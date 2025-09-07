Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone w związku z zaprzestaniem uderzeń Federacji Rosyjskiej na cele w Ukrainie, poinformowało na platformie X Dowództwo Operacyjne RSZ.
Dziękujemy za wsparcie Dowództwu Sojuszniczych Sił Powietrznych AIRCOM NATO oraz Królewskim Holenderskim Siłom Powietrznym Koninklijke Luchtmacht, których myśliwce F-35 pomagały dzisiejszej nocy zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie
— przekazało w komunikacie Dowództwo Operacyjne RSZ.
Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej
— podało DORSZ.
Reakcja Polski i sojuszników na rosyjski atak
DORSZ alarmowało, że w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę uruchomiono polskie i sojusznicze lotnictwo
Uwaga, w nocy z 6 na 7 września 2025 r. Federacja Rosyjska wykonuje zmasowane uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury
— poinformowało na platformie X Dowództwo Operacyjne RSZ.
W opublikowanym komunikacie Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że w naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.
Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji
— podkreślono.
CZYTAJ TAKŻE: Niezidentyfikowany obiekt spadł w miejscowości Majdan-Sielec! Rzecznik MON: To najprawdopodobniej dron przemytniczy
tkwl/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/739810-zmasowany-atak-rosji-na-ukraine-poderwano-polskie-mysliwce
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.