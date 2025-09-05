„Dziś pożegnaliśmy naszego kolegę, mjr. Macieja ‘Slaba’ Krakowiana” - poinformował Sztab Generalny WP w oficjalnym komunikacie opublikowanym na platformie X. Jak podkreślono, jego duch, profesjonalizm i miłość do latania na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Pilot został pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika.
28 sierpnia wieczorem podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. W katastrofie zginął major Maciej „Slab” Krakowian, jeden z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, lider Tiger Demo Team. Śmierć pilota F-16 majora Krakowiana jest ogromną stratą dla całego środowiska lotniczego i żołnierskiej wspólnoty.
Z ogromnym smutkiem wspominamy pilota, który całe swoje życie służył ojczyźnie — oddanego, pełnego pasji żołnierza, przyjaciela i mentora. Jego odejście pozostawia w naszych sercach pustkę, której nic nie zapełni, ale jego duch, profesjonalizm i miłość do latania na zawsze pozostaną w naszej pamięci
— podkreślono w komunikacie sztabu.
Maciej Krakowian awansowany na podpułkownika
Mjr Maciej Krakowian był absolwentem prestiżowej Akademii Sił Powietrznych USA w Colorado Springs, miał na swoim koncie ponad 1 400 godzin nalotu (w tym około 1 200 na F-16). Przez 17 lat służył w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach jako instruktor-pilot i lider zespołu pokazowego F-16 Tiger Demo Team Poland. Został także uhonorowany prestiżową nagrodą „As the Crow Flies Trophy” podczas pokazów RIAT 2025
— wskazano i dodano, że pośmiertnie został awansowany do stopnia podpułkownika.
„Na zawsze pozostanie w naszej pamięci”
W dniu ceremonii pogrzebowej śp. mjr. Macieja Krakowiana, żołnierze Polskich Kontyngentów Wojskowych oddali hołd tragicznie zmarłemu pilotowi. Major Maciej Krakowian na zawsze pozostanie w naszej pamięci
— podkreślono na profilu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
Trump: „To była legenda”
Pamięć majora Krakowiana uhonorowano również w Stanach Zjednoczonych, gdzie wizytę złożył prezydent Nawrocki. Ku pamięci „Slaba” odbył się przelot myśliwców, w tym F-16, nad Białym Domem. Donald Trump określił go jako legendę polskiego lotnictwa.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/739686-pozegnanie-majora-krakowiana-cale-zycie-sluzyl-ojczyznie
