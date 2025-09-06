Dziś trzeba być ostrożnym. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał trzy rodzaje ostrzeżeń I stopnia obejmujące 10 województw - przed upałem, burzami oraz burzami z silnym deszczem. Z kolei Straż Pożarna poinformowała, że od wczoraj interweniowała 480 razy w związku z silnym wiatrem i intensywnymi opadami. W sześciu województwach odnotowano największą liczbę zdarzeń wymagających udziału strażaków.
Ostrzeżenie przed burzami
Alerty przed upałem wydano dla południowej części województwa podlaskiego oraz wschodniej połowy województwa lubelskiego. Prognozowana temperatura maksymalna na tym obszarze wyniesie około 30 st. C. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 18 w sobotę.
Burze prognozowane są dla województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, małopolskiego oraz części łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Na tych obszarach opady deszczu wyniosą do 30 mm, porywy wiatru do 65 km/godz. Lokalnie może wystąpić grad. Alerty będą obowiązywały do sobotniego wieczora.
Ostrzeżenia przed burzami z silnym deszczem wydano dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz części wielkopolskiego i łódzkiego. Jak podaje Instytut, prognozowane są opady o sumie od 30 do 40 mm, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, którym towarzyszyć będą burze i porywy wiatru do 65 km/godz. Alert dla województwa kujawsko-pomorskiego pozostaje w mocy do godz. 18 w sobotę, dla pozostałych regionów ostrzeżenie obowiązuje maksymalnie do godz. 12.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Alert RCB
Już wczoraj wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało komunikat o treści:
„Uwaga! Dziś i w nocy (05/06.09) możliwe gwałtowne burze, silny wiatr i lokalnie grad. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr”.
Alertem RCB objęto część 13 województw.
Interwencje Straży Pożarnej
Od wczoraj Straż Pożarna” interweniowała 480 razy w związku z silnym wiatrem i intensywnymi opadami - najczęściej w województwie mazowieckim, gdzie odnotowano 138 zdarzeń, następnie w łódzkim - 99, pomorskim - 42, małopolskim - 42, świętokrzyskim - 25, oraz w śląskim - 25.
Jak poinformował rzecznik prasowy komendanta głównego PSP st. bryg. Karol Kierzkowski, w przypadku Mazowsza najwięcej interwencji strażaków miało miejsce w powiatach ciechanowskim, przasnyskim, radomskim i siedleckim.
Kierzkowski przekazał, że w powiecie radomskim zerwane zostały dwa dachy, a po uderzeniu pioruna zapaliła się stodoła.
W województwie łódzkim najwięcej zdarzeń odnotowano w powiecie brzezińskim, łowickim i tomaszowskim. Tam uszkodzonych zostało 10 dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych.
Według poprzednich informacji przekazanych przez Straż Pożarną do godz. 21 w piątek odnotowano 421 działań związanych z przejściem frontu atmosferycznego, związanych głównie z silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami deszczu.
