„Funkcjonariusze Straży Granicznej przymusowo doprowadzili i przekazali na Ukrainę zatrzymanego przez stołeczną policję 29-latka, który w zamieszczanych w internecie filmach groził podpaleniami” - przekazała Straż Graniczna. Co więcej, Ukrainiec otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen!
Ukrainiec groził podpaleniami
Wideo przedstawiające obywatela Ukrainy, który groził podpaleniami domów, jeśli nie będzie „800 plus”, zostało zamieszczone na jednym z serwisów internetowych. Niedługo później mężczyzna został zatrzymany przez stołecznych policjantów. Konto, na którym zamieszczono materiał, zostało usunięte.
Przed weekendem szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że mężczyźnie zostaną przedstawione zarzuty. Dodał wówczas, że „KSP współpracuje ze Strażą Graniczną, gdzie zostanie skierowany wniosek o deportację”.
CZYTAJ WIĘCEJ: Ukrainiec groził masowymi podpaleniami, trafił w ręce policji. „Mężczyźnie zostaną przedstawione zarzuty”; „Wniosek o deportację”
Deportowany na Ukrainę!
Nagranie z granicy opublikował teraz w sieci Kierwiński, a także i Straż Graniczna.
Funkcjonariusze Straży Granicznej przymusowo doprowadzili i przekazali na Ukrainę zatrzymanego przez stołeczną policję 29-latka, który w zamieszczanych w internecie filmach groził podpaleniami. Cudzoziemiec otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen
— czytamy.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/739224-ukrainiec-grozacy-podpaleniami-zostal-deportowany
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.