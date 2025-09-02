Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Błonie Wieś w woj. mazowieckim. Samochód ciężarowy zderzył się z hulajnogą elektryczną, którą jechało dwóch mężczyzn. Pomimo udzielonej pomocy ich życia nie udało się uratować.
Mł. kpt. Krzysztof Stefaniak ze straży pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim poinformował, że do wypadku doszło na drodze krajowej nr. 92 w miejscowości Błonie Wieś na ulicy Sochaczewskiej wczoraj po godzinie 22.
Doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z hulajnogą, którą jechali dwaj mężczyźni w wieku 20-30 lat. Pomimo reanimacji, obaj nie przeżyli wypadku
— dodał strażak.
Na miejsce zadysponowało dwa zastępy z JRG Błonie oraz cztery z OSP. Działania ratownicze strażacy zakończyli prze północą, natomiast zabezpieczali teren do godziny czwartej.
Jak przekazał PAP podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP, od 1 stycznia do 1 września 2025 r. odnotowano 847 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, siedem osób zginęło a 778 zostało rannych.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/739376-zderzenie-ciezarowki-i-hulajnogi-elektrycznej-dwie-ofiary
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.