Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w zachodniej części kraju oraz przed upałem w centrum i na wschodzie. Temperatura maksymalna może wynieść 31 st. C, podczas burz spodziewane są opady do 30 mm.
Alerty przed burzami będą obowiązywać dzisiaj od godz. 13 do 21. Obejmą pas na zachodzie kraju od Świnoujścia po Wrocław - województwo dolnośląskie oraz część lubuskiego i zachodniopomorskiego. Na tych obszarach prognozowane są burze, którym towarzyszyć będą silne opady deszczu 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy jest też grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 70 proc.
Ostrzeżenie przed upałem!
IMGW ostrzega także przed upałem, który wystąpi w południowo-wschodniej części kraju, od Pułtuska po Przemyśl, Hrubieszów i Terespol - w województwie lubelskim oraz części podlaskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, małopolskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. W tych regionach prognozowany jest upał, temperatura maksymalna w dzień może wynieść 31 st. C. Ostrzeżenia obowiązywać będą od wtorku od godz. 11 do 18, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia to 80 proc.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
mly/PAP
