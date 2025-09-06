Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec na Lubelszczyźnie - donosiły media, w tym RMF FM i Polsat News! Informacje te potwierdziła Telewizji wPolsce24 policja z Tomaszowa Lubelskiego. Pod Zamościem (woj. lubelskie) rozbił się dron „nienoszący żadnych cech wojskowych” - poinformował PAP rzecznik prasowy resortu obrony Janusz Sejmej. Dodał, że jest to najprawdopodobniej dron przemytniczy.
Na miejsce udali się technik, komendant oraz prokurator. Nikomu nic się nie stało, nie ma rannych. Obiekt spadł na pola
— przekazała w rozmowie z Telewizją wPolsce24 młodszy aspirant Aneta Brzykcy z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.
Rzecznik lubelskiej policji podinsp. Andrzej Fijołek poinformował kolei PAP, że w sobotę ok. godz. 17.40 policja tomaszowska otrzymała zgłoszenie za pośrednictwem Centrum Powiadamiania Ratunkowego dotyczące znalezienia szczątków niezidentyfikowanego obiektu w miejscowości Majdan-Sielec (gmina Krynice).
Nikt nie ucierpiał. Policja zabezpieczyła teren. Powiadomione zostały wszystkie właściwe służby, w tym wojsko
— dodał.
Według nieoficjalnych ustaleń, obiekt spadł na pole, ok. 500 metrów od zabudowań.
Miejscowość położona jest ok. 50 km od granicy z Ukrainą.
Rosyjski dron w Osicach
Przypomnijmy, w ostatnich dniach doszło do dwukrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Informował o tym szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła podczas konferencji prasowej z ministrem obrony narodowej.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Gen. Kukuła: Doszło do dwukrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wprowadziliśmy dodatkową ochronę!
W nocy z 19 na 20 sierpnia pod Osinami, również na Lubelszczyźnie, doszło do incydentu, w którym obiekt latający spadł na pole kukurydzy i eksplodował. W wyniku eksplozji powybijane zostały szyby w trzech pobliskich domach. Później wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że obiekt to rosyjski dron.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Rosjanie szykują się do użycia dronów przeciwko Polsce? Dotarliśmy do raportu, który rzuca nowe światło na wybuch w Osinach
olnk/PAP/RMF FM/Polsat News/Telewizja wPolsce24/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/739800-niezidentyfikowany-obiekt-spadl-na-lubelszczyznie
