Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II st. przed silnym deszczem z burzami dla północno-wschodniej i południowej Polski. Na Mazurach i Podlasiu możliwe są opady do 30 mm i wiatr w porywach do 60 km/h, a na południowych krańcach kraju opady do 60 mm i wiatr do 70 km/h.

IMGW wydał ostrzeżenia I st. przed silnym deszczem z burzami dla części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Przed południem burze mogą towarzyszyć przemieszczaniu się fali frontowej na północnym wschodzie kraju, w rejonie Mazur i Podlasia. Tam głównym zagrożeniem w czasie burz będą intensywne opady deszczu, które w połączeniu z opadami jednostajnymi, towarzyszącymi przemieszczaniu się fali, mogą dawać łączną sumę około 20-30 mm. Porywy wiatru w tym obszarze nie powinny przekraczać 60 km/h

— poinformował Instytut.

Ile wyniesie suma opadów?

Dodano, że miejscami suma opadów może wynieść 40 mm.

Ostrzeżenie przed silnym deszczem z burzami I st. obowiązuje także w woj. mazowieckim, świętokrzyskim, małopolskim i śląskim. Według IMGW na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu oraz w rejonie Karpat możliwe są nieliczne, słabe burze.

Cały czas obowiązują także ostrzeżenia II stopnia, które dotyczą południowych krańców kraju w woj. śląskim i małopolskim. Tam prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadów miejscami od 40 mm do 60 mm, burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy także grad.

