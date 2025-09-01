Aż 77 Mołdawian chciało przekroczyć granicę z Polską w Bieszczadach! Dwa razy bezskutecznie próbowali oszukać SG, aż wrócili na Ukrainę

Podkarpaccy strażnicy graniczni z przejścia z Ukrainą w Krościenku dwa razy odmówili wjazdu 77 obywatelom Mołdawii, którzy przedstawili fałszywy dokument potwierdzający ich rzekomą pracę w Czechach. Jak podkreślił por. Zakielarz ze Straży Granicznej, kierowca za drugim razem posiadał zbiorowy dokument na dane pasażerów, mający potwierdzać pracę w tym kraju.

Jak poinformował rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej por. Piotr Zakielarz, 30 sierpnia do odprawy na kierunku wjazdowym do Polski na przejściu w Krościenku podjechał autokar, w którym podróżowało m.in. 77 obywateli Mołdawii.

Podróżni deklarowali chęć wjazdu do Republiki Czeskiej i podjęcia tam pracy. Nie posiadali jednak żadnego dokumentu potwierdzającego ten fakt, dlatego otrzymali decyzje o odmowie wjazdu

— dodał.

Sfałszowane dokumenty

Dzień później ten sam autokar i ci sami podróżni ponownie zgłosili się do kontroli granicznej, deklarując podróż do Czech.

Jak podkreślił por. Zakielarz, tym razem kierowca posiadał zbiorowy dokument na dane pasażerów, mający potwierdzać pracę w tym kraju.

Funkcjonariusze nabrali jednak podejrzeń co do jego autentyczności i działając w ramach współpracy międzynarodowej, potwierdzili poprzez czeskie służby, że dokument jest w całości sfałszowany

— zaznaczył rzecznik.

Czujność SG

Podróżni ponownie otrzymali decyzje o odmowie wjazdu. Kierowca został przesłuchany w charakterze podejrzanego w związku z wykorzystaniem fałszywego dokumentu.

Jak zaznaczył por. Zakielarz, podejrzany przyznał się do zarzucanych czynów i złożył wyjaśnienia.

Następnie wraz z podróżnymi wrócił do Ukrainy. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie

— dodał.

Od początku br. funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej odmówili wjazdu ponad 7,6 tys. cudzoziemcom. Byli to głównie obywatele Ukrainy, Mołdawii i Gruzji.

maz/PAP/X

