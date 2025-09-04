Wczoraj w nocy doszło do dwukrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej […] Zaangażowaliśmy dodatkowe środki do obrony polskiego nieba, wprowadziliśmy także samolot F-35 - powiedział szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła podczas konferencji prasowej z ministrem obrony narodowej.
Wczoraj w nocy doszło do dwukrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Bez konsekwencji, pod pełną naszą kontrolą. Było to możliwe, bo wyciągnęliśmy dobre wnioski z sytuacji, która miała miejsce w nocy z 19 na 20 sierpnia, kiedy doszło do eksplozji w Osinach
— wskazał gen. Kukuła.
„Wprowadziliśmy ‘gamechanger’”
Zaangażowaliśmy znaczne dodatkowe środki do ochrony polskiego nieba, ale wprowadziliśmy do tej operacji pewien „gamechanger”, jest nim samolot F-35. Bardzo dziękuję swojemu holenderskiemu odpowiednikowi, ale dziękuję przede wszystkim świetnym holenderskim pilotom za ich zaangażowanie i wkład, które wnoszą w obronę polskiego nieba, co mogliśmy zaobserwować wczoraj w nocy
— mówił.
Operacja ta będzie naszym języczkiem u wagi. Wszystko wskazuje na to, że drony, które uderzają w tysiącach, tj. ok. tysiąca dronów tygodniowo, które uderzają na Ukrainę, rysują prawdopodobieństwo powtórzenia się tego typu zdarzeń. Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy sposobem, w jaki radzimy sobie z tym zagrożeniem – my i Ukraina
— zaznaczył szef Sztabu Generalnego.
Bezpieczeństwo obywateli
Gen. Wiesław Kukuła wyjaśnił też, na czym polegają różnice.
Różnica wynika przede wszystkim z faktu, że ta operacja jest realizowana w okresie pokoju. Nie ostrzegamy ludności o zagrożeniu z powietrza, o naszej aktywności i to bezpieczeństwo obywateli, a nie zestrzelenie drona jest naszym zasadniczym priorytetem. Mają do wyboru zestrzelenie drona, a bezpieczeństwo obywateli, bo przypomnę, skutkiem zestrzelenia drona mogą być zniszczenia związane z tym działaniem – zawsze wybierzemy bezpieczeństwo obywateli i proszę, aby ta wiedza zawsze państwu towarzyszyła
— mówił gen. Kukuła.
Również pragnę przypomnieć, że w związku z operacją nie zamykamy polskiej przestrzeni powietrznej, ponieważ wymuszałoby to na nas spore koszty ekonomiczne i nie mobilizujemy sił zbrojnych
— dodał szef Sztabu Generalnego.
Od 1 września cztery holenderskie F-35 pomagają w ochronie polskiej przestrzeni powietrznej. Maszyny będą stacjonować do końca roku w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu.
