Tragedia na drodze ekspresowej w Sieprawicach! Nie żyją dwaj mężczyźni. "Zostali potrąceni przez ciężarówkę, kiedy zmieniali koło"

Miejsce śmiertelnego wypadku / autor: FB/Policja Lubelska
Miejsce śmiertelnego wypadku / autor: FB/Policja Lubelska

Dwaj mężczyźni ponieśli śmierć w wypadku, do którego doszło w nocy na drodze ekspresowej S17 w Sieprawicach (Lubelskie). Zostali potrąceni przez ciężarówkę, kiedy zmieniali koło w samochodzie” – poinformowała policja.

Do wypadku doszło na drodze S17 na pasie drogi w kierunku Warszawy.

Dwaj mężczyźni, w wieku 49 i 28 lat, zmieniali koło w busie, którym jechali. Zostali wtedy potrąceni przez ciężarówkę

— powiedziała PAP Beata Kieliszek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Mężczyźni zginęli na miejscu

Obaj mężczyźni ponieśli śmierć na miejscu.

Policjantka poinformowała, że bus stał na pasie awaryjnym, ustawiony był też trójkąt ostrzegawczy.

Kierowca samochodu ciężarowego był trzeźwy

— dodała.

Do wypadku doszło około północy, w okolicy miejscowości Sieprawice. Droga S17 była przez kilka godzin zablokowana. Obecnie ruch odbywa się już bez utrudnień.

tt/PAP

