„Dziś ponad wszystko pozostajemy w jedności i żałobie z rodziną naszego pilota” - napisano w komunikacie Wojska Polskiego. Dwa dni temu wieczorem podczas ćwiczeń przed pokazami AirShow w Radomiu rozbił się samolot F-16. W katastrofie zginął major Maciej „Slab” Krakowian, jeden z najbardziej utytułowanych polskich pilotów, lider Tiger Demo Team. „To ogromna strata dla całego środowiska lotniczego i naszej żołnierskiej wspólnoty” - podkreślili żołnierze.
Dwa dni temu wieczorem podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. W katastrofie zginął major Maciej „Slab” Krakowian, jeden z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, lider Tiger Demo Team.
Na stronie internetowej Wojska Polskiego w sobotę opublikowano komunikat.
Odnosząc się do licznych publikacji i komentarzy medialnych po tragedii na lotnisku w Radomiu, przede wszystkim nasze myśli i serca kierujemy dziś ku rodzinie i bliskim pilota, który zginął w wypadku. To ogromna strata dla nich, dla całego środowiska lotniczego, a także dla naszej żołnierskiej wspólnoty
— napisał Sztab Generalny WP.
Chcemy podkreślić, że w pokazach lotniczych biorą udział wyłącznie piloci o najwyższych kwalifikacjach – doświadczeni instruktorzy, którzy od lat szkolą kolejne pokolenia adeptów lotnictwa. To osoby obdarzone pełnym zaufaniem, pasjonaci i profesjonaliści, dla których bezpieczeństwo zawsze było priorytetem
— wskazano.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— FA-50 przeciął poziom lotu F-16? Prokuratura nie potwierdza autentyczności nagrań z Radomia ujawnionych przez TVN24
— Zostało wszczęte formalne śledztwo ws. katastrofy na AirSHOW! „Odnaleziono rejestrator lotu i zabezpieczono ciało pilota”
Uczestnictwo wojskowych lotników w pokazach
Zaznaczono, że pokazy lotnicze nie są jedynie widowiskiem.
To świadectwo poświęcenia, pasji i odpowiedzialności lotników, którzy tysiące godzin spędzają w powietrzu, doskonaląc swoje umiejętności i ściśle przestrzegając procedur bezpieczeństwa. Każdy lot pokazowy jest starannie planowany, zatwierdzany i nadzorowany. Piloci mają przydzielonych tzw. safety observerów – doświadczonych kolegów, którzy z ziemi czuwają nad przebiegiem akrobacji, monitorują przestrzeń i warunki wokół, zapewniając dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Dzięki temu wykonują swoje manewry z pełnym skupieniem, wiedząc, że ktoś stale czuwa nad każdym szczegółem lotu
— podkreślono.
Jego autorzy podkreślili, że pokazy są także istotnym elementem szkolenia – zarówno dla pilotów, jak i całych załóg zaangażowanych w ich przygotowanie i zabezpieczenie.
To okazja do doskonalenia procedur, pracy zespołowej i koordynacji działań w warunkach zbliżonych do operacyjnych. Jednocześnie są one sposobem prezentacji zdolności naszych Sił Powietrznych – świadectwem profesjonalizmu i nowoczesności. To także moment, w którym młodzi ludzie mogą dostrzec w lotnictwie swoją przyszłość i poczuć inspirację do wyboru tej wyjątkowej drogi
— wskazano.
Z najwyższą uwagą będziemy analizować ustalenia i wnioski – aby ograniczać podobne ryzyko w przyszłości. Dziś jednak – ponad wszystko – pozostajemy w jedności i żałobie z rodziną naszego pilota
— czytamy w komunikacie WP.
Śledztwo ws. tragedii w Radomiu
Obecnie nad wyjaśnieniem przyczyn wypadku pracuje Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, współdziałając z prokuraturą i Żandarmerią Wojskową.
W śledztwo w sprawie wypadku lotniczego, w którym zginął pilot polskiego F-16 zaangażowanych zostało 14 wojskowych prokuratorów z Warszawy i Lublina. Dodał, ze wraz z prokuratorami pracuje kilkudziesięciu funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej, którzy dokonują oględzin razem z technikami wojskowymi znającymi budowę samolotów F-16. Oprócz tego trwają intensywne przesłuchania świadków. Według rzecznika Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotra Antoniego Skiby czynności na terenie bazy lotniczej w Radomiu będą prowadzone na pewno przez kilka dni.
CZYTAJ TAKŻE:
— Hołd dla śp. mjr. Macieja Krakowiana. Na radomskim Urzędzie Miejskim opuszczono flagę państwową do połowy masztu. „Trudno się pogodzić”
— Szef MON w Krzesinach oddał hołd mjr. Krakowianowi: Jego rodzina została otoczona opieką. Prosi o uszanowanie prywatności
— Czy podczas AirSHOW w Radomiu mogło dojść do sabotażu? Rzecznik DG RSZ odpowiada: „Nie mam takich informacji”
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/739145-wojsko-polskie-zegna-mjr-macieja-slaba-krakowiana
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.