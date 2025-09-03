Zakończyła się misja niemieckich myśliwców w Polsce. Dowództwo Operacyjne RSZ: To był niezwykle ważny gest współpracy

Eurofighter Typhoon

Zakończyła się misja myśliwców Eurofighter Typhoon niemieckich sił powietrznych, które przez ostatnie tygodnie stacjonowały w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim w ramach wzmacniania kolektywnej obrony NATO. Poinformowało o tym Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

To był niezwykle ważny gest”

We wpisie Dowództwa na X podkreślono, że dzięki obecności myśliwców bezpieczeństwo w regionie stało się jeszcze silniejsze.

To był niezwykle ważny gest współpracy w ramach kolektywnej obrony. Dziękujemy za wspólne czuwanie nad bezpieczeństwem nieba nad Polską i wschodnią flanką NATO

— dodano.

Eurofighter EF-2000 Typhoon

O stacjonowaniu pięciu myśliwców Eurofighter EF-2000 Typhoon niemieckich sił powietrznych w bazie w Mińsku poinformowano na początku sierpnia. Przez ostatnie tygodnie uczestniczyły one w ochronie przestrzeni powietrznej wschodniej flanki NATO.

23 Baza Lotnictwa Taktycznego jest zlokalizowana na wschód od Mińska Mazowieckiego i stanowi część 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Świdwinie. Jak podano na stronie jednostki, „w czasie pokoju baza zabezpiecza pod względem logistycznym loty i przeloty wojskowych statków powietrznych oraz loty w ramach misji lotniczych”. Baza odpowiada także za nadzorowanie przestrzeni powietrznej nad krajami bałtyckimi.

