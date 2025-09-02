Wczoraj wieczorem doszło do pożaru hałdy na wysypisku śmieci w Bełżycach - woj. lubelskie. Na ten moment straż pożarna zajmuje się dogaszaniem. „Przy wykorzystaniu ciężkiego sprzętu hałda śmieci jest rozrzucana oraz przelewana wodą i pianą gaśniczą. Woda do celów gaśniczych jest dowożona z odległych o kilka kilometrów hydrantów oraz ze zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie miasta Bełżyce, przy którym zorganizowano punkt czerpania wody” - poinformował rzecznik KM PSP w Lublinie mł. bryg. Andrzej Szacoń.
Rzecznik KM PSP w Lublinie mł. bryg. Andrzej Szacoń poinformował, że pożar przestał się rozprzestrzeniać wczoraj o godz. 3.30, czyli po ponad dziewięciu godzinach akcji gaśniczej.
Aktualnie trwa dogaszanie pożaru. Przy wykorzystaniu ciężkiego sprzętu hałda śmieci jest rozrzucana oraz przelewana wodą i pianą gaśniczą. Woda do celów gaśniczych jest dowożona z odległych o kilka kilometrów hydrantów oraz ze zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie miasta Bełżyce, przy którym zorganizowano punkt czerpania wody
— podał Szacoń. Jak przekazał, w kulminacyjnym momencie w działania zaangażowano 35 zastępów, tj. 110 strażaków. Akcją ratowniczą kierował zastępca komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Marek Chwalczuk. Do rozpoznania sytuacji strażacy wykorzystali drony. Obecnie na miejscu pracuje 25 zastępów.
Dogaszanie potrwa kilka godzin
Rzecznik spodziewa się, że dogaszanie potrwa jeszcze kilka godzin. Z hałdy cały czas wydobywa się dym.
Burmistrz Bełżyc Joanna Kaznowska powiedziała PAP, że jest za wcześnie na szacowanie strat.
Ogień nie doszedł do budynków, ani na pola. Wydaje się, że zniszczeń nie będzie
— stwierdziła. W czasie akcji gaśniczej – podała Kaznowska - mieszkańcy mieli problem z dostępem do wody, ponieważ była potrzebna do gaszenia ognia.
W tej chwili zabezpieczamy się zbiornikami retencyjnymi i woda dla mieszkańców powinna być
— dodała. Burmistrz powołała sztab kryzysowy z udziałem straży pożarnej, policji, urzędników miejskich z Bełżyc i kierownictwa zakładu.
Kierownik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie Grzegorz Uliński poinformował PAP, że jeszcze wczoraj inspektorzy udali się na miejsce pożaru i pobrali próbki do badań. Jakość powietrza - dodał - na miejscu monitorują strażacy i nie stwierdzono zagrożenia dla mieszkańców.
Dzisiaj rozpoczynamy właściwą kontrolę
— poinformował Uliński. Zapowiedział, że inspektorzy pojadą ponownie na miejsce pożaru, żeby zbadać ilość i rodzaj składowanych odpadów oraz stężenie zanieczyszczeń. Dodał, że firma działa legalnie i ma niezbędne zezwolenia.
Briefing prasowy wojewody i służb
O godz. 10.30 na terenie sortowni odbył się briefing wojewody lubelskiego Krzysztofa Komorskiego, komendanta wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Zenona Pisiewicza i dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW Dariusza Działo.
Wczoraj po godz. 18 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach. Początkowo ogniem objęta była jedna pryzma z odpadami komunalnymi, tzw. gabarytami. Ostatecznie pożar rozprzestrzenił się na ok. 3 tys. mkw. odpadów.
Wczoraj mieszkańcy powiatu opolskiego i lubelskiego otrzymali alert RCB o pożarze sortowni.
Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Nie otwieraj okien. Śledź komunikaty służb
— napisano. Z informacji na stronie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach wynika, że sortownia została wybudowana w 2013 r. kosztem 45 mln zł. Może przetwarzać ponad 75 ton odpadów na dobę i obsługuje blisko 138 tys. mieszkańców powiatu lubelskiego, puławskiego i opolskiego.
