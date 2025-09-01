Straszna śmierć matki z dwójką dzieci w Wielkopolsce! Kobieta oraz 6- i 7-letnie dziecko zginęli w szambie. Policja bada sprawę

32-letnia kobieta oraz jej dwie córki w wieku 6 i 7 lat zginęły w szambie w Helenowie k. Konina (woj. wielkopolskie) – poinformowała mł. asp. Sylwia Król z Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragedii.

Zgłoszenie do służb o niepokojących śladach w rejonie szamba w Helenowie k. Konina – jak przekazała Król – wpłynęło wczoraj po godz. 22.

Zgłaszającym był mąż i ojciec poszkodowanych.

Dzieci trafiły do szpitala, jednak nie udało się ich uratować

Strażacy ze zbiornika wydobyli trzy osoby – 32-letnią kobietę oraz jej dwie córki w wieku 6 i 7 lat.

Na miejscu prowadzona była ich reanimacja; lekarz potwierdził zgon kobiety. Dzieci przewiezione zostały do szpitala, ale ich życia również nie udało się uratować

— poinformowała Król.

Policjanci pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Koninie wyjaśniają okoliczności tragedii.

