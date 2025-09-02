Pogrzeb mjr. Macieja "Slaba" Krakowiana będzie miał charakter prywatny. Wojsko z apelem ws. fake newsów: Niepotrzebne emocje

Rodzina tragicznie zmarłego mjr. pil. Macieja „Slaba” Krakowiana zdecydowała, że uroczystość pogrzebowa będzie miała charakter prywatny. 31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny zaapelowała o uszanowanie tej decyzji oraz o powstrzymanie się od spekulacji. „Każda niezweryfikowana opinia czy domysły mogą wprowadzać w błąd, wywoływać niepotrzebne emocje i utrudniać rzetelne informowanie społeczeństwa” - podkreślono w komunikacie jednostki.

W zeszłym tygodniu, podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu, rozbił się samolot F-16. W katastrofie zginął jeden z najbardziej utytułowanych polskich pilotów.

Dziś 31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny przekazała prośbę rodziny pilota o uszanowanie jej prywatności, o nieuczestniczenie mediów w ceremonii oraz o powstrzymanie się od nagrywania i relacjonowania.

Jednocześnie 31 BLT zaapelowała do przedstawicieli mediów oraz opinii publicznej o powstrzymanie się od publikowania niesprawdzonych informacji. Ma to związek z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej licznymi komentarzami i spekulacjami dotyczącymi zdarzenia w Radomiu.

Trwa wyjaśnianie przyczyn tragedii

Jak podkreślono obecnie sprawa jest wyjaśniana, a przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane. Wojsko przestrzegło również przed obecnymi w przestrzeni medialnej samozwańczymi ekspertami, którzy niekoniecznie dysponują specjalistyczną wiedzą.

Każda niezweryfikowana opinia czy domysły mogą wprowadzać w błąd, wywoływać niepotrzebne emocje i utrudniać rzetelne informowanie społeczeństwa. Prosimy o odpowiedzialność i poszanowanie dla procesu wyjaśniającego. Wszystkie oficjalne komunikaty będą publikowane przez właściwe instytucje w miarę postępu prac

—przekazała 31 BLT. Obecnie nad wyjaśnieniem przyczyn wypadku pracuje Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, współdziałając z prokuraturą i Żandarmerią Wojskową.

