Wbrew zakazowi weszli na teren poligonu w Rembertowie. Rzecznik ŻW: Trwa dochodzenie. W trakcie zdarzenia na miejscu nie było wojska

1. Warszawska Brygada Pancerna / autor: Fratria/FB

Zakończyły się czynności na miejscu incydentu na terenie poligonu w Rembertowie” – przekazał PAP rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Paweł Durka. Ustalanie przyczyn i przebiegu zdarzenia będzie prowadzone pod nadzorem Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów.

Wczoraj około godz. 18.30 dwie dorosłe osoby - wbrew zakazowi - weszły na teren poligonu przy 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Rembertowie. W wyniku eksplozji ładunku wybuchowego obie zostały ranne. O zajściu poinformowała Żandarmeria Wojskowa na Facebooku.

W trakcie zdarzenia na miejscu nie było wojska i nie trwało żadne szkolenie

— zapewnił rzecznik komendanta głównego ŻW ppłk Paweł Durka.

Czynności zostały zakończone”

Podkreślił też, że interweniowały służby - medyczne, ŻW oraz patrol saperski. Obie osoby poszkodowane po udzieleniu pomocy medycznej trafiły do szpitali.

Na chwilę obecną czynności na miejscu zdarzenia zostały zakończone. Nie jest wykluczone, że biegły w trakcie ekspertyzy będzie chciał się tam jeszcze pojawić

— przekazał rzecznik.

Dodał, że dokładne przyczyny i przebieg incydentu będą wyjaśniane w trakcie dochodzenia prowadzonego przez Żandarmerię Wojskową pod nadzorem Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów.

Zbieramy materiał dowodowy, będą ekspertyzy biegłego w tej sprawie, dochodzenie trwa. To dopiero początek sprawy

— zaznaczył.

Nie wchodź na tereny wojskowe!

Rzecznik zaapelował, aby bezwzględnie respektować zakazy wejścia na tereny wojskowe.

Każde wejście na teren poligonu wiąże się z ryzykiem, nawet jeśli w większości przypadków nie kończy się tragicznie. Dla własnego bezpieczeństwa należy stosować się do oznaczeń i zakazów

— podkreślił.

tt/PAP

