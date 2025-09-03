W sieci pojawiło się nagranie, na którym przedstawiono groźną sytuację - niedźwiedź brunatny gonił mężczyznę w Dolinie Kościeliskiej. Tatrzański Park Narodowy (TPN) apeluje do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z możliwością spotkania tych dzikich zwierząt na szlakach. „Pamiętajmy, że tylko chwilowo przebywamy w terenie, gdzie niedźwiedzie żyją stale” – podkreślają przyrodnicy TPN.
W ostatnich dniach do TPN docierały zgłoszenia od turystów, którzy spotkali niedźwiedzie w pobliżu, a nawet bezpośrednio na szlakach. W Dolinie Kościeliskiej doszło do niebezpiecznego incydentu – niedźwiedź gonił uciekającego turystę.
Nie dokarmiaj zwierząt!
Park przypomina, że ryzyko takich zdarzeń można zminimalizować, pozostając na wyznaczonych trasach i unikając wędrówek nocnych, kiedy aktywność drapieżników jest większa. Kluczowe jest także, by nie zostawiać śmieci ani resztek jedzenia, a tym bardziej nie dokarmiać zwierząt.
Nie zostawiajcie na szlaku śmieci, odpadków jedzenia, w żadnym wypadku nie próbujcie dokarmiać żadnych dzikich zwierząt. Pierwszy skojarzony z obecnością człowieka pokarm może być wydanym na nie wyrokiem śmierci
— ostrzegają w komunikacie służby parku.
Szczególną uwagę należy zachować podczas samotnych wędrówek w gęstych zaroślach. Eksperci radzą, aby nie poruszać się bezgłośnie – rozmowa czy pogwizdywanie pozwala uniknąć zaskoczenia zwierzęcia. W przypadku napotkania tropów lub świeżych odchodów należy zawrócić i nie podążać śladem niedźwiedzia.
Niedźwiedź to dzikie zwierzę, które może zachować się nieprzewidywalnie. W razie spotkania nie wolno panikować ani zbliżać się do zwierzęcia – należy spokojnie wycofać się, zachowując jak największy dystans
— zaznacza TPN.
Atak w obronie potomstwa
Szczególnie niebezpieczne jest wejście pomiędzy niedźwiedzicę a jej młode, co może sprowokować atak w obronie potomstwa.
Władze parku przypominają także, że na tatrzańskie szlaki nie można wprowadzać psów. Wyjątkiem jest jedynie Droga pod Reglami oraz Dolina Chochołowska, gdzie dopuszczalne jest poruszanie się z czworonogami na smyczy.
TPN apeluje do turystów: nie dokarmiajcie dzikich zwierząt, nie zostawiajcie odpadków, nie schodźcie ze szlaków i nie wędrujcie nocą. W przypadku spotkania niedźwiedzia należy zachować spokój, powoli się oddalić, nie krzyczeć i nie wykonywać gwałtownych ruchów.
Niedźwiedzie brunatne są wszystkożerne – żywią się leśnymi owocami, grzybami, pędami roślin, drobnymi ssakami, rybami, ale także padliną. Jesienią gromadzą zapasy tłuszczu, a zimę spędzają w gawrach – od listopada do marca. Samice co dwa lata rodzą od jednego do trzech młodych, które przez około 1,5 roku pozostają pod ich opieką. Dorosłe osobniki mogą ważyć do 300 kg i dożywać nawet 50 lat.
W Polsce niedźwiedzie objęte są ścisłą ochroną gatunkową. Ich główną ostoją są Bieszczady, gdzie żyje ich ok. 200. W Tatrach, według badań genetycznych przeprowadzonych w 2013 r., żyło łącznie 45 niedźwiedzi – w tym 15 po polskiej stronie gór.
tt/PAP/X
