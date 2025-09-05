Szokująca sytuacja. Cudzoziemcy skazani za szpiegostwo na rzecz Rosji unikają deportacji. Złożyli wnioski... o azyl w Polsce

  • Kraj
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Urząd do Spraw Cudzoziemców / autor: Fratria
Urząd do Spraw Cudzoziemców / autor: Fratria

Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, czterej cudzoziemcy skazani za pracę dla rosyjskiej siatki szpiegowskiej nie wrócili do ojczyzny. Zamiast deportacji próbują zdobyć azyl w Polsce.

Ośmiu z 16 cudzoziemców z rosyjskiej siatki szpiegowskiej, skazanych w grudniu 2023 r. przez lubelski sąd za udział w przygotowywaniu akcji dywersyjnych i sabotażowych na terenie Polski, odsiedziało już wyroki i wyszło na wolność. Jednak, jak ustaliła „Rz”, tylko czterech z nich zostało wydalonych z Polski do krajów pochodzenia.

Co stało się z resztą?

Pozostali złożyli wnioski o azyl, zatem do momentu zakończenia procedur z tym związanych pozostawać będą w zamkniętych ośrodkach dla uchodźców

— odpowiada „Rzeczpospolitej” Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która rozbiła grupę w marcu 2023 r.

Jest to informacja szokująca, bo mamy do czynienia z ludźmi, którzy działali na rzecz rosyjskiego wywiadu przeciwko Polsce. To siatka, która była bardzo niebezpieczna i dopiero się rozkręcała, aż ABW ją namierzyło. Myślę, że ich nadzieja na azyl w Polsce jest płonna i nic takiego nie nastąpi

— powiedział Stanisław Żaryn, były rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, były pełnomocnik rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Ważna decyzja Portugalii! Negatywne decyzje w sprawie wniosków o azyl polityczny dla 34 migrantów z Maroka

xyz/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych