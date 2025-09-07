„Zakończyły się czynności na miejscu incydentu na terenie poligonu w Rembertowie” – przekazał PAP rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Paweł Durka. Ustalanie przyczyn i przebiegu zdarzenia będzie prowadzone pod nadzorem Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów.
Wczoraj około godz. 18.30 dwie dorosłe osoby - wbrew zakazowi - weszły na teren poligonu przy 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Rembertowie. W wyniku eksplozji ładunku wybuchowego obie zostały ranne. O zajściu poinformowała Żandarmeria Wojskowa na Facebooku.
W trakcie zdarzenia na miejscu nie było wojska i nie trwało żadne szkolenie
— zapewnił rzecznik komendanta głównego ŻW ppłk Paweł Durka.
„Czynności zostały zakończone”
Podkreślił też, że interweniowały służby - medyczne, ŻW oraz patrol saperski. Obie osoby poszkodowane po udzieleniu pomocy medycznej trafiły do szpitali.
Na chwilę obecną czynności na miejscu zdarzenia zostały zakończone. Nie jest wykluczone, że biegły w trakcie ekspertyzy będzie chciał się tam jeszcze pojawić
— przekazał rzecznik.
Dodał, że dokładne przyczyny i przebieg incydentu będą wyjaśniane w trakcie dochodzenia prowadzonego przez Żandarmerię Wojskową pod nadzorem Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów.
Zbieramy materiał dowodowy, będą ekspertyzy biegłego w tej sprawie, dochodzenie trwa. To dopiero początek sprawy
— zaznaczył.
Nie wchodź na tereny wojskowe!
Rzecznik zaapelował, aby bezwzględnie respektować zakazy wejścia na tereny wojskowe.
Każde wejście na teren poligonu wiąże się z ryzykiem, nawet jeśli w większości przypadków nie kończy się tragicznie. Dla własnego bezpieczeństwa należy stosować się do oznaczeń i zakazów
— podkreślił.
tt/PAP
