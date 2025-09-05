Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, czterej cudzoziemcy skazani za pracę dla rosyjskiej siatki szpiegowskiej nie wrócili do ojczyzny. Zamiast deportacji próbują zdobyć azyl w Polsce.
Ośmiu z 16 cudzoziemców z rosyjskiej siatki szpiegowskiej, skazanych w grudniu 2023 r. przez lubelski sąd za udział w przygotowywaniu akcji dywersyjnych i sabotażowych na terenie Polski, odsiedziało już wyroki i wyszło na wolność. Jednak, jak ustaliła „Rz”, tylko czterech z nich zostało wydalonych z Polski do krajów pochodzenia.
Co stało się z resztą?
Pozostali złożyli wnioski o azyl, zatem do momentu zakończenia procedur z tym związanych pozostawać będą w zamkniętych ośrodkach dla uchodźców
— odpowiada „Rzeczpospolitej” Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która rozbiła grupę w marcu 2023 r.
Jest to informacja szokująca, bo mamy do czynienia z ludźmi, którzy działali na rzecz rosyjskiego wywiadu przeciwko Polsce. To siatka, która była bardzo niebezpieczna i dopiero się rozkręcała, aż ABW ją namierzyło. Myślę, że ich nadzieja na azyl w Polsce jest płonna i nic takiego nie nastąpi
— powiedział Stanisław Żaryn, były rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, były pełnomocnik rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/739634-szpiegowali-polske-teraz-chca-otrzymac-u-nas-azyl
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.