje dysydentów
— dodano.
Władze Turkmenistanu oskarżają Nijazową, że jako szefowa Rady Dyrektorów jednego z banków zdefraudowała środki banku centralnego, i domagają się jej ekstradycji od 2002 roku. Władze w Aszchabadzie zarzucają jej przynależność do grupy przestępczej i kradzież 40 mln dolarów oraz wywiezienie tych pieniędzy do Rosji, Łotwy i Hongkongu.
W 2011 r. Asoltan Nijazowa była zatrzymana w Szwajcarii, jednak władze odmówiły jej ekstradycji do Turkmenistanu, motywując to niepodpisaniem przez ten kraj Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. We wrześniu tego samego roku przeprowadzono jej ekstradycję do Moskwy. W Rosji Nijazowa spędziła sześć lat w kolonii karnej.
Jej ojciec Kurbanburad Nijazow wspierał opozycję w Turkmenistanie w zakresie obrony praw człowieka i zmarł w więzieniu.
Prześladowanie przez autorytarne władze kraju Nijazowa tłumaczy swoimi opozycyjnymi poglądami.
Jak zatrzymano aktywistkę?
Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Katarzyna Zdanowicz powiedziała PAP, że do zatrzymania obywatelki Rosji doszło wczoraj w rejonie działania SG w Lipsku (Podlaskie). Potwierdziła, że to aktywistka Pussy Riot.
Dodała, że kobieta jechała autem, które zostało zatrzymane do kontroli. Okazało się wtedy, że Rosjanka jest poszukiwania notą Interpolu. Najpierw trafiła do placówki SG, skąd przekazano ją policji.
Prokurator Wojciech Piktel powiedział, że kobieta przebywa w izbie zatrzymań i jutro zostanie przesłuchana.
Prokurator gromadzi dokumenty, które są podstawą do wydania tej czerwonej noty. Po przesłuchaniu i zgromadzeniu dokumentów zostaną podjęte dalsze decyzje
— poinformował Piktel.
Pussy Riot to rosyjska grupa punkowa, znana z antyrządowych protestów i feministycznych wystąpień. Zyskała międzynarodową sławę dzięki kontrowersyjnym akcjom wymierzonym we władze Rosji oraz rosyjski Kościół prawosławny.
