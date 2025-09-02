Rodzina tragicznie zmarłego mjr. pil. Macieja „Slaba” Krakowiana zdecydowała, że uroczystość pogrzebowa będzie miała charakter prywatny. 31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny zaapelowała o uszanowanie tej decyzji oraz o powstrzymanie się od spekulacji. „Każda niezweryfikowana opinia czy domysły mogą wprowadzać w błąd, wywoływać niepotrzebne emocje i utrudniać rzetelne informowanie społeczeństwa” - podkreślono w komunikacie jednostki.
W zeszłym tygodniu, podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu, rozbił się samolot F-16. W katastrofie zginął jeden z najbardziej utytułowanych polskich pilotów.
Dziś 31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny przekazała prośbę rodziny pilota o uszanowanie jej prywatności, o nieuczestniczenie mediów w ceremonii oraz o powstrzymanie się od nagrywania i relacjonowania.
Jednocześnie 31 BLT zaapelowała do przedstawicieli mediów oraz opinii publicznej o powstrzymanie się od publikowania niesprawdzonych informacji. Ma to związek z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej licznymi komentarzami i spekulacjami dotyczącymi zdarzenia w Radomiu.
Trwa wyjaśnianie przyczyn tragedii
Jak podkreślono obecnie sprawa jest wyjaśniana, a przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane. Wojsko przestrzegło również przed obecnymi w przestrzeni medialnej samozwańczymi ekspertami, którzy niekoniecznie dysponują specjalistyczną wiedzą.
Każda niezweryfikowana opinia czy domysły mogą wprowadzać w błąd, wywoływać niepotrzebne emocje i utrudniać rzetelne informowanie społeczeństwa. Prosimy o odpowiedzialność i poszanowanie dla procesu wyjaśniającego. Wszystkie oficjalne komunikaty będą publikowane przez właściwe instytucje w miarę postępu prac
—przekazała 31 BLT. Obecnie nad wyjaśnieniem przyczyn wypadku pracuje Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, współdziałając z prokuraturą i Żandarmerią Wojskową.
