32-letnia kobieta oraz jej dwie córki w wieku 6 i 7 lat zginęły w szambie w Helenowie k. Konina (woj. wielkopolskie) – poinformowała mł. asp. Sylwia Król z Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragedii.
Zgłoszenie do służb o niepokojących śladach w rejonie szamba w Helenowie k. Konina – jak przekazała Król – wpłynęło wczoraj po godz. 22.
Zgłaszającym był mąż i ojciec poszkodowanych.
Dzieci trafiły do szpitala, jednak nie udało się ich uratować
Strażacy ze zbiornika wydobyli trzy osoby – 32-letnią kobietę oraz jej dwie córki w wieku 6 i 7 lat.
Na miejscu prowadzona była ich reanimacja; lekarz potwierdził zgon kobiety. Dzieci przewiezione zostały do szpitala, ale ich życia również nie udało się uratować
— poinformowała Król.
Policjanci pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Koninie wyjaśniają okoliczności tragedii.
aja/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/739262-straszna-smierc-matki-z-dwojka-dzieci-nieopodal-konina
