„Dwaj mężczyźni ponieśli śmierć w wypadku, do którego doszło w nocy na drodze ekspresowej S17 w Sieprawicach (Lubelskie). Zostali potrąceni przez ciężarówkę, kiedy zmieniali koło w samochodzie” – poinformowała policja.
Do wypadku doszło na drodze S17 na pasie drogi w kierunku Warszawy.
Dwaj mężczyźni, w wieku 49 i 28 lat, zmieniali koło w busie, którym jechali. Zostali wtedy potrąceni przez ciężarówkę
— powiedziała PAP Beata Kieliszek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
Mężczyźni zginęli na miejscu
Obaj mężczyźni ponieśli śmierć na miejscu.
Policjantka poinformowała, że bus stał na pasie awaryjnym, ustawiony był też trójkąt ostrzegawczy.
Kierowca samochodu ciężarowego był trzeźwy
— dodała.
Do wypadku doszło około północy, w okolicy miejscowości Sieprawice. Droga S17 była przez kilka godzin zablokowana. Obecnie ruch odbywa się już bez utrudnień.
