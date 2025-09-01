W razie konfliktu Polsce może zabraknąć paliwa dla wojska; po 26 latach członkostwa w NATO nasz kraj nadal nie jest objęty systemem wojskowych rurociągów (CEPS) - pisze w poniedziałek „Dziennik Gazeta Prawna”.
Według gazety w wypadku konfliktu stosowany dziś w Polsce system zaopatrywania wojska w paliwo szybko okaże się niewydolny. „DGP” podkreśla, że według Ośrodka Studiów Wschodnich „zaopatrywanie całego środkowoeuropejskiego teatru działań wyłącznie przy użyciu cystern kolejowych i drogowych mogłoby w krótkim czasie doprowadzić do ich deficytu”, negatywnie wpływałoby też na przepustowość dróg i linii kolejowych.
Gazeta wskazuje, że od 2014 r. trwają rozmowy o włączeniu Polski do wojskowego systemu przesyłu paliw.
Do dziś udało się opracować studium tej inwestycji, której koszt w skali Europy Wschodniej oszacowano na 21 mld euro. Nie wiadomo jednak, kto miałby ją sfinansować
— czytamy.
Jak podkreśla „DGP”, Polska oraz kraje naszego regionu chcą sięgnąć do wspólnego budżetu NATO oraz skorzystać z funduszy unijnych, ale na to nie chcą się zgodzić państwa południa Europy.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/739242-polsce-moze-zabraknac-paliwa-dla-wojska
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.