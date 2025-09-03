Ponad 99 proc. cyberataków na Polskę jest nieskuteczne, to najwyższy odsetek w Europie - powiedział na Forum w Karpaczu minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Podkreślił, że nie oznacza to, iż każdy atak jest nieskuteczny, ale dzięki współpracy cywilno-wojskowej są one niwelowane.
Wicepremier, szef MC ocenił też, że sukcesem jego kadencji w resorcie jest również przyjęcie strategii cyfryzacji, która jest pierwszym takim dokumentem w Polsce. Wskazał też, że w Poznaniu buduje się pierwsza fabryka sztucznej inteligencji w kraju. Gawkowski wyraził nadzieję, że druga powstanie w Krakowie. Jego zdaniem przyczyni się to do poprawy analiz w biznesie, infrastrukturze krytycznej, czy w ochronie zdrowia.
Ja naprawdę cyfryzację traktuję nie jako metodę i dogmat polityczny. Uważam, że cyfryzacja w Polsce jest ważna z perspektywy wszystkich, bo dotyczy rolnictwa, ochrony zdrowia, sportu i pracy
– zapewnił.
Deficyt Polski
Spytany, czy nie obawia się, że deficyt Polski (w projekcie ustawy budżetowej na 2026 r. deficyt zaplanowano na 272 mld zł) wymusi oszczędności w zakresie cyfryzacji odparł, że wyda pieniądze, które ma.
Większy dzisiaj problem ze środkami finansowymi na cyfryzację widzę w tym, że budujemy różne ciekawe, fajne programy, ale w tych programach niełatwo jest wydawać środki, bo np. rynek jest nasycony
— stwierdził.
Jako przykład wskazał program niwelowania tzw. białych plam, czyli miejsc bez dostępu do internetu. Minister tłumaczył, że coraz mniej takich miejsc sprawia, że podłączenie ich do zasięgu jest droższe, tym samym trudniej jest je wydatkować.
Zdaniem Gawkowskiego dzieci powinno uczyć się higieny cyfrowej.
Polskie państwo powinno mieć odwagę wprowadzić przedmiot higieny cyfrowej, kompetencji cyfrowej w szkole. To powinien być cel
— zadeklarował.
Wskazał, że do tego powinna dojść edukacja osób starszych. Przypomniał, że w ubiegłym roku 80 tys. ludzi wzięło udział w programie szkoły międzypokoleniowej, gdzie młodzi uczyli starszych obsługi np. Internetu.
