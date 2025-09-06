Dwie osoby zostały ranne w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego! To cywile, którzy wbrew zakazowi weszli na teren poligonu w Warszawie-Rembertowie - poinformowała Żandarmeria Wojskowa. Na miejsce przybyli saperzy, a pochodzenie ładunku i okoliczności zdarzenia będą przedmiotem postępowania.
O zajściu na poligonie poinformowała wieczorem Żandarmeria Wojskowa we wpisie w mediach społecznościowych. Przekazała, że Mazowiecki Oddział ŻW wraz z patrolem saperskim, prowadzi czynności w Warszawie-Rembertowie, gdzie w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego ranne zostały dwie osoby cywilne.
ŻW podkreśliła, że osoby te weszły na teren poligonu wojskowego wbrew wyraźnie oznaczonym zakazom wstępu.
Pochodzenie ładunku oraz szczegółowe okoliczności tego zdarzenia będą przedmiotem dalszego postępowania
— zapowiedziała Żandarmeria.
olnk/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/739804-eksplozja-na-poligonie-w-rembertowie-dwie-osoby-ranne
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.