„Huki, które były słyszalne w różnych miejscach powiatu konińskiego spowodowane były przelotem samolotów Sił Sojuszniczych RP” – poinformowała konińska policja. Ok. godz. 9.30 w regionie słychać było trzy głośne odgłosy, odczuwalna była też fala uderzeniowa.
Ok. godz. 9.30 mieszkańcy wschodniej części Wielkopolski usłyszeli trzy głośne odgłosy; odczuwalna była również fala uderzeniowa w postaci drżących szyb i ścian w budynkach. Służby ratunkowe nie odnotowały żadnych zgłoszeń dot. wybuchów.
„Prosimy o zachowanie spokoju”
Komenda Miejska Policji w Koninie podała w komunikacie, że huki słyszalne w różnych miejscach powiatu konińskiego spowodowane były przelotem samolotów Sił Sojuszniczych RP, które przekroczyły barierę dźwięku.
Prosimy o zachowanie spokoju, nie ma żadnego zagrożenia dla mieszkańców
— przekazali funkcjonariusze.
Za huk towarzyszący przekroczeniu bariery dźwięku odpowiada tzw. grom dźwiękowy. Zwiększenie prędkości samolotu powyżej prędkości dźwięku generuje falę uderzeniową, która, docierając do uszu, powoduje gwałtowny wzrost a następnie obniżenie się ciśnienia w bębenkach usznych. Zmiany ciśnienia wprawiają w drgania błonę bębenkową, co powoduje odbieranie tego zjawiska jako huku.
tt/PAP
