Zakończyła się misja myśliwców Eurofighter Typhoon niemieckich sił powietrznych, które przez ostatnie tygodnie stacjonowały w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim w ramach wzmacniania kolektywnej obrony NATO. Poinformowało o tym Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
„To był niezwykle ważny gest”
We wpisie Dowództwa na X podkreślono, że dzięki obecności myśliwców bezpieczeństwo w regionie stało się jeszcze silniejsze.
To był niezwykle ważny gest współpracy w ramach kolektywnej obrony. Dziękujemy za wspólne czuwanie nad bezpieczeństwem nieba nad Polską i wschodnią flanką NATO
— dodano.
Eurofighter EF-2000 Typhoon
O stacjonowaniu pięciu myśliwców Eurofighter EF-2000 Typhoon niemieckich sił powietrznych w bazie w Mińsku poinformowano na początku sierpnia. Przez ostatnie tygodnie uczestniczyły one w ochronie przestrzeni powietrznej wschodniej flanki NATO.
23 Baza Lotnictwa Taktycznego jest zlokalizowana na wschód od Mińska Mazowieckiego i stanowi część 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Świdwinie. Jak podano na stronie jednostki, „w czasie pokoju baza zabezpiecza pod względem logistycznym loty i przeloty wojskowych statków powietrznych oraz loty w ramach misji lotniczych”. Baza odpowiada także za nadzorowanie przestrzeni powietrznej nad krajami bałtyckimi.
